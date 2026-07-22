Hansell Riojas recalcó la presión que implica jugar en Sport Boys: “No es Miami ni Disneylandia, esta camiseta pesa”

Hansell Riojas recalcó la exigencia que representa jugar en Sport Boys: “No es Miami ni Disneylandia, esta camiseta pesa”

Hansell Riojas tiene claro lo que representa defender la camiseta de Sport Boys. El capitán del cuadro chalaco habló sobre la responsabilidad que implica formar parte de una institución con una gran historia en el fútbol peruano y dejó un contundente mensaje para todos los futbolistas que lleguen al club: la camiseta rosada exige compromiso, entrega y respeto.

El defensor destacó que jugar en la ‘misilera’ no debe tomarse como una etapa pasajera ni como una simple oportunidad para permanecer en la capital. Para el referente del plantel, quienes lleguen al equipo deben entender la importancia de representar a un club con una hinchada fiel y con objetivos importantes por alcanzar en la temporada.

PUBLICIDAD

Riojas señaló que el equipo rosado tiene la obligación de competir por grandes metas y que, por ello, cada integrante del plantel debe asumir el reto con la máxima responsabilidad. En ese sentido, pidió que los jugadores que defiendan los colores de la institución lo hagan con la mentalidad de dejar todo dentro del campo.

“Esto es un mensaje para todos los futbolistas que, de repente, tienen una intención de estar acá en el plantel. Boys no es Miami, no es Disneylandia, no es la oportunidad de tu vida para estar en Lima. Acá hay que respetar al club, hay que venir y hacer las cosas. Es un equipo que necesita lograr grandes cosas, que necesita campeonatos, que necesita torneos internacionales y para eso hay que venir, no para pasar el rato”, expresó.

PUBLICIDAD

Riojas y su compromiso con Sport Boys

El capitán rosado también habló sobre su propia decisión de continuar en el club y aseguró que su permanencia responde a una convicción personal. El defensor explicó que priorizó mantenerse en Sport Boys porque se siente identificado con la institución y con el desafío de ayudar al equipo a conseguir sus objetivos.

En ese sentido, Hansell Riojas reveló que tuvo propuestas de otros equipos, pero decidió apostar por el proyecto chalaco de cara al centenario sin poner el aspecto económico por encima de su deseo de seguir defendiendo la camiseta rosada. Para él, vestir estos colores implica una responsabilidad que va más allá de cualquier beneficio personal.

PUBLICIDAD

“Personalmente, estoy en Boys porque quise, sin pensar en el sueldo, sin pensar en el dinero. Si hay mucho, si hay poco... aquí estoy, y con ofertas en otros lados. Tuve que renunciar a otras cosas y aquí estoy, porque quiero y me la juego día a día”, manifestó.

El zaguero también aseguró que mantiene una postura autocrítica y que será el primero en reconocer si en algún momento siente que no está cumpliendo con las expectativas del club.

“No es que, porque estoy acá y no gano lo que en otros lados me pueden dar, me aprovecho del club. No. O sea, si no estoy dando la altura, si no corresponde mi rendimiento a lo que quiere Boys, voy a ser el primero en decir: ‘¿Sabes qué? Me voy’”, afirmó.

PUBLICIDAD

El capitán 'rosado' aseguró que vestir la camiseta chalaca implica una gran responsabilidad y remarcó que el club necesita futbolistas comprometidos con su historia y sus objetivos. (Video: Sintv.pe)

“Esta camiseta de verdad pesa”

Finalmente, Hansell Riojas resaltó el valor histórico de Sport Boys y explicó que la exigencia de representar al club es precisamente lo que hace especial defender sus colores. El capitán consideró que la presión debe asumirse como una motivación para responder dentro del campo y estar a la altura de la historia rosada.

“Esta camiseta de verdad pesa. Y no es que pese para mal, pesa porque hay que estar a la altura de lo que se requiere. Nos llaman el cuarto, el tercero grande, sea el número que sea. Somos un equipo con mucha tradición y hay que respetarlo”, concluyó.

PUBLICIDAD

Con sus declaraciones, Riojas dejó en claro que para él jugar en Sport Boys significa asumir un desafío permanente: representar una historia, una hinchada y una camiseta que exige compromiso en cada partido.