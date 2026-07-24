ONPE sorteó a 817 mil miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026: revisa si fuiste elegido

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó este viernes el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollarán el próximo domingo 4 de octubre. El proceso se llevó a cabo de manera simultánea en las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas a nivel nacional.
De acuerdo con la información difundida por la ONPE, mediante este sorteo fueron designados 817 mil ciudadanos que tendrán la responsabilidad de instalar las mesas de sufragio y garantizar el desarrollo de la jornada electoral en todo el país.
La selección se efectuó tanto en Lima como en las diferentes regiones, y la lista oficial de ciudadanos elegidos será publicada durante el día en la página web institucional del organismo electoral.
PUBLICIDAD
¿Quiénes no fueron incluidos en el sorteo?
La ONPE precisó que los ciudadanos que fueron elegidos como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 y que cumplieron efectivamente con esta función quedaron excluidos del nuevo sorteo.
Es decir, quienes ya ejercieron el cargo durante los comicios generales no tendrán que asumir nuevamente esta responsabilidad en las elecciones regionales y municipales de octubre.
Pago y multa para miembros de mesa
Para este proceso electoral se mantiene el incentivo económico para quienes cumplan con la jornada electoral. Los miembros de mesa recibirán un pago de S/165 por desempeñar esta función.
En caso de no acudir y no cumplir con la responsabilidad asignada, la multa establecida para los miembros de mesa será de S/275.
Las autoridades electorales recomendaron a la ciudadanía revisar la publicación oficial de la ONPE para confirmar si fueron seleccionados y conocer los detalles del procedimiento que deberán seguir.
PUBLICIDAD
Link oficial para conocer si eres miembro de mesa
La ONPE habilitará la consulta oficial para que los ciudadanos puedan verificar si fueron seleccionados como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Paso a paso: consulta con tu DNI si eres miembro de mesa
Al igual que en las Elecciones Generales 2026 de abril pasado (y la posterior segunda vuelta de junio), hacer la consulta toma menos de un minuto si tienes tu DNI a la mano.
- Entra a la web: Abre tu navegador y escribe www.onpe.gob.pe o entra directamente a consultaelectoral.onpe.gob.pe.
- Elige la opción correcta: Haz clic en el botón “Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa”.
- Completa tus datos: Ingresa tu número de DNI en el campo solicitado. Coloca el código de seguridad (captcha) si aparece en pantalla.
- Ejecuta la consulta: Haz clic en “Consultar” y espera unos segundos mientras el sistema procesa la información.
- Revisa el resultado: Verás tu local de votación, dirección, número de mesa y si eres miembro de mesa titular o suplente.
Un buen tip práctico: toma captura de pantalla o imprime la constancia, así tendrás a la mano tu local, aula, número de mesa y el cargo que te corresponde.
Elecciones de octubre: ¿qué cargos se elegirán?
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 permitirán elegir a las próximas autoridades subnacionales del país, entre ellas:
- Gobernadores regionales y vicegobernadores.
- Consejeros regionales.
- Alcaldes provinciales.
- Alcaldes distritales.
- Regidores municipales.
El proceso electoral marcará una nueva jornada de participación ciudadana luego de las Elecciones Generales 2026, en las que se eligieron autoridades nacionales.
Más Noticias
Juramentación del nuevo Congreso Bicameral EN VIVO: senadores y diputados juran hoy en ceremonia oficial
La sesión de este viernes marca el inicio del funcionamiento del Parlamento bicameral, integrado por 130 diputados y 60 senadores, que asumirá funciones desde el 28 de julio
Partidos de hoy, viernes 24 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
La jornada presenta duelos emocionantes: Universitario recibirá a Cusco FC en el Monumental, Perú saldrá por su primer triunfo ante Bolivia en la Copa Sudamericana de Vóley, y mucho más
Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en la fecha 3 del torneo
La última jornada de la fase de grupos define a los cuatro semifinalistas del torneo continental. Sigue en vivo los marcadores de cada encuentro
Temblor hoy en Perú: dos sismos de magnitud 4 en Lima y Tacna este viernes 24 de julio, según reporte del IGP
Los movimientos sísmicos alcanzaron intensidades II-III en Chupaca y Vitor, generando leve percepción en ambas localidades
“Por la libertad del presidente Pedro Castillo”: así fue la juramentación como senador de José Mercedes Castillo, hermano del exmandatario
El senador- pidió la libertad del expresidente Pedro Castillo al momento de prestar juramento ante el nuevo Congreso
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD