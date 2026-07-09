Ignacio Buse competirá en el Masters 1000 de Montreal y quedó a un retiro de ingresar como preclasificado

Ignacio Buse tendrá exigente competencia rumbo al US Open.

Ignacio Buse continúa consolidándose entre la élite del tenis mundial. El peruano de 22 años aseguró su presencia en el Masters 1000 de Montreal, certamen que se disputará del 1 al 13 de agosto, y afrontará un nuevo desafío en el circuito ATP con la posibilidad de seguir confirmando el notable crecimiento que ha experimentado durante la temporada. Además, el limeño quedó a apenas un retiro o una baja de ingresar como uno de los 32 preclasificados, condición que le permitiría evitar a los principales favoritos del torneo al menos hasta la segunda ronda.

La noticia representa otro paso adelante para el actual referente del tenis peruano. Buse figura, de momento, como el jugador número 33 de la lista de ingreso, una ubicación que refleja el salto de calidad que ha dado en los últimos meses gracias a sus actuaciones en los grandes escenarios del circuito. Si alguno de los cabezas de serie decide no competir, el nacional ascenderá automáticamente al grupo de sembrados.

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Montreal supondrá una prueba de enorme exigencia para Buse, especialmente porque marcará el inicio de la parte más importante de la gira norteamericana sobre pista dura, superficie en la que buscará seguir ampliando su repertorio. El peruano ya demostró durante este año que puede competir al máximo nivel sobre arcilla y césped, con actuaciones que lo llevaron a conquistar el ATP 500 de Hamburgo y a instalarse entre los mejores del circuito. Ahora el reto será trasladar ese rendimiento al cemento, pensando también en el gran objetivo del tramo final de la temporada: el US Open, torneo al que ingresará directamente al cuadro principal por segundo año consecutivo.

Ignacio Buse es uno de los clasificados al Masters 1000 de Montreal. Crédito: Facebook ATPerú.

El Masters 1000 canadiense reunirá, además, a gran parte de las principales figuras del circuito. Hasta el momento han confirmado su participación el número uno del mundo, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur —vigente campeón del torneo—, Ben Shelton, Flavio Cobolli, Alexander Bublik y el ídolo local Félix Auger-Aliassime. La única ausencia destacada dentro del Top 10 será la del español Carlos Alcaraz, quien aún no tiene previsto regresar a la competición.

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¿Cómo le ha ido a Ignacio Buse en los Masters 1000?

La presencia en Montreal significará la cuarta participación de Ignacio Buse en un cuadro principal de un Masters 1000, confirmando la rápida evolución que ha experimentado en apenas una temporada.

Su estreno llegó en Miami, donde superó la fase clasificatoria con triunfos sobre Moez Echargui y Coleman Wong antes de caer en un dramático encuentro de tres sets frente al bosnio Damir Dzumhur.

La gira europea sobre polvo de ladrillo marcó un punto de inflexión. En el Masters de Madrid derrotó con autoridad al francés Adrian Mannarino y estuvo muy cerca de eliminar a Arthur Fils, quien terminó imponiéndose en un ajustado duelo de tres parciales. Poco después, en Roma, Buse consiguió una de las victorias más resonantes de su carrera al superar en sets corridos al italiano Lorenzo Sonego, antes de despedirse en segunda ronda tras ofrecer una dura batalla frente al estadounidense Frances Tiafoe.

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Ignacio Buse reacciona al punto que está dando la vuelta al mundo por su emocionante capacidad en la variedad de golpes del peruano y su defensa ante las arremetidas del italiano Lorenzo Sonego. Crédito: ESPN Tenis.

Ignacio Buse jugará la Copa Davis

Luego de la gira norteamericana y del US Open, Ignacio Buse volverá a ponerse la camiseta de la selección peruana para afrontar una de las citas más importantes del año. El equipo capitaneado por Luis Horna recibirá a Paraguay el 18 y 19 de septiembre en el Jockey Club del Perú, con un boleto a los Qualifiers de la Copa Davis en juego.

La serie genera enorme expectativa, no solo por el gran presente de la primera raqueta nacional, sino también porque Perú mantiene una sólida fortaleza actuando como local. Desde 2022, el conjunto nacional permanece invicto en casa tras imponerse sobre Irlanda, Noruega y Portugal, resultados que consolidaron al equipo como uno de los más competitivos de la región cuando juega frente a su público. La última derrota en territorio peruano se produjo precisamente ese mismo año ante Chile.

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Perú recibirá a Paraguay en el Jockey Club. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.