Gonzalo Bueno firma su mejor actuación en el ATP 250 de Estoril y alcanzará el mejor ranking de su carrera

Gonzalo Bueno continúa dando pasos firmes en el circuito profesional. El tenista peruano, ubicado actualmente en el puesto 180 del ranking ATP, puso punto final a una semana inolvidable en el ATP 250 de Estoril tras caer por 6-2 y 6-4 frente al portugués Jaime Faria (#88 ATP) en los octavos de final.
El encuentro frente a Faria representó una exigente prueba para el trujillano de 22 años. El portugués, impulsado por el apoyo del público local y respaldado por su experiencia en este tipo de torneos, impuso condiciones desde el inicio y logró quebrar el servicio de Bueno en momentos determinantes de ambos sets. El peruano intentó reaccionar, especialmente en la segunda manga, pero no encontró la regularidad necesaria para revertir el marcador.
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Aunque no pudo avanzar a la siguiente ronda, su actuación en Portugal le permitirá alcanzar el mejor ranking de su carrera, con un ascenso proyectado hasta el top 165 del mundo; actualmente se ubica en el escaño #160, pero podría descender hasta cinco casillas.
Más allá del resultado, el balance de la semana es ampliamente positivo para el representante nacional. En un torneo donde partió desde la fase clasificatoria, Gonzalo Bueno consiguió romper varias barreras que marcan un antes y un después en su carrera profesional y confirman el crecimiento que viene mostrando durante la temporada.
La mejor semana de Gonzalo Bueno
El Estoril Open quedará grabado como el torneo que abrió una nueva etapa en la carrera de Gonzalo Bueno. Por primera vez logró superar la fase clasificatoria de un torneo ATP, un desafío que exige ganar dos partidos de alta exigencia para acceder al cuadro principal.
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Ya instalado entre los mejores 32 del certamen, el peruano también consiguió otro hito al obtener su primera victoria en un cuadro principal del ATP Tour. Lo hizo frente al portugués Tiago Pereira en un intenso partido que remontó por 6-3, 1-6 y 7-6(5), demostrando carácter y fortaleza mental para imponerse en un desenlace muy ajustado.
Ese triunfo no solo le permitió avanzar a los octavos de final, sino también sumar puntos muy valiosos para el ranking mundial. Gracias a esta actuación, Bueno escalará aproximadamente 15 posiciones y aparecerá por primera vez dentro del top 165 de la ATP, superando ampliamente su mejor ubicación histórica.
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El progreso del peruano no es producto de la casualidad. Este resultado en el torneo portugués es un premio a la constancia y a la resiliencia del joven peruano, que ante los resultados negativos de las últimas semanas, nunca dejó de intentarlo.
El siguiente gran reto de Gonzalo Bueno
Tras completar su mejor actuación en un torneo ATP, Gonzalo Bueno ya tiene la mirada puesta en el gran objetivo del segundo semestre: la clasificación del US Open.
Agosto será un mes decisivo para el peruano, ya que deberá adaptarse rápidamente al cambio de superficie. Después de varias semanas compitiendo sobre polvo de ladrillo, llegará el momento de entrenar y disputar torneos sobre pista dura, una transición clave para llegar en las mejores condiciones a la ’qualy’ del último Grand Slam de la temporada.
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Por el momento, aún no está definido cuál será su calendario inmediato. Una de las posibilidades es trasladarse cuanto antes al cemento para acumular ritmo competitivo antes del US Open. La otra opción pasa por disputar algunos torneos Challenger sobre arcilla para seguir sumando confianza y puntos en el ranking antes de cambiar definitivamente de superficie.
Sea cual sea el camino elegido, Gonzalo Bueno afrontará esta nueva etapa con la confianza que le deja una semana histórica en Estoril. Su primera clasificación a un cuadro principal ATP, su primer triunfo en este nivel y el mejor ranking de su carrera confirman que el tenis peruano cuenta con un jugador que sigue acercándose, paso a paso, a la élite del circuito mundial.
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