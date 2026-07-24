Perú

Vehículo 100 % eléctrico fue probada en la ruta Lima–Ticlio–Lima y este fue el resultado

La evaluación se efectuó en uno de los trayectos más exigentes del país con un recorrido de 286 kilómetros que supera los 4.800 metros sobre el nivel del mar

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El sistema de frenado regenerativo permitió recuperar cerca del 32 % de la carga de la batería durante el descenso desde Ticlio hacia Lima, mejorando la autonomía del vehículo - Créditos: Minem.
El sistema de frenado regenerativo permitió recuperar cerca del 32 % de la carga de la batería durante el descenso desde Ticlio hacia Lima, mejorando la autonomía del vehículo - Créditos: Minem.

Un vehículo completamente eléctrico logró recorrer la ruta Lima–Ticlio–Lima sin realizar recargas durante el trayecto y finalizó el recorrido con el 30 % de batería disponible, según los resultados de una prueba de rendimiento realizada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). La evaluación buscó determinar el comportamiento de esta tecnología en uno de los recorridos más exigentes del país y obtener información que sirva para impulsar la movilidad eléctrica en el Perú.

La unidad utilizada fue un Lexus UX300e, cedido al Minem por Toyota del Perú mediante un convenio de cooperación interinstitucional. La prueba estuvo a cargo de la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE), dependencia que analizó el desempeño del automóvil en condiciones reales de circulación.

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El ensayo comprendió un recorrido de 286 kilómetros entre Lima y Ticlio, trayecto que implica pasar de aproximadamente 150 metros sobre el nivel del mar hasta superar los 4.800 metros de altitud. Debido a sus pronunciadas pendientes y a las condiciones propias de la cordillera central, esta vía representa una de las más demandantes para cualquier tipo de vehículo.

El Lexus UX300e mantuvo un desempeño estable durante el ascenso, sin registrar pérdidas de potencia pese a las condiciones de altura y las pronunciadas pendientes - Créditos: Minem.
El Lexus UX300e mantuvo un desempeño estable durante el ascenso, sin registrar pérdidas de potencia pese a las condiciones de altura y las pronunciadas pendientes - Créditos: Minem.

De acuerdo con el Minem, el automóvil inició el viaje con la batería completamente cargada y concluyó el circuito sin requerir estaciones de carga intermedias. Al finalizar la evaluación aún conservaba el 30 % de energía, resultado que permitió verificar su autonomía en un escenario de alta exigencia.

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Además de comprobar la capacidad de desplazamiento, los especialistas realizaron un seguimiento permanente de distintos indicadores técnicos. Entre ellos figuraron el consumo de energía, la respuesta de la batería, la autonomía disponible y el funcionamiento del sistema de frenado regenerativo, mecanismo que aprovecha la desaceleración para recuperar parte de la energía utilizada durante la marcha.

Uno de los hallazgos más relevantes estuvo relacionado precisamente con esta tecnología. El director general de Eficiencia Energética del Minem, Jhonwert Retamozo, explicó que durante el descenso desde Ticlio hacia Lima el vehículo recuperó cerca del 32 % de la carga de su batería gracias al frenado regenerativo.

Los resultados servirán como base técnica para impulsar la electromovilidad en el Perú - Créditos: Miinem.
Los resultados servirán como base técnica para impulsar la electromovilidad en el Perú - Créditos: Miinem.

El funcionario precisó que este sistema convierte parte de la energía cinética generada al reducir la velocidad en electricidad, lo que incrementa la eficiencia del automóvil y contribuye a ampliar su autonomía sin necesidad de una fuente de carga externa.

Otro aspecto evaluado fue el comportamiento del motor eléctrico durante el ascenso. Según los resultados obtenidos, el vehículo mantuvo un desempeño estable incluso en los sectores ubicados a mayor altitud, sin evidenciar pérdidas de potencia pese a las condiciones del recorrido.

Para el Minem, esta información constituye un insumo técnico que permitirá fortalecer las acciones vinculadas con la transición energética y la eficiencia en el transporte. Los datos recopilados servirán para respaldar futuras iniciativas orientadas a promover la electromovilidad en el país y conocer con mayor precisión el rendimiento de este tipo de unidades en la variada geografía peruana.

Beneficios de los vehículos eléctricos

  • Reducen las emisiones de gases contaminantes, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire y a disminuir el impacto ambiental del transporte.
  • Ofrecen una mayor eficiencia energética, ya que convierten una mayor proporción de la energía en movimiento en comparación con los vehículos de combustión.
  • Requieren menos mantenimiento al contar con menos piezas mecánicas sujetas a desgaste, como filtros, embrague o aceite de motor.
  • Disminuyen el costo de operación, debido a que la electricidad suele ser más económica que los combustibles tradicionales.

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