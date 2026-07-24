Perú

ONPE sorteó a 817 mil miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026: revisa si fuiste elegido

El organismo electoral publicó el procedimiento para conocer si un elector fue elegido como titular o suplente, además del local de votación asignado para la jornada del 4 de octubre.

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Panel blanco con logo ONPE, texto sobre sorteo de miembros de mesa, tabla de cargos y números. Dos hombres con chalecos ONPE, uno fotografía el panel
Un panel de la ONPE exhibe los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones regionales y municipales de 2026 en Lima Centro 2, mientras un funcionario fotografía la información. (ONPE)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó este viernes el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollarán el próximo domingo 4 de octubre. El proceso se llevó a cabo de manera simultánea en las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas a nivel nacional.

De acuerdo con la información difundida por la ONPE, mediante este sorteo fueron designados 817 mil ciudadanos que tendrán la responsabilidad de instalar las mesas de sufragio y garantizar el desarrollo de la jornada electoral en todo el país.

La selección se efectuó tanto en Lima como en las diferentes regiones, y la lista oficial de ciudadanos elegidos será publicada durante el día en la página web institucional del organismo electoral.

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¿Quiénes no fueron incluidos en el sorteo?

La ONPE precisó que los ciudadanos que fueron elegidos como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 y que cumplieron efectivamente con esta función quedaron excluidos del nuevo sorteo.

Es decir, quienes ya ejercieron el cargo durante los comicios generales no tendrán que asumir nuevamente esta responsabilidad en las elecciones regionales y municipales de octubre.

Pago y multa para miembros de mesa

Una mujer sostiene una bolilla con el número 12 frente a una máquina de sorteo con otras bolillas blancas y un hombre escribe en una pizarra
Una funcionaria de la ONPE muestra una bolilla con el número 12 durante el sorteo público de miembros de mesa para las elecciones municipales en Perú. (ONPE)

Para este proceso electoral se mantiene el incentivo económico para quienes cumplan con la jornada electoral. Los miembros de mesa recibirán un pago de S/165 por desempeñar esta función.

En caso de no acudir y no cumplir con la responsabilidad asignada, la multa establecida para los miembros de mesa será de S/275.

Las autoridades electorales recomendaron a la ciudadanía revisar la publicación oficial de la ONPE para confirmar si fueron seleccionados y conocer los detalles del procedimiento que deberán seguir.

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Link oficial para conocer si eres miembro de mesa

La ONPE habilitará la consulta oficial para que los ciudadanos puedan verificar si fueron seleccionados como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Paso a paso: consulta con tu DNI si eres miembro de mesa

Al igual que en las Elecciones Generales 2026 de abril pasado (y la posterior segunda vuelta de junio), hacer la consulta toma menos de un minuto si tienes tu DNI a la mano.

  1. Entra a la web: Abre tu navegador y escribe www.onpe.gob.pe o entra directamente a consultaelectoral.onpe.gob.pe.
  2. Elige la opción correcta: Haz clic en el botón “Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa”.
  3. Completa tus datos: Ingresa tu número de DNI en el campo solicitado. Coloca el código de seguridad (captcha) si aparece en pantalla.
  4. Ejecuta la consulta: Haz clic en “Consultar” y espera unos segundos mientras el sistema procesa la información.
  5. Revisa el resultado: Verás tu local de votación, dirección, número de mesa y si eres miembro de mesa titular o suplente.​

Un buen tip práctico: toma captura de pantalla o imprime la constancia, así tendrás a la mano tu local, aula, número de mesa y el cargo que te corresponde.​

Elecciones de octubre: ¿qué cargos se elegirán?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 permitirán elegir a las próximas autoridades subnacionales del país, entre ellas:

  • Gobernadores regionales y vicegobernadores.
  • Consejeros regionales.
  • Alcaldes provinciales.
  • Alcaldes distritales.
  • Regidores municipales.

El proceso electoral marcará una nueva jornada de participación ciudadana luego de las Elecciones Generales 2026, en las que se eligieron autoridades nacionales.

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