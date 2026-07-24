Said Palao recibe beso de Alejandra Baigorria tras su triunfo en 'EEG', pero las críticas en redes explotan: "Ni caso le hace"

Revive el momento culminante de la Gran Semifinal de 'Esto es Guerra', donde el equipo de Los Guerreros se alzó con la victoria tras una competencia de infarto en las alturas entre Said Palao y Pancho Rodríguez. Alejandra Baigorria estuvo presente y felicitó a su esposo con un beso. Video: América TV / Esto es Guerra

La victoria de Said Palao en la gran semifinal de ‘Esto es Guerra’ desató una nueva ola de críticas en redes sociales, aunque esta vez el foco no estuvo en la competencia, sino en una escena junto a su esposa, Alejandra Baigorria, que no pasó desapercibida para los seguidores del programa.

El martes 22 de julio el ‘Samurai’ se impuso ante Pancho Rodríguez en el circuito extremo de la gran semifinal de ‘Esto es Guerra Desafío 14’, un triunfo que selló la victoria de la noche del equipo guerrero. Fue un momento de euforia colectiva. Pero lo que ocurrió segundos después, cuando Baigorria se abrió paso entre la celebración para darle un beso a su esposo, terminó por convertirse en el tema del que más se habló esa noche.

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Said Palao gana la semifinal, pero las cámaras se quedan con otra imagen

Los guerreros cerraron la gran semifinal con una victoria frente a los combatientes. Rosángela Espinoza le dio los últimos 100 puntos al equipo al ganar su enfrentamiento contra Allison Pastor, quien sufrió una lesión en la rodilla que le impidió competir con normalidad. Luego, en el duelo final, Said Palao venció a Pancho Rodríguez en el circuito extremo, un enfrentamiento entre dos figuras con años de historia compartida dentro del programa.

Antes de tocar la campana, el guerrero tuvo un gesto que sorprendió a más de uno: se acercó brevemente al chileno para intercambiar unas palabras. El equipo ganador recibió la suma de 10 000 soles y alzó el trofeo ante la conductora Katia Palma.

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Alejandra Baigorria buscó a Said Palao entre la celebración del equipo y el beso de la pareja desató comentarios en redes sociales.

Fue en ese instante de celebración grupal cuando Alejandra Baigorria —quien había asistido al set para alentar a su pareja— corrió hacia Said para felicitarlo con un beso. Las imágenes mostraron a la empresaria acercándose a él, mientras el competidor permanecía inmerso en la euforia colectiva con sus compañeros de equipo. Para una parte del público, la escena fue suficiente para generar una avalancha de comentarios.

“Él ni caso le hace”, “Ella se le acerca, no él” y “Me dio vergüenza” fueron algunas de las frases que circularon en plataformas digitales. Otros usuarios escribieron: “Está feliz por la plata que ganó, no por Ale”, “Alejandra lo busca y Said ni le hace caso” y “Yo creí que él fue quien la besó”. La escena, leída por muchos como una muestra de indiferencia, volvió a colocar a la pareja en el centro de la conversación en redes.

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Los propios conductores del programa habían anticipado la presencia de Baigorria con algo de broma. Días antes, Mathías Brivio respondió al anuncio de su visita con un comentario directo: “Ya estamos completos, gringa, ya estamos completos”. Katia Palma, en tanto, había revelado ante cámaras que la empresaria “ha amenazado en venir al programa el día de la semifinal”.

Las reacciones en redes sociales interpretaron la escena entre Said Palao y Alejandra Baigorria como una muestra de indiferencia.

El ampay en Argentina y los meses de silencio que antecedieron a la reconciliación

La escena del beso no llegó en un contexto neutral. Detrás de ella hay meses de especulaciones, silencio público y una reconciliación que el propio entorno de la pareja tardó en confirmar. Todo se disparó a raíz de un ampay que mostró a Said Palao en un yate en Argentina, junto a otras mujeres, en una situación que generó cuestionamientos sobre su fidelidad.

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En las imágenes, difundidas por ‘Magaly TV La Firme’, también aparecían Mario Irivarren y Patricio Parodi. El material se difundió ampliamente y puso a la pareja en el ojo público. Durante semanas, Alejandra Baigorria evitó referirse al tema. Su silencio fue leído de distintas formas: como señal de ruptura, como estrategia de comunicación o como un proceso personal que prefería mantener fuera de los medios.

Los rumores de una posible reconciliación, no obstante, comenzaron a circular casi de inmediato después del escándalo. La confirmación llegó de manera visual. En la inauguración de un proyecto comercial compartido, la pareja apareció junta en público y se dio un beso ante las cámaras presentes. Ese gesto fue interpretado como la señal definitiva de que Alejandra Baigorria había decidido perdonar a su esposo.

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La reacción del público no tardó en dividirse: quienes apoyaron la decisión de la empresaria y quienes la cuestionaron con dureza. Fue en ese contexto que la presencia de Baigorria en la semifinal de ‘Esto es Guerra’ adquirió una carga adicional para los seguidores del programa. Para una parte de la audiencia, cada gesto de la pareja en pantalla se lee ahora con una atención particular.

Tras el emocionante enfrentamiento en la Gran Semifinal de 'Esto es Guerra' donde Said Palao, por Los Guerreros, obtuvo el triunfo, el chico reality le dedicó algunas palabras a su esposa, Alejandra Baigorria. Video: América TV / Esto es Guerra

Said Palao le dedicó un mensaje a su esposa tras la victoria

Horas después de la semifinal, Said Palao publicó en sus redes sociales un extenso texto acompañado de fotografías del desafío que ganó. El mensaje, dirigido a sus seguidores, repasó el proceso que lo llevó a ese resultado: semanas de entrenamiento, la presión de no haber podido competir en la final anterior y la promesa que se hizo a sí mismo de volver más fuerte.

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En uno de los pasajes del texto, el competidor se refirió directamente a su esposa: “A mi esposa, por estar a mi lado en todo momento, por confiar en mí incluso cuando yo dudaba, por impulsarme y recordarme siempre de lo que soy capaz. Tu apoyo fue una parte enorme de este camino”, escribió Palao.

Tras su victoria en Esto es Guerra, Said Palao agradeció en redes sociales el apoyo de Alejandra Baigorria y destacó su respeto por Pancho Rodríguez.

También dedicó palabras a su rival de la noche: “Después de tantos años compartiendo equipo, enfrentándonos, creciendo juntos y escribiendo esta historia, solo puedo sentir respeto y admiración. Ha sido un verdadero honor competir contigo. Gracias por exigirme siempre a sacar mi mejor versión”, expresó en referencia a Pancho Rodríguez.

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El mensaje cerró con una advertencia de cara a la etapa siguiente: “Todavía queda una última batalla. Y si algo tengo claro, es que vamos a dejar el corazón hasta el último segundo”, anticipó el guerrero.