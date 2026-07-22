Ciudadano chileno es intervenido en Tacna con perfumes valorizados en S/ 500 mil escondidos en compartimentos de un vehículo pesado

Un ciudadano chileno fue detenido en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, por presunto contrabando. Radio Uno

La vigilancia en los pasos fronterizos del sur del país mantiene un papel clave frente al ingreso irregular de mercancías. Las inspecciones que realizan las autoridades buscan verificar que los productos transportados cumplan con las normas aduaneras y sanitarias vigentes, además de detectar posibles delitos vinculados al comercio ilegal.

Uno de los principales puntos de control se encuentra en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, por donde cada día cruzan vehículos de carga, transporte de pasajeros y viajeros particulares procedentes de Chile. En ese lugar participan distintas entidades del Estado con funciones de fiscalización y control.

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Las intervenciones suelen incluir revisiones documentarias y verificaciones físicas de los vehículos. Cuando existen indicios de irregularidades, los agentes realizan inspecciones más detalladas para confirmar el contenido de la carga y determinar si corresponde iniciar un proceso de investigación.

En ese contexto, un operativo desarrollado en la frontera entre Perú y Chile terminó con la detención de un ciudadano extranjero, luego del hallazgo de un importante cargamento de perfumes oculto dentro de un vehículo pesado, además de una pequeña cantidad de marihuana encontrada durante el registro correspondiente.

Operativo permitió descubrir perfumes ocultos en un camión

La intervención ocurrió en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en la región Tacna. Según la información oficial, agentes de la Policía Fiscal, personal de Inteligencia y funcionarios de Aduanas inspeccionaron un vehículo pesado con placa TL-HR-51, cuyo manifiesto indicaba el transporte de maquinaria.

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Durante la revisión, el personal detectó irregularidades que motivaron una inspección más exhaustiva. En el procedimiento localizaron una gran cantidad de perfumes de diversas marcas extranjeras ocultos en compartimentos acondicionados dentro de la caseta del camión.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la mercancía tendría un valor aproximado de S/ 500 mil y no contaba con documentación que acreditara su ingreso legal al territorio peruano.

Conductor quedó detenido por presunto contrabando

Intentaba ingresar al Perú un cargamento de perfumes valorizado en aproximadamente S/ 500 mil. Radio Uno

El conductor del vehículo fue identificado como Iván Rosendo Palape Guajardo, ciudadano chileno de 59 años. Tras el hallazgo de la mercancía, los agentes procedieron con su detención por el presunto delito de contrabando.

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El registro personal y vehicular permitió localizar, además, 58 gramos de marihuana entre las pertenencias del intervenido. Debido a este resultado, las investigaciones también incluyen un posible delito contra la salud pública, conforme a la información difundida por las autoridades responsables del operativo.

El caso quedó a disposición de la fiscal Ivette Muguerza, quien asumió las diligencias previstas por la legislación vigente para determinar las responsabilidades correspondientes.

Control fronterizo contempla obligaciones para quienes ingresan al Perú

El ingreso al territorio peruano desde Chile mediante el Complejo Fronterizo Santa Rosa exige el cumplimiento de diversos requisitos establecidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).

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Entre las obligaciones figura la declaración de dinero en efectivo cuando el monto supera los 10 mil dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda. La normativa también establece la prohibición de ingresar con más de 30 mil dólares en efectivo.

Las autoridades exigen, además, declarar productos de origen animal o vegetal, debido a los controles sanitarios destinados a proteger la producción agropecuaria nacional. Frutas, verduras, plantas, semillas, carnes, lácteos frescos y miel forman parte de los artículos sujetos a inspección.

Los viajeros también deben informar el ingreso de obsequios cuyo valor exceda los 500 dólares permitidos dentro de la franquicia, así como mercancías destinadas a fines comerciales. En caso de superar los límites establecidos, corresponde el pago de los tributos previstos por la normativa aduanera.