A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido por fecha 3 del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

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La selección peruana disputará su último partido de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de Vóley ante Bolivia, luego de encadenar dos derrotas consecutivas frente a Chile y Brasil. El compromiso está programado para hoy, viernes 24 de julio, desde las 18:15 horas, con transmisión exclusiva de Latina.

El cruce llega en un momento de exigencia para el equipo dirigido por Antonio Rizola, que no pudo sostener su rendimiento en los dos primeros encuentros del Grupo A. En su primera presentación, Perú fue superado con claridad por Chile por 3-0. En la siguiente fecha, Brasil tomó distancia desde el inicio y marcó diferencias en el desarrollo hasta lograr un sólido 3-0. Con ese panorama, el duelo ante Bolivia representa el cierre del recorrido peruano en esta etapa del certamen.

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A qué hora juega Perú vs Bolivia por Copa Sudamericana de Vóley 2026

Perú afrontará este viernes 24 de julio su último partido de la fase de grupos del Sudamericano de Vóley ante Bolivia. El duelo empezará a las 6:15 p. m. y será transmitido por Latina y la FPV. (FPV)

El Perú vs. Bolivia se jugará a las 6:15 pm de este viernes 24 de julio. El encuentro tendrá transmisión exclusiva de Latina, canal 2 y 702. De igual manera, el duelo será trasmitido en la cuenta de Facebook de la Federación Peruana de Vóley.

El partido significará el cierre de la participación peruana en la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de Vóley. La ‘bicolor’ llega tras resultados adversos en sus dos presentaciones previas y buscará mejorar su desempeño en el último compromiso de esta etapa.

En la jornada anterior, el equipo peruano afrontó un duelo de alta dificultad ante Brasil en el Coliseo Eduardo Dibós. A pesar del esfuerzo de las peruanas, el conjunto rival impuso condiciones y se llevó la victoria por tres sets a cero.

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La caída ante Chile: un 3-0 que Perú no logró conducir

Chile superó a Perú en tres sets durante el estreno del Grupo A, aprovechando una sólida defensa y un bloqueo efectivo que limitaron la reacción de la selección nacional. (FPV)

En el debut del Grupo A, Chile venció a Perú por 3-0 en el Coliseo Eduardo Dibós, con parciales de 25-20, 25-19 y 25-22. El equipo dirigido por Eduardo Guillaume se impuso en los tres sets con una propuesta que, según el desarrollo del encuentro, combinó una defensa consistente y un bloqueo que limitó las opciones ofensivas peruanas.

El desenlace llegó cuando Sommerfeld remató sobre la raya para sellar una victoria que Chile celebró con total euforia en cancha peruana. A lo largo del partido, Perú cometió errores no forzados en la recepción y en el bloqueo, situaciones que terminaron en puntos directos para el rival. El resumen estadístico también reflejó problemas de continuidad: la ‘bicolor’ apenas logró encadenar tres puntos consecutivos en todo el encuentro, un dato que expuso las dificultades para sostener parciales aun cuando estuvo cerca en algunos tramos.

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Dentro del rendimiento individual, Coraima Gómez destacó como la jugadora peruana más productiva en el tercer set, donde aportó siete puntos. En ese mismo tramo, Kiara Montes debió dejar la cancha por molestias físicas en el segundo set.

El cierre del juego también quedó marcado por un tramo de intercambio parejo antes del desenlace. En el tercer set, el relato del partido registró momentos en los que Perú se acercó en el marcador y logró recortar hasta 22-21. Sin embargo, Chile logró sostenerse en el tramo decisivo y cerró el set 25-22 para completar el 3-0.

El partido ante Brasil

Brasil ratificó su favoritismo y derrotó 3-0 a Perú en la segunda fecha del Grupo A, resultado que dejó a la selección nacional con mínimas opciones antes del cierre frente a Bolivia. (Vôlei Brasil)

Después del tropiezo frente a Chile, Perú volvió a morder el polvo de la derrota y perdió ante Brasil por 0-3 en la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, un resultado que complicó sus opciones de alcanzar un boleto a semifinales en el partido más exigente de su fase, disputado este domingo en el coliseo Eduardo Dibós.

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El equipo brasileño se llevó los dos primeros sets con claridad: 25-14 en el arranque y 25-15 en el segundo parcial. Recién en el tercero, la selección peruana mostró una reacción y llegó a ponerse arriba en algunos pasajes, aunque terminó cediendo 25-20.

Con esos antecedentes inmediatos, Perú afrontará el cruce ante Bolivia a las 6:15 pm de este viernes 24 de julio, en el cierre de su participación en la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de Vóley, con transmisión exclusiva de Latina.