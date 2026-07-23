La trágica muerte de diez integrantes de una familia en La Victoria: ¿quiénes son los culpables y por qué todo apunta a mafias de la extorsión?

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Renzo Rojas Meza intentó apagar las llamas con agua, pero el fuego ya lo había tomado todo. Su cuñado José María lo empujó hacia afuera. Salió solo. Adentro quedaron su esposa, sus tres hijos —Darquiel, Solange y Mía— y seis familiares más. Diez personas en total murieron calcinadas en el incendio que destruyó la vivienda familiar de la cuadra cuatro del jirón Pisagua, en La Victoria, Lima, en la madrugada del miércoles 23 de julio de 2026. Las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) apuntan a que el fuego fue provocado deliberadamente por dos sujetos en moto que habrían incendiado las motocicletas eléctricas estacionadas en la entrada de la casa.

“Yo voy a pedir justicia para mi familia, para mis hijos, para mi señora, mi suegro, mi cuñado, mis sobrinos. Todos murieron atrapados en el incendio”, dijo Renzo con el rostro marcado por quemaduras, de pie frente a los escombros de lo que fue su hogar.

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Un memorial con fotografías, flores y velas honra a las diez víctimas del incendio de La Victoria. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)

Trágica madrugada del 22 de julio

Eran las tres de la mañana cuando escuchó los gritos. “¡Incendio, incendio!”, recordó. Se levantó junto a su cuñado José María, abrió la puerta y encontró todo en llamas. Intentaron arrojar agua. No sirvió. El resto de la familia retrocedió hacia el fondo de la casa, una construcción de madera y triplay de dos pisos que la familia Vílchez Cuadros había levantado hace más de cincuenta años con el dinero del negocio de fabricación y venta de colchones. En el segundo piso dormía su cuñado Orestes con su pareja, la ciudadana colombiana Katherine Gómez, y sus sobrinos. Ninguno de ellos pudo salir.

“No pude salvar a nadie. Mi cuñado José María me empujó para poder salir. No pude sacar a nadie de mi familia, ni uno de mis hijos, de mi señora, ni mi cuñado. Solo salí yo, de todos ellos”, relató Renzo, quien sobrevivió gracias a ese empujón final de su cuñado antes de que las llamas sellaran la única salida.

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Este video es una cobertura noticiosa sobre un incendio residencial en Cercado de Lima. Las imágenes muestran a personas en una ventana, un edificio en llamas con presencia de bomberos y policía, y el interior del inmueble completamente calcinado y acordonado con cinta policial. Equipos de emergencia y agentes policiales se observan en la escena. La información en pantalla indica la muerte de diez miembros de una familia.

Las diez víctimas y la noche que murió toda una familia

Diez integrantes de una misma familia murieron atrapados en un incendio que consumió una vivienda de tres pisos en el jirón Pisagua, en la urbanización Manzanilla, en el límite entre los distritos de La Victoria y el Cercado de Lima, durante la madrugada del miércoles 22 de julio. Entre las víctimas hay cinco menores de edad. El fuego se inició alrededor de las 3 a.m. mientras los ocupantes dormían y destruyó por completo el inmueble, donde vivían 17 integrantes de la familia.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó el fallecimiento de diez personas y precisó que nueve pertenecían a la familia Vílchez. Las víctimas identificadas son Orestes Vílchez (29); su pareja, Katherine Gómez (29), de nacionalidad venezolana; el hijo de ambos, de 3 años; Leonidas Vílchez (72); José María Vílchez (42); Paola Vílchez (35); y otros cuatro menores de edad: dos de 6 años, uno de 8 y otro de 15. Solo siete personas lograron escapar de las llamas, entre ellas una mujer con cuatro meses de embarazo que recibió atención médica en el lugar.

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Oficiales y civiles observan una calle con vehículos calcinados y escombros, acordonada tras un incendio en La Victoria. (Andina)

El esposo de una de las víctimas escapó con quemaduras en el rostro y otras partes del cuerpo, pero no pudo rescatar a su esposa ni a sus tres hijos.

La emergencia movilizó a nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, cuyos efectivos trabajaron durante horas para controlar las llamas y acceder al inmueble. El fuego se propagó con rapidez por la estructura de madera y también afectó viviendas colindantes, cuyos muros, ventanas y estructuras sufrieron daños por las altas temperaturas. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) catalogó el siniestro como código 2 e informó que dejó además dos personas damnificadas y dos viviendas inhabitables.

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Un memorial en La Victoria con fotografías de las 10 víctimas de un incendio y ofrendas florales se ubica junto a un camión de Ayuda Humanitaria de la Municipalidad de Lima. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)

Investigación policial en curso

La PNP investiga si el incendio fue provocado como parte de un ataque extorsivo. Los familiares de las víctimas aseguran que, desde hace varias semanas, recibían amenazas y exigencias de pago de cupos vinculadas al negocio familiar de alquiler de motocicletas eléctricas en el emporio comercial de Gamarra. Según su testimonio, el negocio ya había sido blanco de ataques previos: a un familiar le habían quemado una motocicleta, y una vecina sufrió un episodio similar.

Una de las sobrevivientes relató que dos sujetos llegaron a la zona en motocicleta. Según su versión, uno de ellos descendió, roció combustible sobre un vehículo estacionado frente al inmueble e inició el fuego. “Yo pienso que ha sido provocado. ¿Cómo de la noche a la mañana se va a incendiar toda la casa? Todo se ha quemado”, declaró. Otra familiar, identificada por TVPerú como Gina, sostuvo que su hermano había recibido amenazas de extorsionadores que habrían enviado a delincuentes desde el cerro San Cosme en dos motocicletas lineales para destruir los vehículos eléctricos. “Han esperado que entremos a dormir para que ellos entren y quemen las motos. Ahí nomás, como vivo en casa de madera, ahí nomás agarró todo y explotó todo adentro, balones de gas, todo”, relató.

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Una persona enciende velas frente a los retratos de las diez víctimas del incendio ocurrido en La Victoria, en un acto de homenaje. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)

El coronel John Luján Munive, a cargo de las diligencias, indicó que se evalúan distintas hipótesis. “Hay varias versiones. Todavía está por investigar. Hay una persona, un indigente que vivía ahí afuera porque ahí también se dedican al reciclaje de colchones, también puede haber sido la provocación, quién sabe que ha provocado el incendio. Otros indican de repente las personas han sido extorsionadas. Hablan con relación a una moto también que ha venido, ha bajado un ocupante de la moto y ha provocado el incendio, motivo por el cual al explosionar se incendió la vivienda”, señaló.

El coronel Juan Carlos Montúfar añadió que los agentes solicitarán las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona para determinar cómo se inició el siniestro. “Todavía no podemos determinar si es por extorsión”, precisó.

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La investigación deberá establecer si el fuego comenzó en el exterior de la vivienda y se extendió hacia el interior, un aspecto clave para confirmar o descartar la versión de los familiares. El Departamento de Investigación de Incendios y peritos criminalísticos realizan las diligencias para determinar el punto de inicio, las circunstancias y las causas del siniestro. Agentes de Criminalística, representantes del Ministerio Público y altos mandos de la PNP, entre ellos el general Arriola y el general Manuel Lozada, supervisan las diligencias en el lugar.

Keiko Fujimori dialoga con sobrevivientes del incendio que dejó 10 fallecidos en el distrito de La Victoria, Perú. (OPE)

Los testimonios de los sobrevivientes

El comandante Arriola transmitió las condolencias a los deudos. “Expresar las condolencias a los familiares de esta familia Vílchez. Han fallecido diez de la familia, pero nueve de ellos de apellido Vílchez, cinco de los cuales son menores de edad, calcinados luego de producirse a horas tres un incendio que también la unidad especializada, que es el Departamento de Investigación de Incendios, viene haciendo una investigación prolija con los peritos criminalísticos para ver el punto de inicio y las circunstancias y las causas de este incendio”, señaló.

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Una de las integrantes de la familia describió la magnitud de la pérdida: “Está mi papá, mis tres hermanos, son seis sobrinos que tengo, mi cuñada también [ha fallecido]”, relató. El esposo sobreviviente, visiblemente afectado, pidió apoyo para costear los nichos y ataúdes que permitan dar sepultura a sus familiares.

El incendio destruyó por completo las motocicletas eléctricas almacenadas en el predio, de las cuales solo quedaron los marcos metálicos. El inmueble también funcionaba como almacén para comerciantes de Gamarra. Otra afectada, Vidalina Erazo Alarcón, de 70 años, propietaria de una de las viviendas, perdió todas sus pertenencias y pidió apoyo urgente a las autoridades para conseguir una carpa donde pasar la noche. Erazo Alarcón expresó su preocupación por la situación que enfrenta junto a su esposo, quien padece diabetes. Vecinos de la zona solicitaron apoyo con carpas, alimentos y asistencia del Ministerio de la Mujer y la Municipalidad de Lima.

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Keiko Fujimori conversa con una mujer, identificada como sobreviviente del incendio de La Victoria, mientras otras personas y un agente policial permanecen cerca en Lima. (OPE)

La hipótesis del ataque extorsivo

Vecinos del pasaje Pisagua descartaron que el incendio haya sido accidental. Según sus testimonios, dos sujetos en motocicleta se acercaron a la cuadra y prendieron fuego a las mototaxis y motos eléctricas que la familia Vílchez utilizaba para transportar su mercadería. Los vehículos encendidos bloquearon por completo la entrada de la vivienda.

“Ya han venido anteriormente, hace una semana ya han quemado tres motos acá, en la otra manzana. Han venido y le han quemado la moto a ese gordito pues. Y esa moto ha saltado todo. Pero ellos no tienen que ver nada porque ellos son colchoneros”, señaló uno de los vecinos.

Los testimonios coinciden en que la familia habría recibido amenazas de cobro de cupos durante el último mes, provenientes de mafias vinculadas al control de paraderos de mototaxis en el distrito. La familia fabricaba y vendía colchones; también alquilaba motocicletas eléctricas. Según los vecinos, no tenían relación con ninguna banda, pero eso no los protegió.

La PNP confirmó que, durante los primeros seis meses de 2026, se registraron 6.659 denuncias por extorsión en el país. El comandante general de la institución, el general Óscar Arriola, confirmó el balance de diez fallecidos —nueve de apellido Vílchez— y anunció que peritos de Criminalística y el Departamento de Investigación de Incendios trabajan para determinar el origen exacto del fuego. “Se va a realizar una profunda investigación”, declaró un efectivo policial en la escena. Las cámaras de seguridad del jirón Pisagua, que registran el acceso a la cuadra, podrían aportar imágenes de los autores y su ruta de escape.

Agentes de policía supervisan un área afectada por un incendio en el distrito de La Victoria, donde se observan edificios con daños y vecinos atentos. (Andina)

Justicia y la espera por los cuerpos

Renzo Rojas Meza no solo pide que se identifique a los responsables. También reclama que las autoridades aceleren el proceso de identificación de los restos de su familia para poder darles sepultura.

“Lo único que pido es justicia y a las autoridades competentes que puedan entregarme los cuerpos de todos mis familiares, para poder entregarles sepultura. Como todos se han muerto calcinados, no se puede identificar ni un cuerpo. Solamente nos han dicho que pueden identificar por las mandíbulas y los dientes”, explicó.

Sobrevivientes de un incendio que causó diez fallecidos en La Victoria, Perú, muestran expresiones de dolor. (OPE)

El proceso de identificación se realiza mediante odontograma y pruebas de ADN en la morgue central de Lima. Renzo precisó que en siete días recién tendrá una respuesta. “Yo pido a las autoridades competentes, que tienen la posibilidad de acelerar ese proceso, que me entreguen los cuerpos de mis hijos y mi señora esposa, para poder darles su cristiana sepultura y descansen en paz y pueda también estar en paz. Es lo único que pido a todos.”