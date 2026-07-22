Bióloga peruana es reconocida por National Geographic por proteger el agua de los Andes cusqueños

Composición: Infobae Perú

La bióloga cusqueña Marlene Mamani fue reconocida como National Geographic Explorer por su trabajo en la restauración de bofedales y otros ecosistemas altoandinos junto a comunidades campesinas. La distinción internacional permitirá fortalecer los proyectos que desarrolla en Cusco para recuperar áreas degradadas, proteger las fuentes de agua y enfrentar amenazas como los incendios forestales y el cambio climático.

Mamani trabaja con comunidades de la provincia de Paucartambo desde un enfoque que combina investigación científica y conocimientos locales. Su labor incluye la recuperación de bofedales y pastizales, la formación de brigadas comunales para prevenir incendios y el fortalecimiento de las capacidades de la población para proteger ecosistemas esenciales para la biodiversidad, la agricultura y la disponibilidad de agua.

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Restauración de bofedales y trabajo comunitario en los Andes peruanos

Foto: ACCA

El proyecto encabezado por Marlene Mamani se concentra en la recuperación de bofedales, humedales de altura que cumplen una función clave en la captación y retención de agua. Estos ecosistemas, ubicados en la sierra alta, permiten que el recurso hídrico se mantenga disponible para el consumo humano, la actividad agropecuaria y la supervivencia de la fauna y flora andina.

La investigación busca revertir el deterioro de estos espacios mediante acciones de restauración ecológica que no parten únicamente de la ciencia académica, sino también del conocimiento acumulado por las comunidades altoandinas. Ese trabajo conjunto ha permitido desarrollar estrategias adaptadas a las condiciones del territorio, con soluciones que pueden sostenerse en el tiempo y replicarse en otras zonas del país.

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De acuerdo con la información difundida por la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), el respaldo de National Geographic permitirá fortalecer el alcance del proyecto y ampliar la investigación sobre soluciones basadas en la naturaleza. El objetivo es mejorar la resiliencia de los bofedales frente a presiones como la sequía, la pérdida de cobertura vegetal y la presión humana sobre suelos cada vez más frágiles.

La propia Mamani ha remarcado que la conservación real no se construye desde lejos, sino junto a quienes viven en el territorio. En esa línea, su experiencia se ha desarrollado con comunidades campesinas de la provincia de Paucartambo, en la cuenca media del río Mapacho, donde el trabajo incluye restauración de áreas degradadas, recuperación de pastizales y fortalecimiento del liderazgo local para enfrentar riesgos ambientales.

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Entre las comunidades con las que trabaja figuran Japu, de la nación Q’ero, así como Jua Velasco Alvarado, Cutipata, Coaylla, Jajahuana, Ttoccohuaylla, Lucuybamba, Ccochaccochayoc, Bombón e Idmanosa, entre otras. En todas ellas, el enfoque es el mismo: recuperar ecosistemas, proteger el agua y generar capacidades locales para sostener la conservación.

Brigadas comunales, prevención de incendios y liderazgo de las mujeres

(Agencia de Noticias Calca)

Uno de los ejes más importantes de la labor de Marlene Mamani está vinculado con la prevención y respuesta ante incendios forestales, una amenaza que en los últimos años se ha intensificado en distintas regiones del país. Para la investigadora, la protección de los ecosistemas altoandinos no solo depende de restaurarlos, sino también de preparar a la población que vive en ellos y que suele ser la primera en enfrentar una emergencia.

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En esa línea, el proyecto ha permitido fortalecer las capacidades de brigadas comunales en siete comunidades de Paucartambo. Estas brigadas reciben capacitación técnica y equipamiento básico, con apoyo de especialistas y bomberos forestales del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), que prestan servicio en espacios como el Parque Nacional del Manu y el Santuario Histórico de Machu Picchu.

El trabajo de prevención incluye herramientas, uniformes, mochilas de agua y batefuegos, conocidos localmente como lapachos. Sin embargo, la estrategia también apunta a transformar hábitos de largo aliento, como el uso de la quema de rastrojos en actividades agrícolas, una práctica que puede convertirse en foco de incendios si no se maneja con cuidado.

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Mamani ha explicado que una alternativa más sostenible es el compostaje, una técnica que ayuda a nutrir el suelo sin exponerlo a pérdidas de nutrientes ni a riesgos de propagación del fuego. Según su experiencia, también es importante reforzar prácticas comunales como el Ayni y la Minka, formas ancestrales de cooperación que facilitan la organización colectiva frente a amenazas ambientales.

Otro aspecto que la bióloga destaca es la creciente participación de las mujeres en este proceso. En viveros, monitoreo ambiental y producción de plantones para reforestación, la presencia femenina se ha vuelto decisiva. Según los datos compartidos por la propia investigadora, en algunas etapas del trabajo las mujeres representan alrededor del 60% de la participación, especialmente en labores de seguimiento de parcelas, colecta de semillas y producción de especies nativas.

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El proyecto también ha generado resultados concretos en las comunidades. Una de ellas logró mejorar su sistema de captación de agua y, gracias a ello, sembrar y comercializar papa nativa en beneficio de la economía local. En 2025, además, no se registraron incendios forestales en varias de las localidades que vienen siendo acompañadas por el equipo de conservación, un dato que refuerza la importancia del trabajo preventivo en el territorio.