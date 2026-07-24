Perú y Venezuela reabren consulados tras dos años de ruptura y reactivan diálogo diplomático

La reactivación de las relaciones consulares entre Perú y Venezuela marca el reinicio de un proceso de acercamiento diplomático tras dos años de distanciamiento. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú (RREE), la medida responde a una decisión conjunta orientada a restaurar plenamente los vínculos bilaterales.
Ambas naciones han acordado que este primer paso busca asegurar la protección y la adecuada prestación de servicios consulares para los ciudadanos peruanos y venezolanos que residen en ambos territorios.
“Esta firme voluntad de cooperación e integración entre nuestros países se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido al Perú y Venezuela desde sus orígenes como repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región”, se lee en el comunicado oficial.
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La decisión llega en un contexto de transición política en Perú, con la inminente toma de posesión de Keiko Fujimori como nueva presidenta, y después de meses sin servicios consulares para decenas de miles de ciudadanos.
“El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tienen a bien informar que han decidido iniciar un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales”, se lee en la misiva.
“En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito inmediato de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”, finaliza el pronunciamiento.
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Efectos sobre la comunidad venezolana
La suspensión de los servicios consulares se produjo a finales de julio de 2024, luego de las elecciones presidenciales en Venezuela.
En ese momento, el gobierno peruano desconoció los resultados que dieron la victoria a Nicolás Maduro y reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo, lo que provocó la exigencia del retiro del personal diplomático peruano en Caracas y el cierre de la embajada y los consulados venezolanos en Lima.
Más de 1,6 millones de venezolanos residen actualmente en Perú, lo que convierte al país andino en la segunda nación con mayor comunidad venezolana fuera de su territorio.
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Durante el periodo de ruptura, estos ciudadanos no pudieron tramitar pasaportes, visas ni otros documentos esenciales, situación que generó incertidumbre y dificultades para quienes necesitaban asistencia consular.
Nuevo escenario regional
La reanudación de las relaciones consulares se produce mientras Nicolás Maduro permanece encarcelado en Nueva York, enfrentando cargos federales, y con Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, quien ha impulsado la restauración de lazos diplomáticos con diversos países. BBC Mundo informó que, tras la detención de Maduro, se han restablecido canales diplomáticos con Estados Unidos y otras naciones.
El restablecimiento consular entre Perú y Venezuela busca facilitar servicios como emisión de pasaportes y asistencia para los ciudadanos de ambos países. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, este proceso será progresivo y forma parte de una estrategia más amplia para normalizar las relaciones diplomáticas y atender las necesidades de las respectivas comunidades en el extranjero.
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