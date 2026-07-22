Perú

En solo 198 días, Lima y Callao igualan los atentados al transporte público de todo 2025: la alarmante cifra de la extorsión

El Ministerio Público registró 107 ataques con víctimas entre enero y el 17 de julio de 2026, la misma cantidad contabilizada durante los 12 meses del año pasado. El saldo acumulado entre agosto de 2024 y mayo de 2026 asciende a 152 fallecidos y 131 heridos

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Este nuevo atentado se suma al ocurrido en abril, cuando un conductor de la misma empresa resultó herido y los agresores dejaron amenazas previas.
Este nuevo atentado se suma al ocurrido en abril, cuando un conductor de la misma empresa resultó herido y los agresores dejaron amenazas previas.

En apenas 198 días de 2026, Lima Metropolitana y el Callao ya registraron 107 atentados con víctimas contra el transporte público, la misma cantidad de ataques contabilizados durante todo 2025. La cifra revela la velocidad con la que ha escalado la violencia vinculada a la extorsión: el número de atentados registrados en un año completo fue alcanzado en poco más de seis meses.

El dato se conoce en una jornada trágica para la ciudad, marcada por el asesinato a balazos de un conductor de combi en el Callao y la muerte de 10 personas, entre ellas cinco menores de edad, en un incendio que habría sido provocado por extorsionadores en La Victoria.

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107 atentados contra el transporte público en menos de siete meses

Atentados - Transporte público - Ministerio Público - Fiscalía - Perú - 22 julio
Infografía: Ministerio Público / X

La cifra del Ministerio Público fue difundida en el marco de las acciones de la Fiscalía contra la Extorsión, en un contexto en el que los ataques armados, las amenazas y el cobro de cupos continúan afectando a empresas, conductores y pasajeros. El fenómeno también ha dejado víctimas mortales y personas heridas en distintos puntos de la capital y la provincia constitucional.

Un informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 214 atentados contra unidades de transporte público entre agosto de 2024 y mayo de 2026. Estos hechos dejaron 283 víctimas, de las cuales 152 fallecieron y 131 resultaron heridas. A este registro se suman 39 atentados ocurridos entre enero y mayo de 2026 que no dejaron víctimas, pero que también estarían vinculados con posibles actos de extorsión.

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Los ataques se concentraron principalmente dentro de los propios vehículos. De los 214 casos analizados, 202 ocurrieron en unidades de transporte público. Los buses acumularon 51 atentados; las combis, 50; las mototaxis, 45; las minivanes colectivas, 20; los autos colectivos, 16; y las cústeres, 15.

El uso de armas de fuego también aparece como una constante. En 209 atentados se registró la utilización de proyectiles, mientras que en otros casos se emplearon artefactos explosivos o incendiarios. Además, en 151 hechos los agresores utilizaron vehículos para movilizarse, principalmente motocicletas, una modalidad que se ha repetido en diversos ataques contra choferes.

Los conductores representan el grupo más afectado, con 196 víctimas entre fallecidos y heridos. En el balance general, 247 víctimas fueron hombres y 36 mujeres. Territorialmente, Lima Norte concentró la mayor cantidad de atentados, con 70 casos, seguida de Lima Sur, con 44; Lima Este, con 43; Lima Centro, con 21; el Callao, con 18; y Lima Noroeste, también con 18.

Entre los distritos con mayor incidencia figuran Comas, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Ate, Callao y Ventanilla.

Extorsión registra más de 12 mil denuncias durante el primer semestre

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La cifra de atentados contra el transporte público forma parte de un escenario más amplio de extorsión en el Perú. Solo entre enero y junio de 2026, el Ministerio Público registró 12.634 denuncias por extorsión y chantaje a nivel nacional.

Del total, 11.946 casos corresponden a extorsión, mientras que 382 fueron calificados como chantaje. Otros 306 registros permanecían en proceso de calificación. En promedio, el país acumuló 1.053 denuncias mensuales, alrededor de 70 por día y cerca de tres cada hora.

El mayor número de denuncias se registró en el Distrito Fiscal de Lima Este, con 1.638 casos. Le siguieron La Libertad, con 1.435; Lima Centro, con 1.309; Lima Norte, con 1.163; y Lima Sur, con 1.155. En conjunto, estas cinco jurisdicciones concentraron el 53,3% de los casos reportados durante los primeros seis meses del año.

La violencia contra los transportistas volvió a quedar expuesta este miércoles con el asesinato de José Christian Manuel Robles Bernal, de 31 años. El conductor fue atacado mientras realizaba la ruta Callao-Lima, cerca del cruce de las avenidas Argentina y Santa Rosa. Según los primeros testimonios, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta se acercaron a la combi y dispararon directamente contra el chofer.

El conductor fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, pero los médicos confirmaron su fallecimiento. La Policía Nacional acordonó la zona y comenzó las diligencias para identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen.

El ataque ocurrió un día después del asesinato de Elizabeth Arroyo Umareda, una conductora de combi de 44 años que fue interceptada en la avenida Colonial, en el Cercado de Lima. La mujer recibió varios disparos mientras se encontraba al volante y murió luego de ser trasladada a un hospital. Las primeras hipótesis apuntaron a un posible caso de extorsión, debido a que otros trabajadores de la misma línea habían reportado amenazas y cobros ilegales.

En la misma jornada también se reportaron ataques contra dos buses interprovinciales. Uno ocurrió en la Panamericana Norte, a la altura de Puente Piedra, donde un proyectil rozó al conductor. El segundo se registró en Santa Anita, donde un bus recibió disparos luego de que desconocidos dejaran un mensaje extorsivo. El conductor resultó herido y más de 30 pasajeros fueron evacuados.

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