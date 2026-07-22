Agricultores de Cañete destruyen sus cultivos de papa por plaga agravada por El Niño: pérdidas llegan a S/ 20 mil por hectárea

Una situación crítica afecta a los productores de papa de Cañete, quienes han tenido que destruir sus propios sembríos luego de que una plaga dañara el desarrollo de los cultivos. Agricultores del distrito de Quilmaná señalaron que las altas temperaturas asociadas al fenómeno El Niño habrían favorecido la propagación de la enfermedad y alterado el ciclo normal de producción.

La emergencia agrícola ha generado importantes pérdidas económicas para las familias dedicadas a esta actividad. De acuerdo con los productores, el perjuicio alcanza aproximadamente los S/ 20 mil por hectárea, mientras que en distintas zonas del valle de Cañete ya se habrían eliminado alrededor de 100 hectáreas de papa. Los agricultores aseguran que muchas plantas no lograron formar tubérculos con el tamaño necesario para ser comercializados.

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Agricultores de Quilmaná eliminan sus cultivos para frenar la plaga

El Niño altera el calendario agrícola y los ciclos de pesca en Perú y mantiene en alerta al sector agroalimentario. (Andina)

Los productores de Quilmaná, en la provincia de Cañete, explicaron que la situación los obligó a tomar una medida que representa un fuerte golpe para su economía: remover por completo los cultivos afectados. El procedimiento, conocido entre los agricultores como “gradear”, consiste en destruir y retirar las plantas para intentar evitar que la plaga continúe avanzando hacia otros terrenos agrícolas.

Soledad Padilla, integrante de una asociación de productores agrarios, explicó que la campaña estaba próxima a la cosecha cuando los agricultores comprobaron que la papa no había alcanzado un desarrollo adecuado.

“Ya deberíamos estar cosechando, pero la papa no ha desarrollado. La plaga ha afectado todo el cultivo y lamentablemente no tendremos qué cosechar”, manifestó, según declaraciones difundidas por Canal N.

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La asociación a la que pertenece Padilla cuenta con aproximadamente diez hectáreas de cultivo, todas afectadas por el problema sanitario. Solo en esa superficie, los productores calculan pérdidas cercanas a los S/ 200 mil. Sin embargo, el impacto sería mucho mayor si se toma en cuenta la extensión de terrenos afectados en todo el valle.

Otra agricultora señaló que alrededor de 100 hectáreas de papa ya fueron destruidas en distintas zonas de Cañete. La eliminación de los cultivos busca impedir que la plaga se extienda hacia nuevas parcelas y comprometa otras campañas agrícolas.

Los productores también alertaron que el problema no se limita exclusivamente a la papa. Cultivos como el camote, la arveja, la palta y diversas hortalizas también podrían verse perjudicados por las condiciones climáticas y la presencia de plagas.

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Altas temperaturas alteran la agricultura y aumentan la preocupación por la papa

El Niño Costero se fortalece cerca de Perú con el índice Niño 1+2 acercándose a +3°C y temperaturas del mar de hasta 6,4°C sobre el promedio. (Ben Noll / The Washington Post)

Los agricultores atribuyen el avance de la plaga a las altas temperaturas registradas en una temporada en la que normalmente se esperan condiciones más frías. Según su explicación, el incremento del calor habría generado un escenario favorable para la proliferación de organismos que afectan a las plantas y dificultan el desarrollo de los tubérculos.

El caso de Cañete se produce en un contexto de preocupación por los efectos del fenómeno El Niño en la agricultura peruana. Especialistas han advertido que las alteraciones climáticas pueden modificar los calendarios de siembra y cosecha, reducir los rendimientos y afectar la calidad de distintos productos agrícolas.

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El ingeniero agrónomo Ulises Osorio señaló recientemente que el evento climático está provocando cambios en el calendario agrícola y en la producción de alimentos. Entre los productos que enfrentan dificultades se encuentran la papa, el arroz, el maíz, el café, el cacao, la palta, la mandarina y el maracuyá.

La papa figura entre los cultivos más vulnerables ante las variaciones de temperatura y las condiciones de estrés que afectan a las plantas. En diversas zonas productoras, los cambios en el clima pueden favorecer la aparición de plagas y enfermedades, además de afectar el tamaño y la calidad de la cosecha.

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El impacto también se extiende a otros sectores de la cadena alimentaria. En el ámbito pesquero, las alteraciones en la temperatura del mar han sido relacionadas con cambios en la disponibilidad y características de especies como la anchoveta, mientras que en el sector agrícola los pequeños productores enfrentan mayores dificultades para acceder a tecnología y asistencia especializada.

Ante las pérdidas registradas en Cañete, los agricultores solicitaron la intervención de las autoridades del sector Agricultura. Piden asistencia técnica, monitoreo de los cultivos y medidas que permitan controlar la plaga antes de que alcance nuevas áreas productivas.

La preocupación también alcanza a los mercados. Si la destrucción de cultivos continúa y la producción de las próximas campañas se ve comprometida, la oferta de papa podría reducirse en los siguientes meses. Los agricultores esperan que se adopten medidas para contener el avance de la plaga y evitar que el impacto sobre sus parcelas termine afectando el abastecimiento de este producto de consumo habitual.

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