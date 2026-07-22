Perú

Bióloga peruana es reconocida por National Geographic por proteger el agua de los Andes cusqueños

Marlene Mamani recibió la distinción internacional por impulsar la recuperación de humedales y pastizales junto a comunidades de Paucartambo, donde también fortalece brigadas para prevenir incendios forestales

Guardar
Google icon
National geographic - Cusco - Medio Ambiente - Humedales - Peru - 22 julio
Composición: Infobae Perú

La bióloga cusqueña Marlene Mamani fue reconocida como National Geographic Explorer por su trabajo en la restauración de bofedales y otros ecosistemas altoandinos junto a comunidades campesinas. La distinción internacional permitirá fortalecer los proyectos que desarrolla en Cusco para recuperar áreas degradadas, proteger las fuentes de agua y enfrentar amenazas como los incendios forestales y el cambio climático.

Mamani trabaja con comunidades de la provincia de Paucartambo desde un enfoque que combina investigación científica y conocimientos locales. Su labor incluye la recuperación de bofedales y pastizales, la formación de brigadas comunales para prevenir incendios y el fortalecimiento de las capacidades de la población para proteger ecosistemas esenciales para la biodiversidad, la agricultura y la disponibilidad de agua.

PUBLICIDAD

Restauración de bofedales y trabajo comunitario en los Andes peruanos

National geographic - Cusco - Medio Ambiente - Humedales - Peru - 22 julio
Foto: ACCA

El proyecto encabezado por Marlene Mamani se concentra en la recuperación de bofedales, humedales de altura que cumplen una función clave en la captación y retención de agua. Estos ecosistemas, ubicados en la sierra alta, permiten que el recurso hídrico se mantenga disponible para el consumo humano, la actividad agropecuaria y la supervivencia de la fauna y flora andina.

La investigación busca revertir el deterioro de estos espacios mediante acciones de restauración ecológica que no parten únicamente de la ciencia académica, sino también del conocimiento acumulado por las comunidades altoandinas. Ese trabajo conjunto ha permitido desarrollar estrategias adaptadas a las condiciones del territorio, con soluciones que pueden sostenerse en el tiempo y replicarse en otras zonas del país.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida por la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), el respaldo de National Geographic permitirá fortalecer el alcance del proyecto y ampliar la investigación sobre soluciones basadas en la naturaleza. El objetivo es mejorar la resiliencia de los bofedales frente a presiones como la sequía, la pérdida de cobertura vegetal y la presión humana sobre suelos cada vez más frágiles.

La propia Mamani ha remarcado que la conservación real no se construye desde lejos, sino junto a quienes viven en el territorio. En esa línea, su experiencia se ha desarrollado con comunidades campesinas de la provincia de Paucartambo, en la cuenca media del río Mapacho, donde el trabajo incluye restauración de áreas degradadas, recuperación de pastizales y fortalecimiento del liderazgo local para enfrentar riesgos ambientales.

Entre las comunidades con las que trabaja figuran Japu, de la nación Q’ero, así como Jua Velasco Alvarado, Cutipata, Coaylla, Jajahuana, Ttoccohuaylla, Lucuybamba, Ccochaccochayoc, Bombón e Idmanosa, entre otras. En todas ellas, el enfoque es el mismo: recuperar ecosistemas, proteger el agua y generar capacidades locales para sostener la conservación.

Brigadas comunales, prevención de incendios y liderazgo de las mujeres

(Agencia de Noticias Calca)
(Agencia de Noticias Calca)

Uno de los ejes más importantes de la labor de Marlene Mamani está vinculado con la prevención y respuesta ante incendios forestales, una amenaza que en los últimos años se ha intensificado en distintas regiones del país. Para la investigadora, la protección de los ecosistemas altoandinos no solo depende de restaurarlos, sino también de preparar a la población que vive en ellos y que suele ser la primera en enfrentar una emergencia.

En esa línea, el proyecto ha permitido fortalecer las capacidades de brigadas comunales en siete comunidades de Paucartambo. Estas brigadas reciben capacitación técnica y equipamiento básico, con apoyo de especialistas y bomberos forestales del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), que prestan servicio en espacios como el Parque Nacional del Manu y el Santuario Histórico de Machu Picchu.

El trabajo de prevención incluye herramientas, uniformes, mochilas de agua y batefuegos, conocidos localmente como lapachos. Sin embargo, la estrategia también apunta a transformar hábitos de largo aliento, como el uso de la quema de rastrojos en actividades agrícolas, una práctica que puede convertirse en foco de incendios si no se maneja con cuidado.

Mamani ha explicado que una alternativa más sostenible es el compostaje, una técnica que ayuda a nutrir el suelo sin exponerlo a pérdidas de nutrientes ni a riesgos de propagación del fuego. Según su experiencia, también es importante reforzar prácticas comunales como el Ayni y la Minka, formas ancestrales de cooperación que facilitan la organización colectiva frente a amenazas ambientales.

Otro aspecto que la bióloga destaca es la creciente participación de las mujeres en este proceso. En viveros, monitoreo ambiental y producción de plantones para reforestación, la presencia femenina se ha vuelto decisiva. Según los datos compartidos por la propia investigadora, en algunas etapas del trabajo las mujeres representan alrededor del 60% de la participación, especialmente en labores de seguimiento de parcelas, colecta de semillas y producción de especies nativas.

El proyecto también ha generado resultados concretos en las comunidades. Una de ellas logró mejorar su sistema de captación de agua y, gracias a ello, sembrar y comercializar papa nativa en beneficio de la economía local. En 2025, además, no se registraron incendios forestales en varias de las localidades que vienen siendo acompañadas por el equipo de conservación, un dato que refuerza la importancia del trabajo preventivo en el territorio.

Temas Relacionados

CuscoNational GeographicMedio AmbienteAndesOrgullo peruanoperu-noticias

Más Noticias

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno aseguran su presencia en el US Open 2026: ¿Perú puede tener dos tenistas en el cuadro principal?

El ‘entry list’ del último Grand Slam de la temporada ha sido compartido y ‘Nacho’ se perfila para ser sembrado; mientras que ‘Gonza’ intentará ingresar al ‘maing draw’ desde la clasificación

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno aseguran su presencia en el US Open 2026: ¿Perú puede tener dos tenistas en el cuadro principal?

Estas son las tasas para depósitos en plazo fijo con dólares: llegan hasta el 5% anual

Los rendimientos varían según el monto invertido y la entidad financiera. Mientras algunas instituciones mantienen la misma rentabilidad, otras elevan la TREA para depósitos de mayor valor

Estas son las tasas para depósitos en plazo fijo con dólares: llegan hasta el 5% anual

Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

El conjunto ‘rimense’ buscará dar el primer golpe ante su hinchada en el Estadio Nacional de Lima cuando juegue ante el ‘masa bruta’ que es cuarto en el Brasileirao. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

Mandato de José Balcázar termina el 26 de julio y no entregará banda presidencial a Keiko Fujimori: ¿a quién le corresponde?

El nuevo Congreso bicameral se instalará el 27 de julio. Ese día, Balcázar acudirá al Palacio Legislativo para entregar la banda presidencial, un paso protocolar obligatorio antes de la ceremonia de investidura

Mandato de José Balcázar termina el 26 de julio y no entregará banda presidencial a Keiko Fujimori: ¿a quién le corresponde?

Samahara Lobatón reconoce que se equivocó al no contarle a Shirley Arica sobre la salida con Pablo Heredia y Ale Fuller: “Debí llamarla”

La influencer hizo “mea culpa” por no informarle a Shirley sobre la cena que generó polémica; dijo que estaba ocupada, que no esperaba la llegada de Fuller y que no intentó ocultarlo.

Samahara Lobatón reconoce que se equivocó al no contarle a Shirley Arica sobre la salida con Pablo Heredia y Ale Fuller: “Debí llamarla”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Mandato de José Balcázar termina el 26 de julio y no entregará banda presidencial a Keiko Fujimori: ¿a quién le corresponde?

Mandato de José Balcázar termina el 26 de julio y no entregará banda presidencial a Keiko Fujimori: ¿a quién le corresponde?

“Hay muchas cosas que no se saben”: jefe de la PNP, Óscar Arriola, sobre fallida captura de Vladimir Cerrón

Vladimir Cerrón nunca pidió anular su prisión preventiva: El TC lo hizo de oficio

Cerrón nunca salió de Huancayo desde que pasó a ser prófugo, según su madre: “Está demostrada la incapacidad de la PNP”

José María Balcázar no llegará al 28 de julio: Fernando Rospigliosi le notifica que su mandato acabará antes

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón reconoce que se equivocó al no contarle a Shirley Arica sobre la salida con Pablo Heredia y Ale Fuller: “Debí llamarla”

Samahara Lobatón reconoce que se equivocó al no contarle a Shirley Arica sobre la salida con Pablo Heredia y Ale Fuller: “Debí llamarla”

Flavia Laos le pone un alto a participante de ‘¿Volverías con tu ex? 2’ tras su beso con Luis Mateucci: “¿Tanto por un hombre?”

Susan León le pide a Bryan Arámbulo que dé la cara por show no realizado y exige S/ 6250 mediante carta notarial

Andrea Llosa confirma que recibió la propuesta para conducir ‘El Valor de la Verdad’, pero no aceptó: “Es de Beto Ortiz”

Fiorella Castillo y Baruj Ocharán dejaron ‘La Bella Luz’: hostigamiento laboral, rumores y el descargo de Óscar Custodio Jr.

DEPORTES

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno aseguran su presencia en el US Open 2026: ¿Perú puede tener dos tenistas en el cuadro principal?

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno aseguran su presencia en el US Open 2026: ¿Perú puede tener dos tenistas en el cuadro principal?

Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

Teófilo Cubillas mantiene su récord en los Mundiales: nadie lo desplaza como el mediocampista más goleador

Partidos de hoy, miércoles 22 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El sobrino de un campeón del mundo tomará el mando en Cienciano para el Clausura 2026 mientras Horacio Melgarejo apela su castigo