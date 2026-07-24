Perú se quedó sin semifinales en la Copa Sudamericana de Vóley 2026: el reto que aún tiene por delante la ‘bicolor’

Perú se despidió de la pelea por el título en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: CSV

La selección peruana quedó fuera de la pelea por avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 luego de sus derrotas ante Chile y Brasil en la fase de grupos. Los dos rivales que vencieron a la ‘bicolor’ confirmaron su clasificación a la siguiente fase al sumar dos triunfos, dejando al equipo nacional sin opciones de alcanzar los primeros puestos de la serie.

Con el panorama definido, el duelo entre chilenas y brasileñas en la última jornada servirá para determinar el liderato en el Grupo A. Mientras tanto, Perú y Bolivia cerrarán su participación en esta primera etapa con el objetivo de conseguir un triunfo que les permita mejorar su posición en la tabla general del torneo.

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Sin embargo, la eliminación de la pelea por el título no significa el final del camino para la selección dirigida por Antonio Rizola. Tras culminar la fase de grupos, la competencia continuará con los partidos por las posiciones del quinto al octavo lugar, una instancia que tendrá una importancia clave para el futuro del equipo dirigido por Antonio Rizola.

El cuadro peruano cayó 25-30 en el tercer set y las brasileñas se quedaron con el partido - Crédito: Latina.

El verdadero objetivo de Perú tras quedar fuera de semifinales

Más allá de la lucha por el campeonato, la Copa Sudamericana de Vóley 2026 representa una vía de clasificación para el gran objetivo del año: el Campeonato Sudamericano que se disputará en septiembre en Brasil. En dicho certamen estarán en juego un cupo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y tres plazas para el Mundial absoluto, torneo al que Perú no clasifica desde 2010.

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Por ello, la posición final que consiga la ‘bicolor’ en el torneo que se viene desarrollando en Lima será determinante. El combinado de Rizola necesita ubicarse dentro de los seis mejores equipos de la competencia para asegurar su presencia en la máxima cita continental.

En caso de finalizar fuera de ese grupo de selecciones, el conjunto nacional quedaría fuera del Campeonato Sudamericano, un duro golpe para un proceso que tiene como principal meta devolver al voleibol peruano a los grandes escenarios internacionales.

¿Cómo se repartirán los cupos al Campeonato Sudamericano?

Brasil y Argentina ya tienen asegurada su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El conjunto brasileño cuenta con una plaza garantizada por ser el país anfitrión del torneo, mientras que las ‘Panteras’ obtuvieron su boleto luego de consagrarse campeonas de la Copa América del año pasado, competencia que actualmente lleva el nombre de Copa Sudamericana de Vóley.

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Los otros cuatro cupos disponibles serán otorgados a las selecciones mejor ubicadas en la clasificación final de la Copa Sudamericana 2026, sin tomar en cuenta a Brasil ni Argentina. De hecho, ambas selecciones ya se encuentran instaladas en semifinales, por lo que terminarán dentro de los primeros puestos de la competencia.

Bajo ese panorama, el objetivo de la selección peruana será culminar el torneo dentro de las seis mejores ubicaciones para quedarse con uno de los boletos restantes al Campeonato Sudamericano en Brasil y mantener vigente su principal meta de la temporada.

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 - Crédito: Captura.

Perú y una última oportunidad en Lima

Aunque la caída ante Chile y Brasil modificó el panorama inicial del equipo nacional, Perú todavía tiene una posibilidad de cumplir uno de sus principales objetivos del año. Los partidos por la definición del quinto al octavo lugar serán determinantes para conocer si la selección logra mantenerse dentro del grupo de clasificados al Campeonato Sudamericano.

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La ‘bicolor’ deberá aprovechar esta última etapa del torneo para sumar victorias y asegurar una ubicación que le permita continuar con vida en el camino hacia la competencia más importante del calendario internacional.