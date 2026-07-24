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A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido por fecha 2 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El conjunto ‘merengue’ se reencontrará con su hinchada en el estadio Monumental en un cotejo donde el rival es el elenco ‘dorado’ dirigido por Javier Rabanal y que tendrá a Miguel Silveira. Conoce los detalles del compromiso

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A qué hora juega Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026.
A qué hora juega Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026.

Universitario de Deportes recibirá a Cusco FC hoy, viernes 24 de julio, por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido representa un escenario especial para la ‘U’, que se reencontrará con su público y apunta a dar un paso firme en su aspiración de conquistar el segundo torneo doméstico de la temporada.

En la antesala del compromiso, el cuadro ‘crema’ enfrenta varias preocupaciones en su plantel. Anderson Santamaría, Jordan Guivin y Horacio Calcaterra figuran como posibles bajas, ya que arrastran molestias físicas que ponen en duda su presencia. El cuerpo técnico de Héctor Cúper mantiene la expectativa sobre su evolución, aunque la probabilidad de que se queden fuera de la convocatoria es alta.

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A qué hora juega Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

El cotejo entre Universitario y Cusco FC está programado para el viernes 24 de julio en el estadio Monumental, con inicio a las 20:30 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 21:30 horas.

La transmisión arrancará a las 22:30 horas en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. En México, el horario de inicio será a las 19:30 horas, mientras que en España el compromiso tendrá lugar a las 03:30 horas de la madrugada del sábado 25 de julio.

Por otro lado, la defensa podría reforzarse con el regreso de Aldo Corzo. El ‘Mazo’ está listo para volver al lateral derecho, si es que así lo dispone el DT argentino en función de su respuesta en los entrenamientos previos.

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La victoria conseguida en la primera jornada contra ADT en Tarma le permite al conjunto ‘merengue’ empezar con el pie derecho y llegar motivado para este compromiso en el estadio Monumental.

Alex Valera y Lisandro Alzugaray le dieron la victoria a los 'cremas' en Tarma. Créditos: L1 Max / Instagram.

Por su parte, Cusco FC ha mostrado una propuesta táctica sólida bajo la conducción de Javier Rabanal. El equipo ‘dorado’ buscará aprovechar el conocimiento que el técnico español y Miguel Silveira tienen sobre el rival para plantear un partido de alta exigencia y sorprender en condición de visitante. Esto luego de superar en casa por 4-1 a Alianza Atlético en el debut del Torneo Clausura.

Ahora, el duelo entre ‘merengues’ y ‘dorados’ no solo se juega en la cancha, sino también desde la previa, marcada por el reencuentro entre viejos conocidos. Rabanal y Silveira volverán al recinto deportivo de Ate luego de su paso reciente por la ‘U’. Ambos dejaron el club en circunstancias poco amistosas, lo que añade tensión y expectativa al enfrentamiento.

Con Javier Rabanal en la dirección técnica, Cusco FC quiere dar el golpe en el Torneo Clausura 2026. - créditos: Cusco FC
Con Javier Rabanal en la dirección técnica, Cusco FC quiere dar el golpe en el Torneo Clausura 2026. - créditos: Cusco FC

Canal TV del Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

El Universitario vs Cusco FC, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, será transmitido por L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en los principales servicios de televisión por suscripción del país, como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. La señal también podrá verse en la plataforma digital Liga 1 Play, que ofrece acceso mediante una suscripción mensual desde S/. 22,99 soles.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura en vivo a través de su portal web, incluyendo información previa, relato minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del encuentro.

Historial de enfrentamientos

Universitario y Cusco FC (antes Real Garcilaso) se han visto las caras en 32 ocasiones en la historia del fútbol peruano. Y el historial general le favorece ligeramente a la ‘U’ con 13 victorias, contra 11 de los cusqueños y ocho empates.

El último enfrentamiento se dio el 7 de febrero del presente año en el marco de la jornada 2 del Torneo Apertura. El estadio Inca Garcilaso de la Vega fue testigo de una igualdad 1-1 con los goles de Alex Valera y Facundo Callejo.

Los 'cremas' empataron 1-1 en Cusco, aunque vivieron polémica por penal de rival. (Video: L1MAX)

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