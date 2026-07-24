Perú

Estado de emergencia en Junín tras sismo de magnitud 5.1: Gobierno despliega ayuda y reconoce daños graves

El Ejecutivo oficializó la medida para agilizar la atención en los distritos más afectados, donde familias duermen al aire libre y reclaman asistencia urgente tras el colapso de viviendas e infraestructura

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Tres personas, incluyendo un menor, cubiertas con mantas de varios colores, descansan en el suelo al aire libre en la oscuridad junto a árboles y vegetación
Familias damnificadas por el terremoto en Junín pernoctan cubiertas con mantas en un área al aire libre durante la noche. (Gobierno Regional de Junín)

El sismo de magnitud 5.1 que remeció la región Junín el sábado 18 de julio dejó un saldo de cinco fallecidos, decenas de heridos y numerosos damnificados en varios distritos, con epicentro en la provincia de Chupaca.

El movimiento telúrico causó daños estructurales en viviendas, establecimientos de salud, redes eléctricas e infraestructura clave, dejando a muchas familias sin refugio y en condiciones precarias.

En el barrio Huayna Cápac, distrito de Chongos Bajo, decenas de damnificados improvisaron carpas con maderas y plásticos para pasar la noche ante el temor de nuevos derrumbes. “Ya estamos en el tercer día después del sismo y no tenemos apoyo de ninguna autoridad. Estamos solo en una carpa y eso es muy peligroso”, relató Karina, una de las afectadas.

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Las bajas temperaturas agravan la situación, especialmente para niños y adultos mayores. “Con el frío, nuestros niños se están enfermando. Necesitamos calaminas, casitas prefabricadas, frazadas”, agregó la vecina.

La emergencia también ha golpeado la economía familiar. Agricultores como Lucía, damnificada de Chongos Bajo, perdieron viviendas y fuentes de ingreso.

“Estoy cocinando con leñita. No hay nada para comer. Mis hijitos están asustados. Sus cuadernos están aplastados y ahora no sé de dónde voy a sacar para ellos”, contó. Los pobladores denunciaron la entrega de alimentos y medicinas vencidas, así como la falta de maquinaria para retirar escombros y recuperar pertenencias.

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Grupo de rescatistas y personas con uniformes de trabajo rodean cuerpos cubiertos con mantas y una camilla en el suelo. La escena está iluminada artificialmente de noche
Equipos de rescate y voluntarios acompañan los cuerpos de las víctimas del sismo de 5.1, cubiertos con mantas, durante un velatorio nocturno en la Plaza de Armas de Pumpunya, Junín. (Gobierno Regional de Junín)

Gobierno declara estado de emergencia

Frente a la magnitud de los daños, el Gobierno declaró el estado de emergencia en los distritos de Ahuac (Chupaca) y Huayucachi (Huancayo) mediante el Decreto Supremo N° 111-2026-PCM, sumando estos territorios a los ya declarados en emergencia tras el sismo. La medida responde a la necesidad de ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación durante 60 días.

El decreto autoriza la donación de bienes de primera necesidad y asistencia humanitaria bajo la Ley N° 30498. Entre los insumos priorizados figuran alimentos, agua, medicinas, carpas, ropa de abrigo y útiles de aseo.

Los servicios gratuitos incluyen catering, atención médica, transporte, logística y almacenamiento, así como la provisión de insumos médicos, vacunas y equipos necesarios para la emergencia.

Según el documento oficial, el Gobierno Regional de Junín, los gobiernos locales y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) liderarán la ejecución de medidas de excepción, en coordinación con diferentes ministerios e instituciones públicas y privadas.

“Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo con las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando”, señala la norma.

El Ejecutivo destacó que la atención a la población afectada será prioritaria y que se proveerán refugios temporales, servicios médicos y apoyo logístico en los distritos declarados en emergencia.

Además, las autoridades indicaron que la presidenta electa, Keiko Fujimori, visitará Junín en los próximos días para reunirse con los damnificados y supervisar la entrega de ayuda.

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