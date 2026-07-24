Programación de semifinales de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y canales TV

Brasil, Italia, Turquía y China son las cuatro selecciones que siguen en carrera por el título de la VNL Femenina 2026. Crédito: Volleyball World

La lucha por el título de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 entra en su momento más esperado. Tras una vibrante ronda de cuartos de final, quedaron confirmadas las cuatro selecciones que siguen en carrera por el título del torneo internacional: Brasil, Italia, Turquía y China.

La fase final de la competencia se disputa en Macao y tendrá como protagonistas a equipos que llegaron con grandes aspiraciones al tramo definitivo del campeonato. Ahora, las semifinales definirán a las dos selecciones que lucharán por quedarse con el trofeo de la edición 2026, mientras que los perdedores tendrán que disputar el encuentro por la medalla de bronce.

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Programación de semifinales de la VNL Femenina 2026

Los partidos por el pase a la gran final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 se disputarán el sábado 25 de julio. Brasil e Italia protagonizarán uno de los duelos más esperados de la jornada, mientras que China y Turquía definirán al segundo finalista del campeonato. A continuación, los partidos y horarios:

- Brasil vs Italia | 03:00 horas de Perú

- China vs Turquía | 06:30 horas de Perú

Programación semifinales de la VNL Femenina 2026.

¿Dónde ver las semifinales de la VNL Femenina 2026?

Los aficionados podrán seguir la ronda decisiva de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 a través de las plataformas oficiales que cuentan con los derechos de transmisión.

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En Perú y Sudamérica, los encuentros estarán disponibles por DSports, señal deportiva de cable que transmitirá los partidos seleccionados del torneo. Además, los usuarios podrán acceder a los compromisos mediante DGO, la plataforma digital del operador, desde dispositivos móviles, computadoras u otros equipos compatibles.

Otra alternativa para seguir todos los encuentros de la fase final será VBTV, el servicio oficial de Volleyball World, que ofrecerá la transmisión completa del torneo mediante una suscripción mensual de 9.99 dólares.

Canales y plataformas de transmisión

VBTV: emitirá todos los partidos de la fase final de la VNL Femenina 2026 vía streaming.

DSports: transmitirá encuentros seleccionados del torneo en Perú y Sudamérica.

DGO: permitirá ver los partidos disponibles de DSports a través de su plataforma digital.

VBTV es la plataforma principal de transmisión de la VNL Femenina 2026.

Así desarrollaron los cuartos de final de la VNL Femenina 2026

La ronda de cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 dejó partidos intensos y definió a las cuatro selecciones que continúan en carrera por el título: Italia, Brasil, Turquía y China.

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Italia fue la primera en avanzar tras vencer por 3-0 a Países Bajos (25-21, 25-16 y 25-16). Brasil, en tanto, superó a Japón por 3-1 luego de remontar el primer set perdido (24-26, 25-22, 25-16 y 25-20). Turquía también consiguió su clasificación al imponerse ante Canadá por 3-1 (22-25, 25-21, 25-21 y 25-17).

El último boleto a semifinales quedó en manos de China, que protagonizó un emocionante duelo ante Estados Unidos y se impuso por 3-2 (25-15, 23-25, 20-25, 25-17 y 13-15). Con estos resultados, las cuatro selecciones clasificadas buscarán ahora llegar a la gran final del torneo internacional.

¿Cuándo se juega la final de la VNL Femenina 2026?

La definición de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 se llevará a cabo este domingo 26 de julio en Macao, China. Antes de la gran final, las selecciones que no logren superar las semifinales disputarán el partido por la medalla de bronce para definir el último lugar del podio.

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El duelo por el tercer puesto está programado para las 02:30 horas de Perú, mientras que la gran final se jugará desde las 06:30 horas. En este último encuentro se conocerá a la nueva campeona del certamen internacional.