Renato Tapia reafirma su deseo de fichar en un futuro por Alianza Lima y descarta “por respeto” a Universitario de Deportes

Renato Tapia ha apostado por el Al Wasl para seguir prolongando su carrera en el exterior. - Crédito: Difusión

Aunque Renato Tapia vive un presente auspicioso en el Al-Wasl, no se olvida de pensar en su futuro. Sabe que tarde o temprano entrará a una edad avanzada que le demandará nuevos desafíos. Tal vez ya no tan exigentes, pero siempre estimulantes. Por eso, en su mente no deja de sobrevolar la idea de un aterrizaje a Alianza Lima.

En más de una ocasión, el seleccionado peruano —de momento desmarcado en la nueva planificación deportiva de Mano Menezes— ha remarcado su lealtad por el club de La Victoria e incluso fue más allá al expresar su deseo de incorporarse al plantel en un determinado tiempo.

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Renato Tapia asistió a Matute para un partido de Alianza Lima. - Crédito: RPP

Ahora, en una entrevista concedida al espacio ‘Éramos Patas’, Tapia ha reafirmado su postura toda vez que rechazó cualquier vinculación con Universitario: “Me encantaría ir a Alianza Lima, la ‘U’ no por respeto porque soy hincha de Alianza”.

Sobre la circunstancia que definiría su llegada a Matute, Renato reconoció que no ha establecido un contexto puntual. “No sé si lo haré para terminar mi carrera, pero siempre he querido jugar; es un sueño para mí”, indicó.

El mediocentro de la selección peruana espera que, en algún momento, logre fichar por la entidad victoriana. | VIDEO: Éramos Patas

En otro pasaje de la entrevista, el ‘13’ de Perú enumeró a los cinco mejores clubes del fútbol nacional, puntualizando que los ‘blanquiazules’ se encuentran en la cima de su preferencia, mientras que los vigentes monarcas aparecen en un escalafón más que llamativo.

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“Alianza Lima, Sporting Cristal, la ‘U’, Melgar y el quinto no sabría decirte. Podría ser César Vallejo por funcionamiento o Ayacucho FC”, cerró el mundialista de Rusia 2018.

Renato Tapia es hincha confeso de Alianza Lima y tiene la meta de jugar ahí en algún momento. - Crédito: Difusión

Alianza Lima, escenario de seleccionados

A lo largo de los últimos años, Alianza Lima ha sido el primer club en Perú en fomentar el retorno de seleccionados nacionales vinculados con la institución. Acaso el movimiento que dio inicio a esa ola se dio con Pedro Gallese, en el 2019, y se intenta repetir el mismo ejercicio para mediados de la temporada actual, aunque el panorama es difuso.

A partir de entonces, se produjeron operaciones de igual calibre, pero ninguna llegó a sorprender hasta que en el 2023 se realizaron contrataciones que sacudieron el mercado: Carlos Zambrano y Christian Cueva. Al principio sus incorporaciones ilusionaron, pero luego acabaron siendo un auténtico estrépito por su falta de profesionalismo.

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El 'Rayo' se une al club de La Victoria hasta finales del 2027. | VIDEO: Alianza Lima

Se repitió una contratación similar con Sergio Peña, quien se sumó a la disciplina ‘blanquiazul’ para ofrecer mayor experiencia y jerarquía en el mediocampo, pero su desempeño dentro de los campos de juego dejó mucho que desear. La gestión, finalmente, acabó en una decepción tras un escándalo de índole sexual.

Aunque, a todas luces, la operación por excelencia que siempre se soñó en La Victoria acabó protagonizándose con el acuerdo definitivo con Paolo Guerrero. El ‘9′ cumplió su palabra de vestirse con la indumentaria aliancista y, ahora, lucha como el que más para lograr el título nacional.

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Paolo Guerrero, el movimiento más importante de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

El último interés hecho realidad con un jugador de talla selección peruana fue Luis Advíncula, que a primeras de cambio se ha hecho de un sitio fijo en la estructura oficial, aunque su desenvolvimiento aún no logra convencer al público que acude semanalmente a Matute.

En la agenda aliancista, finalmente, aparece marcado en rojo el nombre del experimentado Renato Tapia para una negociación futura. Al menos conocer la declaración de intenciones del ‘13′ nacional es más que un alivio, porque dará pie a contactos posteriores.