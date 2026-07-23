Los árbitros designados por la CONAR para la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La programación oficial reparte nueve compromisos entre viernes y domingo, con responsables confirmados en cancha y cabina para cada duelo del torneo peruano (CONAR)

La Comisión Nacional de Árbitros difundió la nómina oficial de jueces y operadores de videoarbitraje para la segunda jornada del Torneo Clausura, que tendrá actividad entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio.

El organismo arbitral distribuyó nueve compromisos en tres días con referís y equipos de VAR asignados para cada uno. Las designaciones de mayor peso recaen en Edwin Ordóñez, quien tomará el silbato en el estadio Monumental para el enfrentamiento entre Universitario y Cusco FC, y en Augusto Menéndez, a cargo del duelo entre Comerciantes Unidos y Alianza Lima en la ciudad de Cutervo.

Viernes 24: el Monumental como escenario central

La segunda fecha del Clausura arrancará el viernes con dos partidos, donde destaca el Universitario vs Cusco FC en el Monumental, encuentro que será dirigido por Edwin Ordóñez. (CONAR)

La fecha arranca el viernes con dos cotejos. A las 3:00 p.m., Alianza Atlético y Los Chankas abren la jornada. La Comisión Nacional de Árbitros encomendó esa responsabilidad a Sebastián Lozano, con Alejandro Villanueva al mando del VAR.

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El turno estelar del viernes llega a las 8:30 p.m., cuando Universitario reciba a Cusco FC en el estadio Monumental. Edwin Ordóñez será el árbitro central de ese partido, uno de los más seguidos de la jornada. Pablo López tendrá a su cargo la cabina de videoarbitraje para ese encuentro.

La elección de Ordóñez para ese escenario responde a los criterios de jerarquía que maneja el organismo al momento de asignar los partidos de mayor convocatoria. El Monumental, con su capacidad y la trascendencia del club local, suele concentrar las designaciones de árbitros con mayor rodaje en el circuito nacional.

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Sábado 25: cuatro partidos en distintos horarios

El sábado concentrará la mayor actividad del Clausura con cuatro encuentros, entre ellos el atractivo Melgar vs Sporting Cristal, que tendrá a Michael Espinoza como juez principal. (CONAR)

El sábado concentra el mayor volumen de actividad, con cuatro partidos distribuidos a lo largo del día. La jornada se inicia temprano: a las 10:30 a.m., Sport Boys recibe a ADT. Kevin Ortega fue designado como árbitro principal para ese duelo, mientras que Jordi Espinoza operará el VAR.

A la 1:00 p.m., Sport Huancayo se mide ante Atlético Grau. Daniel Ureta dirigirá ese encuentro con Alexander Blas como responsable del videoarbitraje.

La tarde del sábado continúa a las 3:15 p.m. con Juan Pablo II frente a Cienciano. Micke Palomino tomará el control del partido, y César García cubrirá la función del VAR en ese cotejo.

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El cierre del sábado, previsto para las 8:00 p.m., enfrenta a Melgar con Sporting Cristal, uno de los duelos de mayor atractivo en esa jornada. Michael Espinoza fue el juez elegido para ese compromiso, con David Huamán asignado al VAR. La designación de Espinoza para un partido de ese calibre refleja la confianza del organismo en su desempeño para encuentros de alto voltaje competitivo.

Domingo 26: Menéndez en Cutervo y el cierre en Cajamarca

El domingo cerrará la segunda fecha del Clausura con tres encuentros, donde Augusto Menéndez dirigirá el duelo entre Comerciantes Unidos y Alianza Lima en Cutervo. (CONAR)

La última jornada de la fecha 2 trae tres partidos. El primero se juega a la 1:00 p.m. entre UTC y CD Moquegua. Bruno Pérez fue designado árbitro central para ese compromiso, con Diego Haro en el VAR.

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A las 3:30 p.m. llega el partido de mayor atención del domingo: Comerciantes Unidos recibe a Alianza Lima en Cutervo. Augusto Menéndez será el encargado de impartir justicia en ese encuentro, con Jesús Cartagena como operador del videoarbitraje. La visita del conjunto blanquiazul a esa plaza del norte del país convierte al partido en uno de los más observados del fin de semana.

La actividad de la fecha 2 concluye a las 7:00 p.m. con Deportivo Garcilaso ante FC Cajamarca. Joel Alarcón dirigirá ese cotejo, y Robin Segura estará a cargo del VAR para cerrar la programación dominical.

Con esta distribución, la segunda jornada del Clausura queda cubierta en su totalidad desde el punto de vista arbitral. Los nueve partidos tienen juez principal y equipo de videoarbitraje confirmados, sin vacíos en la nómina publicada por la Comisión Nacional de Árbitros. La actividad comienza el viernes por la tarde y se extiende hasta el domingo por la noche, con sedes repartidas en distintas regiones del país.

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