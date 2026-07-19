Jean Deza despotricó contra Álvaro Barco por la situación de Universitario: “Es un mercenario y ahí están los resultados”

Universitario de Deportes afronta el Torneo Clausura 2026 con la misión de revertir un semestre inicial marcado por el alejamiento de la punta y una serie de contrataciones que no respondieron a las expectativas del club. El ambiente se volvió tenso tras la salida de varios jugadores extranjeros y el final de la gestión de Álvaro Barco como director deportivo.
Las críticas por el rumbo del equipo no tardaron en escalar. En el programa de YouTube, Erick y Gonzalo, Jean Deza lanzó una serie de comentarios en los que trató de evitar mencionar nombres en un principio, dejó en claro a quién responsabilizaba por el presente de la ‘U’.
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“Si tú vas a llevar a una institución que ha crecido como la ‘U’, que ha sobrepasado todas las dificultades económicas, futbolísticas, y después llevar a gente, que yo lo dije en su momento, que son mercenarios, ahí están los resultados. Y yo creo que tuve la razón porque lo dije en su momento: son mercenarios”, expresó en primera instancia.
El ‘Ratón’ fue invitado a precisar su acusación. Aunque insistió en no dar nombres, dejó entrever la identidad del responsable con una referencia directa a su pasado en común. “Yo estuve con él en una transferencia. Entonces, sé que prefiere antes que la institución o el club esté mejor. Yo lo dije, y me escribieron muchas personas y me dijeron ‘tuviste razón’. No lo dije por mala leche, es porque lo viví y lo pasé”, relató.
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“No lo ven como que crezca Universitario, lo vieron más por el tema de ellos. De repente porque deben un favor o no deben ni un favor. ¿Quién estuvo y quién se fue?”, argumentó Jean Deza, reforzando la idea de que los fichajes no respondieron al bien común del club ‘merengue’.
El panelista Jorge Cuba intervino para aclarar a la audiencia que el ‘Loco’ hacía alusión a una persona con la que coincidió en San Martín en 2013 lo que despejó dudas sobre el destinatario de sus palabras. Deza reafirmó: “Eso es lo que pasó en Universitario”.
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La gestión de Álvaro Barco al frente de la dirección deportiva quedó en la mira por los resultados del primer semestre y las contrataciones de jugadores como Sekou Gassama y Miguel Silveira, quienes ya no forman parte del plantel. Ambos nombres simbolizaron el descontento de los hinchas, que cuestionaron los fichajes por bajo rendimiento.
El 'Loco' explotó contra el exdirectivo de la 'U' por el presente del equipo. (Video: Erick y Gonzalo)
Álvaro Barco sobre los malos fichajes de Universitario en 2026
La salida de Álvaro Barco no puso fin a la polémica. Semanas después de su partida, el directivo rompió el silencio y defendió su gestión ante las acusaciones de haber suscrito contratos desfavorables para Universitario. En diálogo con el periodista Gustavo Peralta, Barco negó haber impuesto condiciones perjudiciales para la institución y argumentó que las cláusulas elevadas en los contratos respondían a una estrategia de protección.
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“Poner un monto o algo que pueda parecer irregular, como dicen ustedes, es simplemente una medida de protección ante un club que quiera comprar, no para una resolución de contrato, porque eso no existe. No sé por qué no entienden, es increíble”, sostuvo, haciendo referencia al caso de Miguel Silveira.
El exfutbolista explicó que, en caso de querer rescindir el contrato de un jugador por bajo rendimiento, el club debe pagar la totalidad del vínculo o llegar a un acuerdo, ya que no existen cláusulas unilaterales de salida. “Si este muchacho no quiere irse, no se puede ir, igual que Valera o cualquier otro caso. No existen cláusulas de resolución unilateral o por bajo rendimiento. No existe. Si quieres botar a un jugador, debes pagarle todo el contrato o llegar a un acuerdo”, remarcó.
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Álvaro insistió en que las condiciones contractuales no eran ilegales ni irregulares, sino mecanismos habituales para proteger los intereses de la institución ante posibles compras de futbolistas. “Puedes poner en el contrato del jugador diez millones de dólares y eso sirve como protección ante un club que quiera comprarlo. En este caso, la ‘U’ se protege con un monto alto, pero eso es solo para ese fin, no para resolver el contrato”, agregó.
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