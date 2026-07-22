Sicario en bicicleta ejecutó a conductor de combi en Lima y desató temor en el transporte público

Sicario en bicicleta acribilló a conductor de combi.

La mañana del martes 21 de julio se transformó en una escena de violencia en Lima después de que un sicario en bicicleta ejecutó a sangre fría al conductor de una combi que transitaba por la avenida Argentina rumbo a Callao.

El hecho ocurrió en el cruce con el pasaje Villegas, una zona de alto tránsito, y quedó marcado en la memoria de testigos y pasajeros que presenciaron el ataque.

Según el reporte de la Policía Nacional del Perú (PNP), el conductor, José Robles, avanzaba por su ruta habitual cuando fue interceptado por el agresor, quien se desplazaba en bicicleta.

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El atacante se posicionó junto a la combi y abrió fuego repetidas veces, generando caos entre quienes circulaban por el lugar.

El ataque, que ocurrió a plena luz del día, provocó pánico y dejó en evidencia la vulnerabilidad de quienes trabajan en el transporte público. Los pasajeros descendieron del vehículo y buscaron refugio mientras la noticia se esparcía entre los vecinos y el gremio de conductores.

Tras el ataque, José Robles fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a las heridas. El crimen generó alarma tanto en el sector transporte como entre los residentes del corredor vial, quienes han denunciado repetidas veces la inseguridad que enfrentan a diario.

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De acuerdo con información facilitada por la Policía Nacional, agentes de criminalística acordonaron la escena y comenzaron las investigaciones.

Transportistas llegan en sus combis a la oficina de Keiko Fujimori para solicitar ayuda por extorsiones.

Protesta en casa de Keiko Fujimori

La reacción no se hizo esperar. La mañana siguiente, decenas de transportistas se movilizaron hacia la oficina de la presidenta electa, Keiko Fujimori, para exigir respuestas inmediatas frente a la ola de extorsiones y ataques en las rutas de Lima y Callao.

Aunque no lograron reunirse con la mandataria, fueron recibidos por la senadora electa Marta Moyano. “La presidenta electa, todavía no en ejercicio, dispuso que los congresistas atendamos a toda la población que viene a solicitar ser escuchada por problemas anteriores y diversos. Han venido dos personas, transportistas, y los he recibido. Ha habido un problema de asesinato, producto de sicariato”, explicó la congresista.

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Entre los manifestantes se encontraba la viuda del conductor asesinado, quien está embarazada. “Le pido por favor de verdad que ellos, que no saben ahora nuestra situación, pues puedan moverse lo más rápido posible para parar este daño que nos están haciendo”, expresó una vocera del gremio desde el local partidario.

Los familiares insistieron en que no buscan solo ayuda económica, sino acciones concretas para frenar los delitos y garantizar la seguridad en las rutas. “Pedimos que se haga seguimiento a las líneas telefónicas desde donde nos amenazan, porque pagamos 40 soles diarios”, reclamó Maritza, una de las manifestantes.

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Los transportistas aportaron cifras que revelan la magnitud del problema: en lo que va de 2026, siete choferes de esta ruta han sido víctimas de ataques violentos y cuatro han perdido la vida por negarse o no poder pagar las extorsiones.

La expectativa del gremio es lograr una mesa de diálogo y acciones coordinadas entre el Ejecutivo y la PNP para frenar el avance de las mafias.