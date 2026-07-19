Gonzalo Bueno continúa su ascenso en la élite: jugará por primera vez un cuadro principal ATP tras el golpe en Estoril

Gonzalo Bueno jugará por primera vez un cuadro principal ATP tras el golpe en Estoril. Crédito: @EstorilOpen

El tenis peruano vuelve a tener motivos para ilusionarse. Gonzalo Bueno escribió este domingo 19 de julio una de las páginas más importantes de su todavía joven carrera al superar la fase clasificatoria del ATP 250 de Estoril, en Portugal, y asegurar su presencia, por primera vez, en el cuadro principal de un torneo del circuito ATP.

El peruano, ubicado en el puesto 176 del ranking mundial, firmó una actuación de alto nivel para derrotar al italiano Andrea Pellegrino (138 ATP), uno de los principales favoritos de la ‘qualy’, por 6-3, 5-7 y 6-4, en un intenso encuentro que se extendió durante 2 horas y 50 minutos. El triunfo representa un nuevo paso en la evolución del tenista nacional, que continúa ganando protagonismo en el circuito profesional.

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Bueno llegó a Estoril con buenas sensaciones y las confirmó sobre la cancha. Desde el inicio mostró un juego sólido desde el fondo, aprovechó las oportunidades para quebrar el servicio de su rival y manejó con inteligencia los momentos de mayor presión.

Aunque cedió el segundo parcial luego de una reacción del italiano, el peruano no perdió la concentración y recuperó el control del partido en el set definitivo. Con personalidad y temple, cerró una victoria que le permitió alcanzar un objetivo inédito: disputar el cuadro principal de un torneo ATP.

El mérito del resultado cobra aún más relevancia si se considera el presente de Pellegrino. El italiano venía de competir en el ATP 250 de Bastad, donde alcanzó los octavos de final y protagonizó un exigente duelo frente al ruso Andrey Rublev, quien días después terminaría levantando el título del certamen sueco.

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Gonzalo Bueno derrotó 2-1 a Andrea Pellegrino y clasificó al cuadro principal del ATP 250 de Estoril. Crédito: Decisivo Tenis

Una semana perfecta en la fase clasificatoria

La clasificación de Gonzalo Bueno no fue producto de un solo partido. El peruano construyó su camino con dos triunfos consecutivos en la fase previa del torneo portugués.

En su debut dejó en el camino al local Francisco Rocha con un doble 6-4, resultado que le permitió avanzar a la ronda decisiva de la ‘qualy’. Allí volvió a responder a la exigencia del momento y superó a Pellegrino, tercer preclasificado de la clasificación, para quedarse con uno de los boletos al cuadro principal.

El desempeño mostrado durante toda la semana evidencia la confianza con la que afronta esta etapa de la temporada y confirma que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

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Ya conoce a su primer rival

Tras asegurar su clasificación, Bueno también conoció al rival con el que debutará en el cuadro principal del ATP 250 de Estoril. El peruano enfrentará al portugués Tiago Pereira, actual número 379 del ranking ATP, quien accedió al torneo gracias a una invitación de la organización.

El compromiso está previsto para disputarse el martes 21 de julio, mientras que el horario oficial será anunciado en las próximas horas por los organizadores del certamen.

Gonzalo Bueno jugará por primera vez un torneo ATP. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

Un paso importante para el tenis peruano

Más allá del resultado, la actuación de Gonzalo Bueno representa una noticia alentadora para el tenis nacional. A sus 22 años, el trujillano continúa consolidando su crecimiento en el circuito internacional y suma una experiencia que puede marcar un antes y un después en su carrera.

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Disputar un cuadro principal ATP le permitirá enfrentarse con mayor frecuencia a rivales de alto nivel, acumular puntos importantes para el ranking mundial y seguir acercándose a los principales torneos del calendario.

Con este logro, Bueno confirma que su progresión sigue en ascenso y que el trabajo realizado en los últimos años empieza a reflejarse en escenarios cada vez más exigentes. Estoril ya forma parte de su historia y ahora buscará convertir esta clasificación en el inicio de una destacada participación en el circuito ATP.