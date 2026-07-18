Ignacio Buse y otro duro debut en Kitzbühel: enfrentará a Vit Kopriva, rival que lo derrotó en los tres duelos previos

Ignacio Buse y otro duro debut en Kitzbühel: enfrentará a Vit Kopriva, rival que lo derrotó en todos sus duelos previos. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Ignacio Buse ya conoce el camino que deberá recorrer en el ATP 250 de Kitzbühel. El quinto cabeza de serie tendrá un estreno de máxima exigencia en la arcilla austriaca, luego de que el sorteo lo emparejara con el checo Vit Kopriva. Será una prueba de alto nivel para el limeño, que buscará romper una racha adversa y seguir sumando puntos en una gira europea que ha dejado un balance positivo pese al cambio de superficie.

El emparejamiento no fue el más favorable para Buse. Aunque el peruano llegó al torneo como uno de los jugadores sembrados del cuadro principal, nuevamente deberá enfrentar a un adversario de jerarquía desde la primera ronda. De hecho, este será el cuarto torneo ATP en el que el peruano parte como cabeza de serie y, en todos ellos, el sorteo le ha deparado un debut de máxima dificultad.

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Kopriva representa un desafío conocido para el tenista de 22 años. Ambos se han enfrentado en cuatro oportunidades y las tres últimas terminaron con victoria del checo. El antecedente más reciente ocurrió hace apenas unas semanas en los octavos de final del ATP 250 de Mallorca, donde el europeo se impuso por 7-5 y 6-1 sobre un Buse que nunca logró sentirse cómodo sobre el césped ni adaptarse a las altas temperaturas de la jornada.

Cruces del cuadro principal del ATP 250 de Kitzbuhel. Crédito: X Tennis Draws.

Sin embargo, el presente de ambos invita a pensar en un partido mucho más equilibrado. El triunfo sobre Buse en Mallorca fue, hasta ahora, la última victoria oficial de Kopriva. Desde entonces encadenó tres derrotas consecutivas: cayó en la siguiente ronda del torneo español, fue eliminado en su debut en Wimbledon y volvió a despedirse en la primera ronda del ATP 250 de Umag. Buse, en cambio, regresa a la arcilla, la superficie donde ha conseguido sus mejores resultados de la temporada, con la intención de aprovechar el cambio de condiciones.

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Aunque la organización todavía no confirmó la programación, se estima que el encuentro entre el peruano y el checo se dispute entre el lunes 20 y el martes 21 de julio.

El historial entre Ignacio Buse y Vit Kopriva

Aunque el historial favorece claramente al checo, cada uno de los enfrentamientos ha tenido un contexto distinto. El primero se produjo en el verano europeo de 2024, durante el Challenger de Salzburgo con la única victoria del limeño por 6-4, 2-6 y 6-4. Luego, en la fase de clasificación del ATP 250 de Kitzbühel, Kopriva se impuso por 6-1, 6-7(3) y 6-1 en un partido en el que Buse mostró carácter para igualar el marcador, aunque terminó cediendo en el set definitivo.

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Pocas semanas después volvieron a cruzarse en los octavos de final del Challenger de Braga, nuevamente sobre arcilla. El peruano reaccionó tras perder con contundencia el primer parcial y logró igualar el encuentro, pero el europeo volvió a imponer su experiencia para llevarse el tercer set y cerrar el partido por 6-0, 4-6 y 6-1.

El tenista peruano fue superado en octavos de final y cerró su gira sobre césped antes de Wimbledon 2026. (Video: ATP Tour)

El antecedente más reciente llegó este año en el ATP 250 de Mallorca, sobre césped. Buse no pudo trasladar el buen nivel mostrado en Wimbledon y terminó perdiendo por 7-5 y 6-1 en un partido condicionado por las altas temperaturas y una superficie en la que nunca logró sentirse cómodo.

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Posible duelo ante Vallejo en segunda ronda

En caso de superar este complicado estreno, Buse podría encontrarse con otro rival sudamericano. El paraguayo Adolfo Vallejo, reciente semifinalista del ATP 250 de Bastad, espera en la segunda ronda, aunque antes deberá superar a un jugador proveniente de la fase clasificatoria.

Si ambos cumplen con los pronósticos, Kitzbühel ofrecerá una atractiva antesala de la serie de Copa Davis que protagonizarán Perú y Paraguay en septiembre, en Lima, por un lugar en las ‘qualifiers’ del Grupo Mundial. Un eventual choque entre Buse y Vallejo serviría como un adelanto de un enfrentamiento que promete ser determinante para las aspiraciones de ambas selecciones en el torneo por equipos más importante del tenis mundial.

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