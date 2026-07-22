Descubren 2,5 toneladas de mercurio líquido escondidas en un cargamento de baterías valorizadas en más de 4 millones de dólares durante operativo

La SUNAT incautó 2,5 toneladas de mercurio líquido valorizadas en más de US$4 millones. Difusión

La fiscalización de insumos químicos ocupa un lugar central dentro de las acciones del Estado para combatir actividades ilícitas vinculadas con la extracción ilegal de minerales. Entre esos productos, el mercurio figura como uno de los materiales de mayor preocupación debido a su uso frecuente en procesos informales de obtención de oro y por los riesgos que representa para la salud y el ambiente.

Las autoridades aduaneras mantienen mecanismos de vigilancia sobre las operaciones de importación con el objetivo de identificar mercancías que presenten inconsistencias documentarias o características consideradas de riesgo. Estos procedimientos incluyen labores de inteligencia, análisis de trazabilidad e inspecciones físicas antes del proceso de nacionalización de la carga.

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En ese contexto, una reciente intervención permitió descubrir un cargamento que no coincidía con la mercancía declarada. La operación movilizó a especialistas de distintas entidades y evitó el ingreso de una importante cantidad de un insumo químico cuyo desvío suele relacionarse con economías ilegales.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que la intervención también forma parte de una estrategia de fortalecimiento de los controles sobre sustancias fiscalizadas, en paralelo con nuevas disposiciones orientadas a reforzar la supervisión de estos productos en el país.

SUNAT detectó mercurio oculto en un cargamento declarado como baterías

En un operativo contundente, la SUNAT desarticuló una red de contrabando al incautar más de 2.5 toneladas de mercurio líquido. La mercancía, valorizada en 4 millones de dólares, estaba oculta en un falso cargamento de baterías para vehículos y tenía como destino la minería ilegal. SUNAT

La SUNAT incautó 2,5 toneladas de mercurio líquido valorizadas en más de cuatro millones de dólares tras identificar un presunto caso de ocultamiento de mercancía durante un procedimiento de control aduanero.

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Según la entidad, el producto químico se encontraba dentro de baterías para vehículos que formaban parte de un cargamento procedente de un puerto de Centroamérica. Los dos contenedores figuraban consignados a una empresa importadora registrada en el Perú.

La detección fue posible luego del trabajo de inteligencia aduanera y de la aplicación de técnicas de gestión de riesgo utilizadas por la institución para revisar operaciones que presentan características similares a otros casos investigados. Ese análisis permitió activar un seguimiento de trazabilidad antes del proceso de nacionalización de la carga y generar alertas sobre los contenedores inspeccionados.

Frente a esos indicios, la SUNAT programó una acción de control extraordinario en el terminal portuario con participación de especialistas del área de Insumos Químicos. Durante la inspección física, el personal identificó la presencia de mercurio líquido dentro de las baterías, situación que motivó la incautación inmediata del cargamento.

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La operación recibió el respaldo de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales del Callao y de la Policía de Delitos Ambientales, instituciones que participaron en las diligencias desarrolladas durante la intervención.

La SUNAT indicó que continuará con acciones de verificación y prevención para detectar mercancías ilegales que intenten ingresar al territorio nacional mediante distintas modalidades de contrabando. Los controles comprenden rutas terrestres, marítimas, fluviales y aéreas, dentro de las estrategias dirigidas contra el comercio informal, el narcotráfico y la minería ilegal.

El caso también refleja el uso de métodos de ocultamiento destinados a evadir los controles aduaneros. La modalidad conocida como “gato por liebre” consiste en declarar una mercancía distinta a la que realmente transportan los contenedores, con el propósito de superar las revisiones documentarias.

Riesgos asociados al uso ilegal del mercurio

El mercurio estaba oculto dentro de baterías para vehículos declaradas como mercancía de importación. Difusión

El mercurio constituye uno de los principales insumos utilizados en la extracción de oro mediante el proceso de amalgamación, práctica frecuente en operaciones mineras fuera del marco legal.

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Su utilización sin controles favorece la liberación del metal al aire, al agua y al suelo. Además, el mercurio puede acumularse en organismos vivos e incorporarse a la cadena alimentaria, situación que representa un riesgo para poblaciones cuya alimentación depende de recursos provenientes de ríos y actividades pesqueras.

Especialistas también advierten que la exposición directa al mercurio puede alterar el sistema nervioso, provocar fallas motoras y afectar el desarrollo fetal. Estas preocupaciones motivaron acuerdos internacionales como el Convenio de Minamata, orientado a reducir el uso de este insumo químico.

De acuerdo con la información difundida, la incautación realizada en el Callao evita que ese cargamento llegue a zonas donde el mercurio suele utilizarse sin protocolos de seguridad.

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