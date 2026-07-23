Mario Hart cuenta cuál fue la reacción de Korina Rivadeneira tras confirmar públicamente el fin de su relación

En una sincera conversación, Mario Hart revelo que todo va muy bien con Korina Rivadeneira tras dar a conocer el fin de su relación y compartió con sus compañeros de 'Sin más que decir' la importancia de ser un padre presente. El piloto revela que genuinamente disfruta el tiempo con sus hijos y los prioriza por encima de cualquier compromiso social. Video: YouTube 'Sin más que decir'

Mario Hart volvió al set del podcast ‘Sin más que decir’ el miércoles 22 de julio con una actitud tranquila y segura, un día después de haber confirmado públicamente su separación definitiva de la modelo venezolana Korina Rivadeneira.

Ante la pregunta directa de la conductora Ethel Pozo —“¿Mario, ayer todo bien? ¿Korina te dijo que estuvo bien lo que nos contaste?“—, el piloto respondió sin dudar: “Sí, sí, todo okey. Todo bien. Gracias a Dios, todo bien”. El gesto tranquilo y el tono seguro con el que lo dijo dejaron la impresión de que la noticia no generó fricciones con su expareja, aunque Rivadeneira no ha hecho ninguna declaración pública al respecto.

PUBLICIDAD

La “bomba” del martes y la pregunta del miércoles

El martes 21 de julio, Hart había sorprendido en el mismo espacio al confirmar lo que durante meses fue un rumor: su relación con Korina Rivadeneira llegó a su fin en enero de 2026. “Ya llega un momento en que no puedes tapar el sol con un dedo. Es evidente que mi relación de pareja con Korina hace algunos meses que llegó a su fin”, dijo entonces.

El piloto también reconoció que el anuncio era algo que ambos habían acordado hacer juntos, pero que él decidió adelantarse al sentirlo “tan evidente” para quienes los rodean. La revelación dejó nerviosos a los propios conductores del podcast. María Pía Copello admitió que estuvo “un poco nerviosa”, y Ethel Pozo contó que se fue a su casa preocupada por cómo podría reaccionar la modelo.

PUBLICIDAD

Mario Hart aseguró que Korina Rivadeneira tomó bien el anuncio de la ruptura y que todo quedó en buenos términos.

Fue ese clima el que motivó la pregunta directa al día siguiente, cuando Hart regresó al programa con el mismo semblante despreocupado. Su respuesta —breve, sin adornos y dicha con seguridad— fue interpretada por sus compañeros como una señal de que la situación entre ambos se mantiene en términos cordiales.

Padre presente y prioridades claras

Tras despejar la pregunta sobre Korina, Hart prefirió no ahondar en los detalles de la separación y derivó la conversación hacia su rol como padre. El productor Abneer destacó que lo conoce como alguien que prioriza a sus hijos por encima de compromisos sociales, y Hart lo confirmó sin reservas.

PUBLICIDAD

“Los disfruto realmente. Disfruto de estar con mis hijos, de ser un papá presente... están ellos antes que cualquier juerga o junta con patas”, afirmó. Recordó además una fogata reciente en su casa con sus hijos y sobrinos como el tipo de momento que más valora.

Hart y Rivadeneira tienen dos hijos en común. El piloto subrayó que, pese al fin del vínculo sentimental, la relación con su expareja se mantiene bien por el bien de la familia. “Estamos tratando de mantener la familia. Ella tiene buena relación con mi familia, yo con la de ella. Si tenemos que juntarnos y hacer plan con los chicos juntos, no hay ningún problema”, había precisado el martes.

PUBLICIDAD

¡Se acabó el amor! Mario Hart se sincera en el programa "Sin Que Decir" y anuncia oficialmente su separación de Korina Rivadeneira. Descubre todos los detalles de la ruptura y cómo están manejando la situación como padres.

Korina Rivadeneira en Colombia, sin declaraciones

Korina Rivadeneira, por su parte, viajó a Colombia el mismo día en que Hart hizo el anuncio. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió momentos de su estadía en Bogotá junto a la también influencer Ale Venturo, Andrea Arana, Francis Herrera, Hanna Moncada y otras figuras, en el marco de un proyecto con una marca de shampoo.

“¡Vamos a Santa Marta, chicas! A disfrutar de la aventura. Sin complicaciones”, exclamó en uno de sus videos, con una sonrisa amplia y sin hacer ninguna referencia a la confirmación pública de la separación. Rivadeneira tampoco se ha pronunciado directamente sobre el anuncio de Hart ni sobre los términos en que quedó la relación.

PUBLICIDAD

La única señal pública de su estado de ánimo han sido sus propias publicaciones desde Colombia, donde se la ve activa y de buen humor. La modelo aclaró que el viaje responde a un compromiso laboral previo y que tiene entre manos los preparativos de los cumpleaños de sus hijos, nacidos en julio y agosto respectivamente.