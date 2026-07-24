Perú

Fenómeno El Niño costero afecta a lobos marinos y aves: Serfor intensifica monitoreo en playas del sur

El monitoreo forma parte de la respuesta del Midagri frente a las alteraciones del ecosistema marino provocadas por el calentamiento anómalo del océano

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Lobos marinos en una playa rocosa. Tres personas con chalecos de Serfor observan a los animales junto al océano bajo un cielo parcialmente nublado.
Especialistas de Serfor monitorean el estado de lobos marinos que descansan en una playa rocosa del sur del Perú, en el contexto del fenómeno El Niño costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos del fenómeno El Niño costero no solo se reflejan en el aumento de la temperatura del mar y las variaciones del clima, sino también en el comportamiento de la fauna silvestre que habita el litoral peruano. Ante este escenario, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reforzó las labores de vigilancia en diversas playas de Moquegua y Tacna para detectar oportunamente animales afectados.

El despliegue de especialistas busca evaluar el estado de conservación de aves marinas, lobos marinos y otras especies que podrían verse perjudicadas por las alteraciones oceanográficas provocadas por el calentamiento del mar. Estas acciones forman parte de la respuesta técnica que impulsa el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

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Según informó Andina Noticias, los equipos realizan recorridos permanentes en puntos estratégicos del litoral para atender reportes ciudadanos y verificar las condiciones en las que se encuentra la fauna marina, con el objetivo de intervenir de manera rápida cuando sea necesario.

Cinco personas con chalecos verdes en una playa rocosa junto a una camioneta. Tres observan con binoculares y cámaras de teleobjetivo. Dos anotan. Hay lobos marinos.
Biólogos y veterinarios del Serfor inspeccionan aves marinas y lobos marinos en una playa de Moquegua o Tacna, registrando datos con equipos especializados para la vigilancia ambiental y la conservación de la biodiversidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas recorren playas de Moquegua y Tacna

En la región Moquegua, el monitoreo se concentra en las playas Enersur, El Palo, Bolivia Mar y Pozo de Lisas, ubicadas en la provincia de Ilo. En estos sectores, los especialistas inspeccionan constantemente la presencia de ejemplares que requieran atención veterinaria o seguimiento.

En Tacna, las labores se desarrollan en las playas Santa Rosa, Los Palos, Llostay y Boca del Río. Allí, el personal del Serfor verifica el estado de aves marinas, lobos marinos y otras especies que podrían presentar alteraciones asociadas a las condiciones cálidas del océano.

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Durante las inspecciones también se realiza el registro de las especies observadas, la toma de muestras biológicas para su análisis y la coordinación con las municipalidades para la disposición segura de ejemplares muertos, siguiendo los protocolos establecidos.

Cinco especialistas de Serfor en una playa. Uno registra en tableta, otro toma fotos. Seis lobos marinos, aves, rocas, arena, mar y cielo con nubes.
Especialistas de Serfor recorren una playa del sur del Perú para registrar datos y tomar fotografías de aves marinas y lobos marinos presentes en el ecosistema costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coordinación con municipios y apoyo ciudadano

El administrador técnico de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Moquegua-Tacna, Javier Balbín Durand, explicó que el fortalecimiento de estas acciones responde al incremento de las condiciones cálidas del mar.

“Ante la intensificación de las condiciones cálidas del mar, reforzamos el monitoreo permanente del litoral y la articulación con las municipalidades y autoridades competentes para atender de manera eficiente los reportes registrados en Moquegua y Tacna”, señaló el funcionario, según Andina Noticias.

Balbín también destacó que la colaboración de la ciudadanía resulta fundamental para proteger a la fauna silvestre. Los reportes oportunos permiten rescatar ejemplares vivos, brindarles atención veterinaria especializada y, una vez recuperados, devolverlos a su hábitat natural en condiciones seguras.

Personas en una playa reunidas junto a una mesa con mapas, computadoras portátiles y cámaras. Hay vehículos todoterreno y botes de pesca en la arena.
Especialistas del Serfor y representantes municipales coordinan acciones con pescadores locales para proteger la fauna marina en una playa del sur de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Serfor pide no manipular animales silvestres

El Serfor recordó que las personas que encuentren fauna silvestre marina en playas o zonas costeras deben evitar manipular a los animales o intentar devolverlos al mar por cuenta propia.

La entidad advirtió que estas acciones podrían agravar el estado de salud de los ejemplares, alterar su comportamiento natural e incrementar el riesgo de transmisión de enfermedades tanto para los animales como para las personas.

Pantalla de formulario Alerta Serfor con texto informativo y botón "Siguiente". A la derecha, un guacamayo azul y amarillo sobre una rama. Logos de Serfor y Ministerio de Agricultura de Perú
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) de Perú despliega un formulario virtual para realizar denuncias sobre infracciones forestales y de fauna, acompañado de la imagen de un guacamayo.

Por ello, exhortó a la población a reportar de inmediato cualquier hallazgo mediante la plataforma Alerta Serfor, así como a través de los canales telefónicos habilitados para Moquegua y Tacna. La información proporcionada por los ciudadanos permite que los especialistas actúen con rapidez y contribuyan a la conservación de las especies afectadas por los efectos de El Niño costero.

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