Perú

A qué hora ver La Velada del Año 6 de Ibai en Perú: transmisión de los combates en vivo

Los fanáticos peruanos podrán seguir el evento de Ibai Llanos en vivo a través de Twitch, con shows musicales, artistas internacionales y una cartelera estelar de combates desde Sevilla.

Guardar
Google icon
La Velada del Año 6 reunirá a streamers, artistas y millones de espectadores con una transmisión global gratuita, accesible en Perú por el canal oficial de Ibai Llanos en Twitch.
La Velada del Año 6 reunirá a streamers, artistas y millones de espectadores con una transmisión global gratuita, accesible en Perú por el canal oficial de Ibai Llanos en Twitch.

La espera terminó para los fanáticos del boxeo de entretenimiento y el streaming en Perú. La Velada del Año 6 de Ibai Llanos es el evento digital que marcará la agenda global este sábado 25 de julio, con una jornada que reunirá a los creadores de contenido más populares de España y Latinoamérica en el Estadio La Cartuja, en Sevilla. La cita promete combates, espectáculos musicales y la interacción en directo de millones de espectadores de todo el mundo.

¿Cuándo y a qué hora ver La Velada del Año 6 en Perú?

La transmisión EN VIVO de La Velada del Año 6 comenzará este sábado 25 de julio, desde las 12:00 p. m. hora peruana. A esa hora se encenderán las luces en Sevilla para dar inicio a una jornada que se extenderá durante varias horas, con peleas, actuaciones musicales y los momentos virales que suelen caracterizar cada edición. Este horario permite que la audiencia peruana siga el evento desde el mediodía y no se pierda ninguna de las sorpresas preparadas por Ibai Llanos y su equipo.

PUBLICIDAD

Horarios de referencia en otros países:

  • Colombia, Ecuador, Panamá: 12:00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay: 1:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil: 2:00 p. m.
  • España (Península y Baleares): 19:00 horas

¿Dónde ver La Velada del Año 6 en vivo y gratis desde Perú?

El evento será transmitido de manera gratuita y en directo a través de las plataformas oficiales de Ibai Llanos. Los espectadores peruanos podrán conectarse a la señal de Twitch (twitch.tv/ibai) y YouTube, donde se ofrecerá la cobertura completa de la velada. No es necesario suscribirse ni realizar ningún pago, lo que facilita el acceso a todos los fanáticos al espectáculo principal y a los momentos previos, como entrevistas y reacciones en tiempo real.

Además, distintos portales especializados realizarán una cobertura minuto a minuto, con detalles de cada enfrentamiento, resultados, declaraciones de los protagonistas y las reacciones más comentadas en redes sociales. De esta forma, el evento puede seguirse tanto desde la pantalla grande como desde dispositivos móviles, permitiendo interactuar y compartir la experiencia online en tiempo real.

PUBLICIDAD

Los artistas invitados para la Velada del Año VI (X)
Los artistas invitados para la Velada del Año VI (X)

Un espectáculo global desde Sevilla

Por segundo año consecutivo, el Estadio La Cartuja de Sevilla será el escenario de La Velada del Año. En la edición anterior, el recinto acogió a más de 80.000 asistentes y se consolidó como el principal espacio para un evento que mezcla deporte, show y cultura digital. Los organizadores esperan repetir el éxito, con la presencia de miles de aficionados en las tribunas y millones de espectadores conectados desde distintos puntos del planeta.

La elección de La Cartuja responde a la magnitud de la producción y al impacto que ha logrado el formato. Influencers y creadores de contenido se preparan durante meses para subir al ring y ofrecer combates que despiertan la pasión de los seguidores, mientras que los shows musicales y las sorpresas mantienen la atención durante toda la jornada.

Artistas invitados para La Velada del Año 6

Ibai Llanos anunció un cartel de lujo para acompañar la noche de combates. Los artistas confirmados para esta sexta edición son:

  • Yandel
  • Juanes
  • Lucho RK & La Pantera
  • Bad Gyal
  • Anuel AA

Estas actuaciones se intercalarán entre los combates, brindando un espectáculo integral que combina música en vivo y boxeo, con la promesa de invitados sorpresa en el escenario y en las entradas de los boxeadores.

La guía definitva de la Velada del Año VI (Montaje Infobae)
La Velada del Año VI (Montaje Infobae)

Cartelera completa: combates y protagonistas

La Velada del Año 6 presenta una cartelera con diez enfrentamientos entre streamers e influencers destacados:

  1. Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
  2. Plex vs. Fernanfloo
  3. Illojuan vs. TheGrefg
  4. Samy Rivers vs. RoRo
  5. Edu Aguirre vs. Gastón Edul
  6. Lit Killah vs. Kidd Keo
  7. Alondrissa vs. Angie Velasco
  8. Gero Arias vs. Viruzz
  9. Fabiana Sevillano vs. La Parce
  10. Clerss vs. Natalia MX

Cada combate representa una historia de rivalidad, preparación y expectativa, con protagonistas que suman audiencias millonarias en sus plataformas.

Recomendaciones para seguir el evento en Perú

  • Conéctate unos minutos antes de las 12:00 p. m. a Twitch o YouTube para asegurar tu lugar y no perderte el inicio de la transmisión.
  • Activa las notificaciones en las redes sociales de Ibai Llanos para recibir avisos de los momentos clave, como el inicio de los combates y las actuaciones musicales.
  • Participa en la conversación digital usando los hashtags oficiales para interactuar con otros seguidores y compartir tus impresiones en tiempo real.

La Velada del Año 6 promete ser el evento digital más grande de 2026, reuniendo entretenimiento, música y deporte en una jornada que podrá seguirse en vivo y de manera gratuita desde todo el Perú.

Diez de los boxeadores de la Velada del Año VI (Montaje Infobae)
Diez de los boxeadores de la Velada del Año VI (Montaje Infobae)

Temas Relacionados

La Velada del Año 6Ibai Llanosperu-entretenimiento

Más Noticias

Juramentación del nuevo Congreso Bicameral EN VIVO: senadores y diputados juran hoy en ceremonia oficial

La sesión de este viernes marca el inicio del funcionamiento del Parlamento bicameral, integrado por 130 diputados y 60 senadores, que asumirá funciones desde el 28 de julio

Juramentación del nuevo Congreso Bicameral EN VIVO: senadores y diputados juran hoy en ceremonia oficial

Vehículo 100 % eléctrico fue probada en la ruta Lima–Ticlio–Lima y este fue el resultado

La evaluación se efectuó en uno de los trayectos más exigentes del país con un recorrido de 286 kilómetros que supera los 4.800 metros sobre el nivel del mar

Vehículo 100 % eléctrico fue probada en la ruta Lima–Ticlio–Lima y este fue el resultado

Antonio Rizola reconoció errores tras eliminación y reveló si Coraima Gómez jugará en Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El DT hizo mea culpa, pero resaltó cambio de actitud de sus jugadoras en la derrota con Brasil. Además, confesó qué pasó con la jugadora de Circolo Sportivo Italiano

Antonio Rizola reconoció errores tras eliminación y reveló si Coraima Gómez jugará en Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Invitación de Keiko Fujimori a BTS divide a fans en Perú: algunos buscan impedir el encuentro en Palacio de Gobierno

La promesa de la presidenta electa generó posiciones encontradas entre los seguidores de BTS en Perú, donde un sector defiende el encuentro como un acto institucional y otro cuestiona una posible utilización política de la imagen del grupo

Invitación de Keiko Fujimori a BTS divide a fans en Perú: algunos buscan impedir el encuentro en Palacio de Gobierno

El TC impone obligaciones adicionales a la SUNAT al notificar el inicio de fiscalizaciones

La decisión está centrada en garantizar que el contribuyente tenga conocimiento de la existencia misma de la fiscalización

El TC impone obligaciones adicionales a la SUNAT al notificar el inicio de fiscalizaciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Juramentación del nuevo Congreso Bicameral EN VIVO: senadores y diputados juran hoy en ceremonia oficial

Juramentación del nuevo Congreso Bicameral EN VIVO: senadores y diputados juran hoy en ceremonia oficial

MTC condecora a Óscar Arriola en medio de críticas por nunca haber capturado a Vladimir Cerrón

TC ya decidió sobre la libertad de Ollanta Humala y “en los próximos días” se publicará la sentencia

José María Balcázar podría indultar a Pedro Castillo: la decisión podría darse antes del cambio de gobierno

Roberto Sánchez enfrenta a Keiko Fujimori tras su reclamo por la crisis estatal: “Su cinismo es tan grande como su ilegitimidad”

ENTRETENIMIENTO

Quién era ‘La Chocolatita’, mujer vinculada con Pedro Aquino que fue hallada sin vida en La Molina

Quién era ‘La Chocolatita’, mujer vinculada con Pedro Aquino que fue hallada sin vida en La Molina

Influencer vinculada a Pedro Aquino es hallada muerta en La Molina: madre del presunto asesino lo delató

Gisela Valcárcel habla sobre la infidelidad de Roberto Martínez: “El día anterior había dormido conmigo”

Natalie Vértiz le hizo fuerte reclamo a Yaco Eskenazi por olvidarse de su aniversario después de 11 años de casados: “Estuve esperando mi mensaje”

Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por negar su amistad con Janet Barboza: “A veces no nos damos cuenta de las víboras”

DEPORTES

Antonio Rizola reconoció errores tras eliminación y reveló si Coraima Gómez jugará en Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Antonio Rizola reconoció errores tras eliminación y reveló si Coraima Gómez jugará en Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, viernes 24 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Programación de la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV