Hombre de 60 años perdió más de 2 mil dólares por falsa visa laboral a EE.UU.: embajada confirma que fue víctima de una estafa

Un hombre, víctima de una estafa por falsa visa laboral a Estados Unidos, muestra su preocupación junto a un documento y dinero en efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de oportunidades laborales en el extranjero suele motivar a miles de personas a iniciar procesos migratorios con la expectativa de mejorar su situación económica. Ese interés también abre espacio para organizaciones y personas que aprovechan la necesidad de los postulantes mediante ofertas falsas, trámites inexistentes y el uso indebido de identidades vinculadas con instituciones oficiales.

Las modalidades de engaño relacionadas con visas de trabajo mantienen un patrón frecuente: anuncios publicados en redes sociales, supuestos representantes legales, solicitudes de depósitos escalonados y promesas de aprobación rápida. En muchos casos, los afectados entregan documentación personal y realizan varios pagos antes de advertir las irregularidades.

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En Chiclayo, un ciudadano de 60 años denunció una situación de este tipo después de seguir un supuesto proceso para conseguir una visa laboral con destino a Estados Unidos. El caso tomó relevancia tras su testimonio difundido por el Rotafono de RPP y la posterior respuesta de la Embajada de Estados Unidos.

La denuncia también vuelve a poner atención sobre la importancia de verificar la autenticidad de cualquier trámite migratorio mediante los canales oficiales, especialmente cuando intervienen solicitudes de dinero o personas que aseguran representar a autoridades diplomáticas.

Denunciante relata cómo inició el supuesto trámite

Un hombre de 60 años sostiene una falsa visa laboral a Estados Unidos mientras la embajada confirma que fue víctima de una estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó el Rotafono de RPP, Julio Carhuatanta Zelada, de 60 años y residente de Chiclayo, explicó que todo comenzó hace aproximadamente dos meses, cuando encontró en Facebook un anuncio relacionado con la obtención de visas de trabajo para Estados Unidos.

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Después de responder al aviso, un hombre identificado como Jhon de la Vega, quien se presentó como abogado en Miami, tomó contacto con el ciudadano. De acuerdo con el denunciante, el supuesto representante aseguró que reclutaba personal para trabajar en territorio estadounidense y solicitó documentos personales para iniciar el procedimiento.

“El abogado me dijo que recluta personas para trabajar en los Estados Unidos, me pidió mi DNI y pasaporte, después me dijo que en dos días me iban a dar una respuesta. Hoy me llamó un señor Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, me dijo que estoy aprobado para ingresar a trabajar a los Estados Unidos y que continúe el trámite con el abogado”, relató el afectado a RPP.

Pagos sucesivos incrementaron las pérdidas económicas

El denunciante indicó que el supuesto proceso incluyó varios desembolsos de dinero. Precisó que en mayo realizó un primer pago de 910 soles a una cuenta bancaria. Posteriormente recibió documentos que, según le indicaron, correspondían al formulario para solicitar la visa y a un contrato laboral.

De acuerdo con la información proporcionada por Julio Carhuatanta, la empresa Ruppert Landscape supuestamente lo contrataría durante un año para desempeñarse como ayudante de mudanza, con una remuneración mensual de 1.850 dólares.

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Sin embargo, las solicitudes de dinero continuaron. El ciudadano señaló que el supuesto abogado pidió nuevos depósitos, incluso a una cuenta ubicada en Venezuela. Además, le comunicó que debía acudir a la Embajada de Estados Unidos en Lima a fines de julio para programar una cita, aunque antes debía efectuar un pago adicional de 515 dólares destinado, según los estafadores, a la compra de pasajes aéreos.

El denunciante sostuvo que el monto entregado supera los dos mil dólares. Pese a esa cantidad, las exigencias económicas no cesaron, situación que despertó sus sospechas sobre una posible suplantación de identidad con fines ilícitos.

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La víctima buscó confirmar la identidad de los involucrados

Ante las continuas solicitudes de dinero, Julio Carhuatanta decidió verificar si las personas que mantenían contacto con él realmente pertenecían a las instituciones mencionadas durante el supuesto trámite.

El ciudadano manifestó su preocupación porque quienes lo contactaron utilizaron el nombre de Bernie Navarro, identificado por los estafadores como embajador de Estados Unidos en Perú, con el objetivo de otorgar credibilidad al procedimiento y convencerlo de efectuar nuevos pagos.

Según la denuncia difundida, el afectado incluso solicitó licencia sin goce de haber en la institución donde trabaja porque confiaba en viajar a Estados Unidos para incorporarse al empleo ofrecido. Esa planificación quedó sin efecto tras descubrir las irregularidades del caso.

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La principal inquietud del denunciante consiste ahora en determinar la identidad real de las personas involucradas y conocer si otras personas pudieron resultar perjudicadas mediante el mismo mecanismo.

Embajada confirma que se trató de una estafa

Tras conocerse la denuncia, la Embajada de Estados Unidos informó que el ciudadano fue víctima de estafadores y advirtió sobre la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales para cualquier gestión relacionada con visas o servicios consulares.

“Es una pena que muchas personas sean víctimas de estos estafadores. Nosotros siempre animamos a las personas a siempre usar solo información oficial que se encuentra en nuestra página web. Este caso es más penoso porque los estafadores se aprovechan de una persona de la tercera edad para sus ilícitos”, comunicó la representación diplomática al Rotafono de RPP.

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La institución también recordó que toda la información oficial sobre sus servicios se encuentra disponible en el portal pe.usembassy.gov, con el propósito de evitar que los ciudadanos recurran a intermediarios o acepten instrucciones provenientes de fuentes sin autorización oficial.