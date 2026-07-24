“Por la libertad del presidente Pedro Castillo”: así fue la juramentación como senador de José Mercedes Castillo, hermano del exmandatario

Video de la ceremonia de juramentación e incorporación del senador electo José Mercedes Castillo Terrones para el periodo parlamentario 2026-2031, realizada en el Hemiciclo del Senado del Congreso de la República.

José Mercedes Castillo Terrones juró este jueves como senador para el periodo legislativo 2026-2031 durante la sesión de instalación de la Junta Preparatoria del Congreso. En su intervención, el parlamentario hizo referencia a su lugar de origen y solicitó la libertad del expresidente Pedro Castillo.

“Por Puña, por los hombres y mujeres más humildes de mi Perú y por la libertad del presidente Pedro Castillo, sí juro”, expresó el legislador al momento de asumir el cargo ante la Junta Preparatoria, encabezada por el senador electo de Fuerza Popular, Miguel Torres.

Castillo Terrones es oriundo de Puña, también conocida como San Luis de Puña, una localidad del distrito de Tacabamba, en la provincia de Chota, región Cajamarca. Precisamente, durante su juramentación mencionó a su tierra natal y a sus pobladores antes de pronunciar su pedido relacionado con el exmandatario.

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José Mercedes Castillo Terrones juró como senador para el periodo legislativo 2026-2031 durante la instalación de la Junta Preparatoria del Congreso - Créditos: Captura de pantalla del canal del Congreso.

La ceremonia marcó el inicio formal de las actividades del nuevo Congreso, instancia en la que los parlamentarios electos prestaron juramento antes de la elección de la Mesa Directiva.

La instalación de la Junta Preparatoria constituye el primer acto protocolar del nuevo Parlamento y tiene como finalidad conducir las sesiones iniciales del Congreso, así como tomar juramento a los legisladores electos para el periodo 2026-2031.

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