A qué hora ver La Velada del Año 6 de Ibai en Perú: transmisión de los combates en vivo

La Velada del Año 6 reunirá a streamers, artistas y millones de espectadores con una transmisión global gratuita, accesible en Perú por el canal oficial de Ibai Llanos en Twitch.

La espera terminó para los fanáticos del boxeo de entretenimiento y el streaming en Perú. La Velada del Año 6 de Ibai Llanos es el evento digital que marcará la agenda global este sábado 25 de julio, con una jornada que reunirá a los creadores de contenido más populares de España y Latinoamérica en el Estadio La Cartuja, en Sevilla. La cita promete combates, espectáculos musicales y la interacción en directo de millones de espectadores de todo el mundo.

¿Cuándo y a qué hora ver La Velada del Año 6 en Perú?

La transmisión EN VIVO de La Velada del Año 6 comenzará este sábado 25 de julio, desde las 12:00 p. m. hora peruana. A esa hora se encenderán las luces en Sevilla para dar inicio a una jornada que se extenderá durante varias horas, con peleas, actuaciones musicales y los momentos virales que suelen caracterizar cada edición. Este horario permite que la audiencia peruana siga el evento desde el mediodía y no se pierda ninguna de las sorpresas preparadas por Ibai Llanos y su equipo.

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Horarios de referencia en otros países:

Colombia, Ecuador, Panamá: 12:00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay: 1:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 2:00 p. m.

España (Península y Baleares): 19:00 horas

¿Dónde ver La Velada del Año 6 en vivo y gratis desde Perú?

El evento será transmitido de manera gratuita y en directo a través de las plataformas oficiales de Ibai Llanos. Los espectadores peruanos podrán conectarse a la señal de Twitch (twitch.tv/ibai) y YouTube, donde se ofrecerá la cobertura completa de la velada. No es necesario suscribirse ni realizar ningún pago, lo que facilita el acceso a todos los fanáticos al espectáculo principal y a los momentos previos, como entrevistas y reacciones en tiempo real.

Además, distintos portales especializados realizarán una cobertura minuto a minuto, con detalles de cada enfrentamiento, resultados, declaraciones de los protagonistas y las reacciones más comentadas en redes sociales. De esta forma, el evento puede seguirse tanto desde la pantalla grande como desde dispositivos móviles, permitiendo interactuar y compartir la experiencia online en tiempo real.

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Los artistas invitados para la Velada del Año VI (X)

Un espectáculo global desde Sevilla

Por segundo año consecutivo, el Estadio La Cartuja de Sevilla será el escenario de La Velada del Año. En la edición anterior, el recinto acogió a más de 80.000 asistentes y se consolidó como el principal espacio para un evento que mezcla deporte, show y cultura digital. Los organizadores esperan repetir el éxito, con la presencia de miles de aficionados en las tribunas y millones de espectadores conectados desde distintos puntos del planeta.

La elección de La Cartuja responde a la magnitud de la producción y al impacto que ha logrado el formato. Influencers y creadores de contenido se preparan durante meses para subir al ring y ofrecer combates que despiertan la pasión de los seguidores, mientras que los shows musicales y las sorpresas mantienen la atención durante toda la jornada.

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Artistas invitados para La Velada del Año 6

Ibai Llanos anunció un cartel de lujo para acompañar la noche de combates. Los artistas confirmados para esta sexta edición son:

Yandel

Juanes

Lucho RK & La Pantera

Bad Gyal

Anuel AA

Estas actuaciones se intercalarán entre los combates, brindando un espectáculo integral que combina música en vivo y boxeo, con la promesa de invitados sorpresa en el escenario y en las entradas de los boxeadores.

La Velada del Año VI (Montaje Infobae)

Cartelera completa: combates y protagonistas

La Velada del Año 6 presenta una cartelera con diez enfrentamientos entre streamers e influencers destacados:

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Plex vs. Fernanfloo Illojuan vs. TheGrefg Samy Rivers vs. RoRo Edu Aguirre vs. Gastón Edul Lit Killah vs. Kidd Keo Alondrissa vs. Angie Velasco Gero Arias vs. Viruzz Fabiana Sevillano vs. La Parce Clerss vs. Natalia MX

Cada combate representa una historia de rivalidad, preparación y expectativa, con protagonistas que suman audiencias millonarias en sus plataformas.

Recomendaciones para seguir el evento en Perú

Conéctate unos minutos antes de las 12:00 p. m. a Twitch o YouTube para asegurar tu lugar y no perderte el inicio de la transmisión.

Activa las notificaciones en las redes sociales de Ibai Llanos para recibir avisos de los momentos clave, como el inicio de los combates y las actuaciones musicales.

Participa en la conversación digital usando los hashtags oficiales para interactuar con otros seguidores y compartir tus impresiones en tiempo real.

La Velada del Año 6 promete ser el evento digital más grande de 2026, reuniendo entretenimiento, música y deporte en una jornada que podrá seguirse en vivo y de manera gratuita desde todo el Perú.

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Diez de los boxeadores de la Velada del Año VI (Montaje Infobae)