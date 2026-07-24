Invitación de Keiko Fujimori a BTS divide a fans en Perú: algunos buscan impedir el encuentro en Palacio de Gobierno

Keiko Fujimori aseguró que hará una invitación oficial a BTS y que se aprenderá dos canciones. FB

La promesa de Keiko Fujimori de invitar a BTS a Palacio de Gobierno cuando la agrupación llegue al Perú para ofrecer sus tres conciertos en octubre generó reacciones divididas entre sus seguidores. Mientras un sector del ARMY peruano —nombre con el que se identifica a la comunidad de fans de BTS— considera que el encuentro representaría un merecido reconocimiento institucional para la banda, otros cuestionan la iniciativa y piden que los artistas no acepten la invitación al considerar que podría existir un trasfondo político.

Por un lado, un sector de fans considera positiva la iniciativa, al interpretar la invitación como un reconocimiento institucional a una de las agrupaciones más influyentes del mundo. Además, sostienen que el eventual recorrido por Palacio de Gobierno permitiría a los integrantes de BTS conocer parte de la historia y cultura peruana. Para algunos seguidores, el encuentro también representaría una oportunidad para quienes no lograron conseguir entradas para los tres conciertos de ver a los artistas.

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Sin embargo, otro grupo rechaza de manera tajante la propuesta. En redes sociales, varios usuarios sostienen que la presidenta electa estaría buscando aprovechar la enorme popularidad de BTS para mejorar su imagen pública. A partir de esa percepción, comenzaron a difundirse publicaciones que exhortan a los integrantes del grupo a no aceptar una eventual invitación oficial.

Campaña para que BTS rechace la invitación

El rechazo no se ha limitado a comentarios en redes sociales. En distintas plataformas también se promueve el envío de correos electrónicos a HYBE, empresa que representa a BTS, con mensajes en los que explican quién es Keiko Fujimori y recuerdan los cuestionamientos políticos que ha enfrentado durante su trayectoria.

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ARMY Perú rechaza la reventa ante la venta de entradas para BTS.

Entre los argumentos difundidos por quienes impulsan esta campaña se menciona que la hoy presidenta electa es “hija del dictador” y que, en lugar de promover un encuentro con la agrupación, debería concentrar sus esfuerzos en atender los desafíos que enfrenta el país, como los posibles efectos del fenómeno de El Niño o la falta de presupuesto para Beca 18.

¿Cómo decidió Keiko Fujimori invitar a BTS a Palacio?

La historia comenzó incluso antes de la segunda vuelta electoral. Durante una transmisión en vivo en TikTok realizada en junio, una seguidora de BTS le preguntó a Keiko Fujimori si, en caso de llegar a la Presidencia, invitaría al grupo a Palacio de Gobierno, tal como lo hizo la presidenta de México, Claudia Shibaum

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La entonces candidata respondió afirmativamente y se comprometió a hacerlo si resultaba elegida.

Hace unos días, ya reconocida oficialmente como presidenta electa, volvió a referirse al tema y aseguró que cumplirá esa promesa cuando BTS visite el país. Incluso comentó que comenzará a escuchar la música del grupo para aprender algunas de sus canciones antes de recibirlos.

Fan que impulsó la propuesta denuncia ataques

La joven que realizó aquella consulta en TikTok publicó posteriormente un video relatando cómo surgió la decisión de Keiko Fujimori. Sin embargo, la repercusión no fue la esperada.

Tras hacerse viral su historia, recibió numerosos insultos y críticas de parte de usuarios del propio fandom, quienes incluso promovieron un hate masivo y reportar su cuenta en redes sociales. Ante el incremento de mensajes de odio, decidió cerrar temporalmente su perfil para evitar continuar siendo blanco de ataques.

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Un fandom con opiniones divididas

BTS no cuenta con un único club de fans en el Perú, sino con diversas comunidades creadas por seguidores que difunden información sobre la agrupación. Una de ellas es Army Perú, que cuenta con miles de seguidores en redes sociales. En medio de la polémica, esta cuenta publicó un comunicado para marcar distancia de cualquier iniciativa que vincule a la banda con figuras políticas. En el pronunciamiento pidió no promover campañas o solicitudes dirigidas a autoridades utilizando el nombre o la imagen de BTS para gestionar una aparición o encuentro con el grupo.

En el pronunciamiento señalaron que buscan evitar que el grupo sea vinculado con intereses partidarios o utilizado para generar posicionamiento político. En ese contexto, la comunidad marcó distancia de cualquier asociación entre BTS y figuras políticas, enfatizando que no buscan “promover intereses partidarios o generar beneficio y posicionamiento político”. Asimismo, añadieron: “Cuidemos juntos la manera en que utilizamos y vinculamos públicamente la imagen de BTS”.

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Más allá de las campañas y comunicados, y considerando que se trata de una comunidad numerosa dentro de un país marcado por la polarización política, especialmente en un contexto postelectoral, entre los seguidores de BTS no existe una posición unánime sobre la posibilidad de que el grupo sea recibido en Palacio de Gobierno.

Aalgunas seguidoras sostienen que la invitación no debería analizarse desde la simpatía o rechazo hacia una autoridad, sino como un reconocimiento institucional hacia BTS. Una fan consultada por Infobae Perú señaló que habría respaldado la iniciativa sin importar quién ocupara la Presidencia.

Keiko Fujimori habló de BTS en vivo y lanzó una promesa que el ARMY no dejó pasar. FB

“Como fan es una oportunidad para verlos. Si hubiera sido Porky o Keiko u otro pensaría igual. En México fue igual, muchos mexicanos estaban en contra de la gestión de su presidenta”.

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Otra seguidora cuestionó que el tema se haya politizado. “He visto insultos hacia Keiko hasta el cansancio y hasta campañas para mandar correos a HYBE para que BTS no vaya. ¿Por qué? He visto a algunas armys uniéndose a gente que nada tiene que ver con el fandom e incentivando eso. Lo quieren politizar demasiado. No es que BTS vayan a firmar tratados, solo es conocer nuestra historia. Si los chicos aceptan, genial; y si no, también”.

En tanto, otra fan sostuvo que la decisión final corresponde únicamente a los integrantes de la agrupación. “Si deciden o no aceptar la invitación de la presidenta ya es tema de ellos, que debemos respetar, ni que fuésemos sus dueñas”.

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No obstante, también existen voces críticas que consideran que el anuncio solo beneficia políticamente a la mandataria electa. “Ese era el fin de ellos, acaparar atención y ahora popularidad que obtendrán los políticos, ya que en temas políticos nuestro país está en total caos”, señaló una seguidora a este medio.

Por ahora, la eventual reunión entre BTS y Keiko Fujimori sigue siendo una posibilidad que dependerá tanto de la agenda de la agrupación como de una invitación oficial una vez que la presidenta electa asuma funciones el próximo 28 de julio.