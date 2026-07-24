Samahara Lobatón y Youna volverían a convivir, pero en reality de Miami tras su polémica separación y ‘romance’ con Renato Rossini

Samahara Lobatón sonríe con un hombre a su lado mientras la imagen de Youna aparece en un recuadro circular con borde naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samahara Lobatón volvió a convertirse en tendencia luego de confirmar que dejará el Perú para participar en un nuevo proyecto internacional. La influencer anunció que viajará al extranjero para formar parte de un reality de convivencia, una decisión que llega en medio de la atención mediática que ha generado por su reciente cercanía con Renato Rossini Jr. y tras la polémica que protagonizó con Shirley Arica por una salida en la que estuvieron involucrados Pablo Heredia y Ale Fuller.

La hija de Melissa Klug apareció en el programa ‘Q’ Bochinche’ para promocionar el ‘Sam Fest 2’, evento que marcará su despedida antes de partir rumbo al extranjero. Durante la entrevista confirmó que aceptó un nuevo reto profesional, asegurando que su prioridad sigue siendo brindar un mejor futuro a sus hijos.

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La influencer explicó que esta nueva oportunidad representa un paso importante dentro de su carrera y que, aunque implicará alejarse temporalmente de su familia, considera que es un sacrificio necesario para seguir creciendo laboralmente.

Samahara Lobatón habla sobre el difícil momento de alejarse de sus hijos

Durante su participación en el espacio televisivo, Samahara Lobatón también se mostró sincera al hablar sobre el aspecto más complicado de esta decisión: separarse de sus pequeños durante varias semanas.

La influencer dejó en claro que aceptar este proyecto no fue una decisión sencilla, pues reconoce que estar lejos de ellos será uno de los mayores desafíos que deberá afrontar.

Sin embargo, remarcó que todo el esfuerzo tiene un propósito claro: continuar trabajando para ofrecerles estabilidad y mejores oportunidades en el futuro. De esta manera, explicó que cada uno de los proyectos que acepta responde al compromiso que tiene como madre y al deseo de seguir construyendo nuevos objetivos profesionales.

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Su testimonio generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes valoraron que priorice el bienestar de sus hijos pese a las dificultades emocionales que implica esta nueva etapa.

Samahara Lobatón y Youna volverían a convivir en reality de Miami tras su polémica separación. Captura: YouTube.

Ric La Torre revela que Samahara convivirá con Youna en un reality grabado en Miami

Aunque durante la entrevista no reveló mayores detalles sobre el formato en el que participará ni sobre las personas que la acompañarán, el creador de contenido Ric La Torre sorprendió al compartir una información que rápidamente se volvió viral.

A través de su canal de difusión, aseguró que Samahara Lobatón formará parte de ‘La Prisión del Destino’, un reality de YouTube que será grabado en Miami y que también contará con la presencia de Youna, padre de la hija mayor de la influencer.

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El creador de contenido escribió: “La Samahara anunciando en Bochincha que se va a un reality fuera. Bueno le rompo la primicia jejeje. Se va a la Prisión del Destino por Youtube y que se graba en Miami. El mismo reality al que va Youna”.

La publicación no tardó en generar una ola de comentarios, ya que hasta ese momento Samahara había evitado mencionar quiénes serían sus compañeros dentro del proyecto.

La revelación hizo que muchos usuarios comenzaran a especular sobre cómo será la convivencia entre ambos, considerando el complejo historial sentimental que protagonizaron durante los últimos años.

Samahara Lobatón y Youna volverían a convivir en reality de Miami tras su polémica separación. Captura: YouTube.

El pasado de Samahara Lobatón y Youna vuelve a captar la atención

La noticia cobró mayor relevancia debido a la historia que comparten Samahara Lobatón y Youna, quienes mantuvieron una relación sentimental que terminó en medio de diversos conflictos públicos.

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Tras la separación, ambos protagonizaron diferentes enfrentamientos mediáticos relacionados con su vínculo como padres de su hija mayor. No obstante, en distintas oportunidades, la influencer también ha manifestado que, más allá de las diferencias, siempre conservará cariño por el padre de su pequeña.

Precisamente por ese antecedente, la posibilidad de que ambos compartan un mismo espacio durante varias semanas ha despertado una enorme expectativa entre los seguidores de ambos.

Muchos consideran que este reality podría convertirse en el escenario de un inesperado reencuentro, mientras que otros creen que simplemente demostrarán que pueden mantener una convivencia cordial por el bienestar de su hija.

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Hasta el momento, ninguno de los dos ha brindado declaraciones adicionales sobre cómo afrontarán esta experiencia ni sobre el tipo de interacción que tendrán durante las grabaciones.

Samahara Lobatón y Youna volverían a convivir en reality de Miami tras su polémica separación. Captura: YouTube.

La cercanía con Renato Rossini Jr. alimentó rumores antes del anuncio

La revelación de Ric La Torre también llamó la atención porque ocurre apenas unos días después de que Samahara Lobatón fuera vinculada sentimentalmente con Renato Rossini Jr.

Ambos fueron captados compartiendo distintos momentos, imágenes que rápidamente despertaron rumores sobre un posible romance. Incluso, el propio actor tuvo palabras de elogio hacia la influencer, alimentando aún más las especulaciones.

En declaraciones recientes expresó: “Es una chica maravillosa, nos van a seguir viendo juntos”.

Samahara Lobatón y Youna volverían a convivir en reality de Miami tras su polémica separación. Captura: YouTube.