Así sonará la alarma del IGP que alerta sobre sismos y otros fenómenos naturales

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explica el funcionamiento del nuevo dispositivo patentado 'Alert IGP', un sistema de recepción y difusión de alertas para sismos y otros fenómenos naturales. Se detalla su instalación en lugares clave como colegios y hospitales. - TV Perú Noticias

La costa peruana cuenta con un nuevo sistema de alerta temprana capaz de avisar a la población sobre sismos y fenómenos naturales en tiempo real. Se trata de Alert IGP, un dispositivo desarrollado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en coordinación con INDECI y presentado por el jefe de la entidad, Hernando Tavera.

Según explicó Tavera en entrevista con TV Perú, este avance busca fortalecer la capacidad de respuesta y prevención, especialmente en zonas vulnerables como colegios y hospitales.

De acuerdo con el titular del IGP, la base del sistema es una “cajita azul” que actúa como receptor y retransmisor de alertas. “Cuando ocurre un evento sísmico, los sensores inmediatamente registran el evento, estiman la magnitud y el epicentro, y si el sismo reúne las características de alerta, el sistema envía la señal para activar la bocinería masiva”, detalló Tavera. Esta solución permite que, a través de megáfonos instalados en espacios públicos, la información llegue a gran parte de la población de manera simultánea.

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Funcionamiento del sistema de alerta sísmica

El mecanismo detrás de Alert IGP implica una red de sensores que monitorean la actividad sísmica en todo el territorio nacional. Ante la detección de un sismo relevante, el sistema calcula la magnitud, profundidad y ubicación. Si el evento cumple con los parámetros de alerta, la señal se transmite por radio hasta los receptores instalados en las zonas protegidas. Según el jefe del IGP, “cuanto más lejos se encuentra uno del epicentro, mayor es el tiempo de aviso. Es una herramienta que fortalece el trabajo conjunto con INDECI dentro del proyecto SASPE”.

Así sonará la alarma del IGP

El sistema también puede integrarse con otros dispositivos de bocinas externas, lo que multiplica el alcance del mensaje y contribuye a que la alerta sea efectiva aún en ambientes con ruido o aglomeraciones. Además, su bajo costo facilita la instalación en distintos puntos críticos.

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Alcance más allá de los sismos: huaicos y lahares

El desarrollo de Alert IGP no se limita únicamente a la actividad sísmica. Su tecnología permite emitir advertencias sobre otros fenómenos naturales como huaicos y lahares, lo que amplía su utilidad en regiones expuestas a estos riesgos. “El aporte que estamos haciendo es importante para fortalecer sistemas de alerta temprana de sismos, así como el monitoreo y alerta de huaicos y lahares a nivel nacional”, remarcó Tavera en sus declaraciones recogidas por TV Perú.

Impacto reciente: el sismo de Chupaca y la falla Altos del Mantaro

El despliegue de Alert IGP cobra especial relevancia tras el reciente sismo ocurrido el 18 de julio en el valle del Mantaro, provincia de Chupaca, región Junín. De acuerdo con el informe técnico del IGP, el evento tuvo una magnitud de 5,4 y se registró a una profundidad menor a la estimada inicialmente, lo que incrementó el nivel de sacudimiento en áreas urbanas. “El sismo fue superficial y generó daños principalmente en viviendas de adobe”, precisó Tavera.

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La zona afectada se encuentra sobre la falla Altos del Mantaro, una de las dos principales estructuras geológicas activas en el valle. Desde el evento principal, el IGP ha contabilizado cerca de 26 réplicas, la mitad de las cuales han sido perceptibles para la población. El monitoreo continúa mientras se estabiliza la actividad.

Un mototaxi verde yace aplastado junto a una vivienda parcialmente derrumbada tras el sismo de magnitud 5.1 en Chupaca, región Junín. (Wayka / Javier Ninanya y Yershon Vilca)

Un país sísmico y la importancia de la prevención

El Perú registra un promedio de un sismo diario en distintas partes de su territorio. “Como país sísmico y dinámicamente activo, no podemos evitar que ocurran sismos, pero sí reducir el nivel de riesgo”, subrayó Tavera. El jefe del IGP instó a la ciudadanía a revisar la seguridad de sus viviendas, participar en simulacros y replicar estas prácticas en el entorno familiar.

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El próximo 14 de agosto se realizará un simulacro nacional, una oportunidad para poner en práctica los protocolos de seguridad y comprobar la eficacia de sistemas como Alert IGP. El desafío de la prevención, remarcó el especialista, involucra tanto a las autoridades como a la población y requiere de herramientas tecnológicas y educación continua para reducir el impacto de los desastres naturales.