Hernán Barcos lamentó la falta de eficacia de Sporting Cristal pese al triunfo ante Garcilaso: “El resultado no representa lo que jugamos”

Tras su debut en Liga 1 con Sporting Cristal, Hernán Barcos destaca la calidad del grupo y los objetivos trazados. El goleador se refirió al cariño que ha recibido por parte de los hinchas y cómo planea retribuirlo con trabajo y goles.

Sporting Cristal arrancó el Torneo Clausura 2026 con una victoria por la mínima diferencia sobre Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo. El solitario gol de Martín Távara fue suficiente para darle los tres puntos al conjunto dirigido por Roberto Mosquera, aunque para Hernán Barcos el desarrollo del encuentro mereció un resultado mucho más amplio.

“Hicimos un gran partido. Desde el primer minuto fuimos a presionar arriba, robamos varias, tuvimos varias situaciones, no concretamos, pero después Martín hace un golazo y pudimos sostener el resultado”, declaró el atacante en diálogo con L1 MAX a pie de campo.

Barcos consideró que el marcador final no reflejó el dominio que ejerció Sporting Cristal durante gran parte del encuentro. Aun así, valoró haber comenzado el campeonato con una victoria, un aspecto que considera fundamental en un torneo corto como el Clausura.

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Hernán Barcos compartió sus sensaciones luego de la victoria de Sporting Cristal sobre Deportivo Garcilaso. Crédito: Instagram Liga 1.

“Siempre los primeros partidos son difíciles cuando uno empieza el campeonato. El resultado no representa lo que jugamos, pero sí nos vamos tranquilos de que se ganó. Y después tenemos que afinar cosas, pero nos vamos bien”, agregó.

Uno de los aspectos que más resaltó el experimentado delantero fue la solidez defensiva mostrada por el equipo. Tras un Torneo Apertura en el que Cristal recibió más goles de los esperados, el ‘Pirata’ considera que mantener la portería invicta será una de las claves para pelear por el título.

“El semestre pasado nos hicieron muchos goles y una de las tareas principales es mantener el arco en cero. Sabemos que tenemos jugadores de jerarquía, que en algún momento algún gol vamos a hacer. Entonces, manteniendo el arco en cero, tenemos mucha posibilidad de ganar”, sostuvo.

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El argentino también se refirió a la competencia interna en la ofensiva, donde comparte posición con Michael Hoyos. Lejos de ver la disputa por un lugar en el once como un problema, aseguró que la rivalidad beneficia al equipo y eleva el nivel del plantel.

Martín Távara se convierte en el héroe del partido al anotar un espectacular golazo de tiro libre. El video muestra la precisión del disparo, la celebración con sus compañeros y la alegría de los aficionados celestes | L1MAX

“Michael es un gran jugador también, un gran profesional y al que le toque jugar va a hacer lo mejor por Sporting. Estamos tranquilos con eso. Hay una competencia sana y el que esté mejor va a jugar”, afirmó.

El gesto de Hernán Barcos con una pequeña hincha de Cristal

Más allá de su estreno oficial con victoria en el Torneo Clausura, Hernán Barcos protagonizó un emotivo momento una vez finalizado el encuentro. El delantero se acercó a una de las tribunas del estadio Alberto Gallardo para agradecer el apoyo de los aficionados y compartir algunos instantes con los hinchas.

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Uno de los momentos más especiales se produjo cuando una pequeña seguidora de Sporting Cristal le entregó un cartel preparado especialmente para él. El atacante recibió el obsequio con una sonrisa y accedió a tomarse una fotografía con la menor, desatando los aplausos de los presentes.

El delantero de Sporting Cristal, Hernán Barcos, se toma un momento tras el partido para compartir con una hincha, firmando autógrafos y tomándose fotos

El cariño no terminó ahí. Otro aficionado asistió al estadio con un característico gorro de pirata, haciendo alusión al histórico apodo del delantero argentino. Barcos no dudó en colocárselo por unos segundos y posar para una fotografía.

Próximo partido de Sporting Cristal

Tras iniciar con éxito el Torneo Clausura, Sporting Cristal deberá cambiar rápidamente de enfoque para afrontar un reto mucho más exigente en el plano internacional. El equipo de Roberto Mosquera recibirá a RB Bragantino por la ida de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana.

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El compromiso se disputará el miércoles 22 de julio desde las 19:30 horas en el Estadio Nacional, donde los celestes intentarán sacar una ventaja importante antes de viajar a Brasil para definir la serie. Será la primera gran prueba internacional de la tercera etapa de Roberto Mosquera al frente del conjunto ‘bajopontino’ y una oportunidad para confirmar el crecimiento mostrado en el inicio del Clausura.

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