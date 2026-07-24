Daniela Muñoz se une a los descargos tras eliminación de Perú en Copa Sudamericana de vóley 2026: “Es fácil criticar desde afuera”

Daniela Muñoz respaldó las declaraciones de Kiara Montes tras la segunda derrota consecutiva de Perú en sets corridos en la Copa Sudamericana de vóley. Crédito: Instagram ese.fotografia

La selección peruana de vóley atraviesa un momento crítico en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La derrota por 3-0 frente a Brasil, sumada al revés sufrido en el debut ante Chile, dejó a la ‘bicolor’ sin opciones de clasificar a las semifinales del torneo que se disputa en el Coliseo Eduardo Dibós.

El duro golpe deportivo vino acompañado de una ola de críticas hacia el rendimiento del equipo. Frente a ese escenario, varias integrantes del plantel decidieron alzar la voz para defender el esfuerzo realizado durante la preparación y la competencia.

La más reciente en pronunciarse fue Daniela Muñoz, quien utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a los aficionados luego de la eliminación de la selección peruana.

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“Es fácil criticar desde afuera, nadie sabe lo que nos esforzamos por dar lo mejor en cada partido, el sacrificio que hacemos día a día. Salimos a cada partido para jugar de la mejor manera, pero así es el deporte, a veces se gana y también se pierde“, escribió la opuesta de Universitario.

Daniela Muñoz se pronunció a través de sus redes sociales. Crédito: Captura Instagram.

Con estas declaraciones, Muñoz se sumó a la postura expresada horas antes por la capitana Kiara Montes y por Brenda Lobatón, quienes también defendieron el compromiso del grupo pese a los resultados adversos.

La selección nacional todavía tiene un objetivo por cumplir en el campeonato: vencer a Bolivia en la última jornada para mantenerse en la pelea por el quinto lugar, posición que otorga un boleto al Campeonato Sudamericano de septiembre.

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El descargo de sus compañeras

Tras la derrota frente a Brasil, Kiara Montes asumió la responsabilidad por el rendimiento del equipo, aunque también destacó el trabajo realizado por las jugadoras convocadas por Antonio Rizola.

“Es penoso, porque sí nos hemos estado preparando bastante. Los resultados no se dieron como esperábamos. Somos totalmente responsables. Ayer, contra Chile, tuvimos un partido muy malo en actuación general, en la cual ni una de nosotras pudo destacar“, señaló la capitana.

La capitana se mostró incómoda con críticas que viene recibiendo por parte de los hinchas - Crédito: Cátedra Deportes.

Montes también hizo referencia a las críticas que han surgido por la ausencia de varias voleibolistas habituales en la selección, quienes no integran la convocatoria para este torneo.

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“Nosotras no nos debemos a nadie, nos debemos a nosotras mismas. Somos las 14 que estamos acá paradas representando, las que decimos sí a las convocatorias“, afirmó, en alusión al grupo que aceptó el llamado del entrenador brasileño.

En esa misma línea se expresó Brenda Lobatón, una de las figuras peruanas frente a Brasil. La atacante pidió mayor comprensión hacia el plantel y recordó las dificultades que enfrentan las jugadoras durante el proceso de preparación.

“Nadie sabe lo que pasamos en los entrenamientos, las lesiones, el estrés, la ansiedad que tenemos. Lo único que, como dijo Kiara, saben criticar nada más, pero es lo que hay. Como dice Kiara, no están aquí sus favoritas. Estamos nosotras dando la cara por el Perú. Entonces, lo que sí me gustaría es que esas personas nos apoyaran más. Ellos saben que ellas no están aquí, entonces que nos apoyen“, expresó.

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La selección peruana volvió a caer contra Brasil y se despidió de la competencia internacional. (La Cátedra Deportes)

Perú cierra la fase de grupos

La selección peruana tendrá una última oportunidad para cerrar con una victoria su participación en la fase de grupos cuando enfrente a Bolivia este viernes. El compromiso comenzará a las 18:15 horas de Perú (19:15 horas de Bolivia), aunque el horario podría modificarse ligeramente dependiendo de la duración de los encuentros previos programados en el Coliseo Eduardo Dibós.

Además de buscar una despedida positiva ante su público, la ‘bicolor’ necesita imponerse para mantenerse en carrera por el quinto lugar del torneo, ubicación que, al igual que el sexto puesto, concede un cupo al Campeonato Sudamericano de septiembre.

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El encuentro será transmitido en señal abierta por Latina Televisión, además de su página web y aplicación móvil. Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa con la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, las declaraciones de las protagonistas y la actualización de la tabla de posiciones del certamen.

Perú enfrenta a Bolivia en la última fecha de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.