Luis Ramos reveló que tiene una ‘deuda’ con ‘Pepe’ Soto: “Le dije que iba a llegar a Alianza Lima a darle el título”

Luis Ramos reveló que tiene una ‘deuda’ con ‘Pepe’ Soto en Alianza Lima.

El presente de Luis Ramos en Alianza Lima dista de ser el soñado por cualquier delantero. La presencia de Paolo Guerrero en el equipo y la competencia directa con el argentino Federico Girotti, fichaje estrella de la temporada, han relegado al ‘Tanque’ al banco de suplentes en varios partidos. En este contexto de exigencia y alta competencia, el atacante recordó el vínculo especial que lo une a José Soto, con quien compartió mensajes llenos de consejos y anécdotas personales.

“Ahora estás en un equipo grande como Alianza, siempre te voy a desear lo mejor, yo soy hincha a muerte y tienes que dar lo mejor de ti. Sabes el cariño y el aprecio que te tengo. Sigue triunfando, a mí me da gusto y me llena de orgullo porque, en cierta parte, escuchaste nuestros consejos”, fueron las primeras palabras de ‘Pepe’ en el programa de YouTube, Andrea y Nico.

De la misma manera, el exfutbolista le auguró todo lo mejor a Ramos y confía que pueda ser el goleador del elenco ‘íntimo’. “A seguir, mucha paciencia porque no es fácil. A veces los técnicos escogen a uno pero sé que siempre vas a hacer las cosas bien. Ten mucha paciencia que van a venir cosas mejores y vas a ser goleador de Alianza”, indicó.

Luis Ramos coincidió con 'Pepe' Soto cuando jugaba en Carlos A. Mannucci en 2019. - créditos: Carlos A. Mannucci

Ramos Leiva reconoció que la perseverancia y la paciencia han sido virtudes clave en su carrera, reforzadas por José Soto en distintas etapas de su formación. “Él siempre me decía que tenga mucha paciencia, mucha perseverancia, que era cuestión de tiempo para yo terminar jugando”, acotó.

Luis Ramos sobre la ‘deuda’ con ‘Pepe’ Soto en Alianza Lima

El vínculo entre Luis Ramos y José Soto incluye momentos de humor y complicidad. ‘Pepe’, en tono cariñoso, le recordó una vieja cuenta pendiente: “Te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho papá. Me debes una, ya sabes”.

La anécdota se remonta al 2024, cuando Ramos, vistiendo la camiseta de Cusco FC, le marcó un gol a Alianza Lima con Soto presente en la tribuna de occidente del estadio Alejandro Villanueva. Ese partido, los locales perdieron por 2-1 y desperdiciaron la posibilidad de ganar el Torneo Clausura, que quedó a manos de Universitario de Deportes.

El delantero de 26 años evocó ese episodio: “Recuerdo cuando hice el gol con Cusco FC a Alianza Lima, él estaba en la tribuna y lo enfocaron. Se encontraba todo enojado y renegando. Cuando lo encontré en Trujillo me hizo saber eso, me dijo que le debía una por el título y le dije que en su momento voy a llegar a Alianza Lima a darle el título. Yo creo que se refiere a eso. Yo lo conozco al ‘profe’ y estaba renegando que me quería pegar. Estoy seguro que me quería pegar (risas)”.

El 'Tanque' confesó que tiene una cuota pendiente con el exjugador por un gol que hizo con Cusco FC. (Video: Andrea y Nico)

Luis Ramos sobre su llegada a Alianza Lima

La decisión de Luis Ramos de integrarse a Alianza Lima para esta temporada estuvo motivada por la ambición deportiva y la proyección a largo plazo que le ofreció la institución. “Me seduce mucho poder tener un título aquí en Perú y espero que se me pueda dar. Aparte me presentaron un proyecto de tres años y creo que eso es mucho para mí. Creo que valoran tu trabajo y decidimos por eso, de poder tener la gloria aquí en Alianza Lima”, explicó.

El artillero trujillano resaltó el rol de Franco Navarro Jr. en su arribo al club ‘victoriano’. “El proyecto que me presentó ‘Franquito’ Navarro es muy serio, hay un comando técnico muy bueno, los jugadores que han llegado y los que se han quedado son de muy buena calidad. Eso fue muy importante para venir aquí”, señaló.

El presente de Luis Ramos en Alianza Lima está signado por la competencia interna y la espera, pero también por la confianza en que su oportunidad llegará. Mientras tanto, el delantero se apoya en el respaldo de sus formadores y en la promesa de devolverle a ‘Pepe’ Soto la alegría de un título, esta vez, con la camiseta ‘blanquiazul’.