Colombia vs Venezuela 3-0: resumen de la victoria ‘cafetera’ en su debut por el Grupo B de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El cuadro colombiano ganó 25-13 al conjunto venezolano y se llevó el partido 3-0 en sets - Crédito: Latina.

Colombia confirmó por qué es una de las selecciones llamadas a pelear por el título de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. En su debut por el Grupo B, el conjunto dirigido por el brasileño Guilherme Schmitz derrotó con autoridad por 3-0 (25-19, 25-14 y 25-13) a Venezuela en el Coliseo Eduardo Dibós, imponiendo su mayor jerarquía y un juego colectivo que nunca encontró respuesta del otro lado de la red.

Las ‘cafeteras’ exhibieron el trabajo de un proceso consolidado, combinando la experiencia de varias jugadoras con el aporte de jóvenes talentos. Entre las protagonistas destacaron la armadora de Alianza Lima, María Alejandra Marín, y la exatacante de Universitario, Laura Grajales; mientras que Venezuela, dirigida por el argentino Adrián Fiorenza, contó con voleibolistas conocidas en la Liga Peruana de vóley como Isabel Fernández, Reibeth Artigas y Katherine Ramírez.

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Colombia tomó el control del partido desde el inicio del primer set. Con una buena distribución de Marín y la efectividad ofensiva de Ana Carina Olaya y Laura Grajales, abrió rápidamente una amplia diferencia que llegó a ser de diez puntos. Venezuela reaccionó gracias al potente servicio de Mariángel Vivas Requena y logró reducir la distancia a solo cuatro unidades, pero el conjunto colombiano recuperó el dominio con los ataques de Valerín Carabalí y cerró el parcial por 25-19.

El cuadro 'cafetero' se impuso 25-19 y se pusieron arriba en el marcador - Crédito: Latina.

El segundo episodio mostró una superioridad todavía más marcada de las ‘cafeteras’. Un parcial inicial de 5-0, sustentado en un sólido trabajo desde el saque y una defensa liderada por la líbero Juliana Toro, dejó sin margen de reacción a las venezolanas. Grajales volvió a ser determinante en ataque, mientras Melissa Rangel y Carabalí aprovecharon cada balón por el centro de la red.

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Aunque el saque de Vivas Requena continuó siendo el principal argumento ofensivo de Venezuela, Colombia respondió con una gran recepción y un bloqueo cada vez más sólido. Incluso el ingreso de Doris Manco, exjugadora de Alianza Lima, por María Alejandra Marín mantuvo el nivel del equipo. Con una diferencia de once puntos, las dirigidas por Schmitz sellaron un contundente 25-14 para colocarse a un set del triunfo.

El tercer parcial fue el más equilibrado de la tarde, al menos durante los primeros intercambios. Venezuela intentó competir de igual a igual apostando por un plantel joven, pero volvió a encontrarse con una Colombia muy firme en todas sus líneas.

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El cuadro 'cafetero' se impuso 25-19 y se pusieron arriba en el marcador - Crédito: Latina.

Pese a un ligero golpe sufrido por Valerín Carabalí, la atacante continuó en cancha y siguió aportando puntos importantes. El bloqueo colombiano, encabezado por Ana Carina Olaya, volvió a marcar diferencias en el tramo final. Con un ataque implacable y una defensa que limitó cualquier intento de reacción venezolana, las colombianas cerraron el encuentro con un claro 25-13, sellando una contundente victoria por 3-0.

La gran figura del compromiso fue precisamente Ana Carina Olaya, quien terminó como máxima anotadora con 18 puntos. La atacante marcó diferencias durante todo el encuentro gracias a la contundencia de sus remates y su aporte en el bloqueo, siendo una de las principales responsables del sólido estreno de Colombia en la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

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Colombia venció por 3-0 a Venezuela por la primera jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana de vóley. Crédito: MarioMG sports.

Próximo partido de Colombia

Tras este sólido debut, Colombia volverá a la cancha este jueves para enfrentarse a Ecuador, en un encuentro programado para las 10:45 horas (Perú). El compromiso será transmitido a través de la web y la aplicación de Latina.

Las dirigidas por Guilherme Schmitz buscarán aprovechar el impulso de su estreno ante un rival que llega golpeado luego de caer por 3-0 frente a Argentina en la primera jornada del Grupo B.

Próximo partido de Venezuela

Por su parte, Venezuela intentará recuperarse cuando enfrente a Argentina este jueves desde las 15:45 horas (Perú), en un duelo que será transmitido por la señal abierta de Latina.

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El conjunto dirigido por Adrián Fiorenza tendrá una exigente prueba frente al equipo de Facundo Morando, que comenzó la Copa Sudamericana con una sólida victoria en sets corridos sobre Ecuador y buscará mantener su paso perfecto en el campeonato.

Fixture de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: Instagram FPV.