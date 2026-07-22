Partidos de hoy, miércoles 22 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, miércoles 22 de julio, la agenda deportiva está llena de partidos imperdibles: Sporting Cristal y Cienciano iniciarán su camino por los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana, Perú debutará frente Chile por la Copa Sudamericana de Vóley, Inter de Miami tendrá acción en la MLS con Luis Suárez, y mucho más.
Los ‘cerveceros’ se medirán con RB Bragantino en el duelo de ida que se jugará en el estadio Nacional, con la misión de asegurar su pase en su condición de local a los octavos de final del torneo internacional. Hernán Barcos comandará el ataque del equipo de Roberto Mosquera, un especialista en choques decisivos.
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Los ‘celestes’ afrontan el compromiso internacional tras haber comenzado el Torneo Clausura con un triunfo ante Deportivo Garcilaso. Esta victoria representa un envión anímico que el plantel buscará aprovechar en el escenario sudamericano.
Partidos de Copa Sudamericana
- Medellín vs Vasco da Gama (17:00 horas / DSports, DGO)
- Sporting Cristal vs RB Bragantino (19:30 horas / ESPN, Disney+)
- Lanús vs Cienciano (19:30 horas / DSports, DGO)
Partidos de Copa Sudamericana de Vóley
- Argentina vs Ecuador (10:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina Televisión vía web y app)
- Brasil vs Bolivia (13:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina Televisión vía web y app)
- Colombia vs Venezuela (15:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina Televisión vía web y app)
Partidos de Champions League
- Omonia Nicosia vs Kairat (12:00 horas / Canal Gol Brazil, Cytavision Sports 1)
- Levski Sofia vs CSU Craiova (12:30 horas / Digi Sport 1 Romania, Digi Online)
Partidos de fútbol brasileño
- Coritiba vs Palmeiras (17:30 horas / Fanatiz International, Canal del Futbol)
- Chapecoense vs Flamengo (19:30 horas / Fanatiz International, Canal del Futbol)
- São Paulo vs Athletico-PR (19:30 horas / Fanatiz International, Canal del Futbol)
- Internacional vs Cruzeiro (19:30 horas / Fanatiz International, Canal del Futbol)
Partidos de MLS
- Cincinatti vs Whitecaps (18:30 horas / Apple TV)
- Columbus Crew vs NYC FC (18:30 horas / Apple TV)
- Inter Miami vs Chicago Fire (18:30 horas / Apple TV)
- Philadelphia vs New York RB (18:30 horas / Apple TV)
- New England vs Toronto (18:30 horas / Apple TV)
- Charlotte FC vs Atlanta United (19:30 horas / Apple TV)
- Nashville SC vs vs Montreal (19:30 horas / Apple TV)
- Dynamo vs DC United (19:30 horas / Apple TV)
- Sporting KC vs Minnesota (19:30 horas / Apple TV)
- Austin vs Seattle Sounders (20:30 horas / Apple TV)
- Colorado vs San Diego FC (20:30 horas / Apple TV)
- LAFC vs Real Salt Lake (21:30 horas / Apple TV)
- Timbers vs FC Dallas (21:30 horas / Apple TV)
- SJ Earthquakes vs Orlando City (21:30 horas / Apple TV)
- LA Galaxy vs St. Louis City SC (21:30 horas / Apple TV)
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