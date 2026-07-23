Perú

Peruanos rompen récord de viajes a Brasil: más de 100 mil visitaron el país en el primer semestre de 2026

Las autoridades brasileñas atribuyeron el aumento del turismo internacional a la expansión de las conexiones aéreas y al fortalecimiento de la promoción del país en mercados extranjeros

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Ocho personas sostienen una bandera de Perú frente al Pan de Azúcar en Río de Janeiro, con un teleférico, maletas y la bahía al fondo.
Un grupo de turistas peruanos sostiene su bandera nacional frente al Pan de Azúcar, con el teleférico y la bahía de Guanabara en Río de Janeiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brasil recibió 101.590 turistas peruanos durante el primer semestre de 2026, la cifra más alta registrada para ese periodo, de acuerdo con datos difundidos por Visit Brasil/Embratur, el Ministerio de Turismo y la Policía Federal del país. El flujo de visitantes procedentes del Perú aumentó 20,87% en comparación con los primeros seis meses de 2025.

Con este resultado, Perú se consolidó como uno de los mercados emisores de mayor crecimiento hacia el gigante sudamericano. El incremento respondió, en parte, a la mayor conectividad aérea entre ambos países y al fortalecimiento de la promoción turística de Brasil en la región.

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Las cifras también muestran que los viajeros peruanos registraron el segundo mayor crecimiento porcentual de Sudamérica, solo por detrás de Colombia, cuyas llegadas aumentaron 33,45%. Argentina ocupó el tercer lugar con un avance de 15,90%, mientras que Chile registró un crecimiento de 6,46%.

Estatua del Cristo Redentor, una multitud de turistas y familias, vista panorámica de Río de Janeiro con montañas y bahía, cielo azul claro.
Turistas peruanos caminan y se toman fotografías frente al Cristo Redentor en Río de Janeiro, con una vista panorámica de la ciudad y la bahía bajo un cielo azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú impulsa el turismo hacia Brasil

El crecimiento del turismo peruano se produjo en un contexto de expansión del flujo de viajeros sudamericanos hacia Brasil. Entre enero y junio de 2026, las llegadas por vía aérea desde América del Sur aumentaron 13,82%, alcanzando un total de 1.901.215 visitantes.

Los resultados reflejan el mayor interés de los viajeros de la región por destinos brasileños, favorecido por una mayor oferta de vuelos internacionales y una recuperación sostenida del turismo. Perú destacó como uno de los países que más contribuyó a este incremento debido al fuerte aumento registrado durante el primer semestre.

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Según Visit Brasil/Embratur, el fortalecimiento de las conexiones aéreas ha permitido acercar el país a nuevos mercados y facilitar el desplazamiento de visitantes hacia distintos destinos turísticos, consolidando a Brasil como uno de los principales receptores de turistas de América Latina.

Terminal de aeropuerto internacional con pasajeros, equipaje, paneles electrónicos, aviones y personal.
Decenas de viajeros con equipaje caminan por la terminal de un moderno aeropuerto internacional en Brasil, con paneles electrónicos y aviones de fondo, reflejando un alto flujo turístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brasil rompe récord de turistas

El buen desempeño del mercado peruano coincidió con un semestre histórico para el turismo brasileño. Entre enero y junio de 2026, el país recibió 5.261.733 turistas internacionales, el segundo mejor resultado registrado para ese periodo desde que existen estadísticas oficiales.

Solo por vía aérea ingresaron 3.531.233 visitantes, un incremento de 13,3% respecto al mismo periodo de 2025. Esta modalidad concentró el 67% del total de llegadas internacionales, convirtiéndose en el principal medio de ingreso de turistas al país.

El presidente de Visit Brasil/Embratur, Bruno Reis, señaló que el crecimiento responde a la expansión de las conexiones internacionales. “El aumento de las llegadas por vía aérea acompaña la expansión de las conexiones internacionales de Brasil. Más vuelos y una presencia más amplia en los mercados emisores acercan el país a los viajeros de América Latina, Europa y otras regiones”, sostuvo.

Multitud de turistas en la plataforma del Cristo Redentor, muchos tomando fotos. Al fondo, la ciudad de Río de Janeiro, el océano y el Pan de Azúcar.
Cientos de turistas observan la ciudad de Río de Janeiro y el Pan de Azúcar desde la plataforma del Cristo Redentor en un día soleado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asia y Europa impulsan el turismo

Además del incremento registrado en Sudamérica, Brasil reportó un importante crecimiento en los mercados de larga distancia. Asia lideró la expansión proporcional, con 192.589 visitantes, lo que representó un aumento de 18,83% durante el primer semestre del año.

China encabezó este comportamiento al registrar un crecimiento de 55,12% en la llegada de turistas. En tanto, Europa alcanzó el mayor volumen de visitantes para un primer semestre desde 2006, tras crecer 16,23%, con destacados incrementos provenientes de Portugal, España, Alemania, Reino Unido y Francia.

Una calle adoquinada con edificios coloniales de colores, personas caminando, algunas con cámaras, y tiendas abiertas en un día soleado.
Turistas de diferentes países transitan por las calles empedradas del centro histórico de Salvador de Bahía, un área con arquitectura colonial colorida y comercios abiertos durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En América del Norte, las llegadas aumentaron 1,76%, mientras que México destacó entre los principales mercados de la región con un crecimiento de 28,97%. Estos resultados consolidan el dinamismo del turismo receptivo brasileño y reflejan el impacto de la ampliación de rutas aéreas y de las estrategias de promoción internacional impulsadas por las autoridades del sector turístico.

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