Ignacio Buse encontró respuestas para remontar en el ATP 250 de Kitzbühel 2026: “Terminé con muy buenas sensaciones”

Ignacio Buse y sus impresiones luego de remontar ante el suizo Kilian Feldbausch en Kitzbuhel. Crédito: Alexander Scheuber/Redes Generali Open

Ignacio Buse volvió a demostrar que la fortaleza mental se ha convertido en una de sus principales virtudes. El peruano remontó un complicado encuentro frente al suizo Kilian Feldbausch para clasificar a los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel, aunque reconoció que durante el primer set estuvo lejos de su mejor versión y que recién logró cambiar el rumbo del partido cuando aceptó el gran nivel de su rival.

El ‘Colorado’ cayó por 6-2 en el primer parcial y confesó que se sintió completamente superado. En declaraciones al periodista Matías Rodríguez, explicó que las malas sensaciones iniciales estuvieron relacionadas con la presión que él mismo se generó antes de encontrar la calma necesaria para competir de igual a igual.

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“La verdad, estuve bastante incómodo en el primer set, con sensaciones bastante malas. Creo que al final es un poco la presión extra que te pones por pensar en cosas externas, y Kilian jugó a un nivel excelente”, señaló.

Un hombre entrevista al tenista Ignacio Buse al aire libre. Buse, con una camiseta blanca, gorra y un bolso rojo, aparece de pie frente a una pared de color rosa claro y un paisaje montañoso. La escena corresponde a una cobertura periodística tras su avance a cuartos de final en el torneo ATP 250.

Buse explicó que el punto de inflexión llegó al inicio del segundo set, cuando dejó de frustrarse por el dominio del suizo y entendió que debía concentrarse únicamente en su propio juego. Esa aceptación le permitió recuperar confianza y elevar su nivel hasta concretar la remontada.

“Recién en el segundo set acepté que él estaba jugando muy bien, porque en el primero estaba un poco cabizbajo ya que me pasó por encima y no tuve nada que hacer. Pero acepté su nivel y poco a poco me fui convenciendo, fui jugando mejor y terminé con muy buenas sensaciones; con una presión menos. Hay que tratar de liberarse de esa presión cada vez más”, afirmó.

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La victoria mantiene el gran momento del peruano, que continúa sumando actuaciones destacadas en el circuito ATP y sigue consolidándose como una de las revelaciones de la temporada.

Un hombre entrevista al tenista Ignacio Buse al aire libre. Buse, con una camiseta blanca, gorra y un bolso rojo, aparece de pie frente a una pared de color rosa claro y un paisaje montañoso. La escena corresponde a una cobertura periodística tras su avance a cuartos de final en el torneo ATP 250.

Ante Etcheverry por un lugar en las semifinales

El siguiente desafío para Ignacio Buse será uno de los más exigentes de la semana. El peruano enfrentará por primera vez al argentino Tomás Martín Etcheverry, actual número 31 del mundo y cuarto cabeza de serie del ATP 250 de Kitzbühel, con un boleto a las semifinales en juego.

Pese a la magnitud del reto, Buse mantiene el discurso que lo ha acompañado durante toda la temporada: enfocarse en su rendimiento antes que en el resultado. Aunque un triunfo lo acercaría a su segundo título ATP y lo instalaría por cuarta vez entre los cuatro mejores de un torneo del circuito, el peruano prefiere centrar su atención en seguir mejorando.

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“Yo creo que no importa el resultado. Me tengo que enfocar en mis cosas y en mejorar lo que hoy no hice bien. Las cosas que hice bien, seguirlas haciendo, y las que no salieron tan bien, mejorarlas para mañana”, concluyó.

Ignacio Buse enfrentará a Tomás Etcheverry por cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026. Crédito: Agencias

Ignacio Buse vs. Tomás Etcheverry: día, hora y canal de TV

El duelo entre Ignacio Buse y Tomás Martín Etcheverry se disputará este jueves 23 de julio por los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026. El encuentro tendrá como escenario el Tennis Stadium Kitzbühel, aunque la organización todavía no ha confirmado el horario exacto del compromiso.

En Perú, el partido podrá seguirse en vivo mediante Disney Plus Premium, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. No habrá emisión por señal abierta ni por televisión por cable en territorio nacional, por lo que el servicio de streaming será la única vía para acompañar el encuentro.

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El ganador de esta llave avanzará a las semifinales del certamen austríaco y quedará a un paso de disputar la final de un torneo que reúne a destacados exponentes del circuito ATP sobre superficie de arcilla.