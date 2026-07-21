Gisela Valcárcel explica por qué no menciona a Javier Carmona en su libro: "No lo he mencionado y no lo mencionaré"

Gisela Valcárcel presentó el lunes 20 de julio su libro ‘El poder de ser tú’, publicado por Editorial Planeta, y entre las preguntas de la conferencia de prensa surgió la que muchos esperaban: ¿por qué el libro habla de Roberto Martínez, su primer esposo, pero no menciona a Javier Carmona, el segundo? La respuesta de la conductora fue directa y cerró el tema sin dejar espacio a la especulación.
“No lo he mencionado y no lo mencionaré, espero, por una sola razón: porque existe una niña preciosa que está creciendo y todas las familias tienen derecho a su propia historia”, dijo. La referencia era a la hija que Carmona tuvo con la conductora Tula Rodríguez, cuya relación con el entonces esposo de Valcárcel fue el centro del escándalo que marcó la separación de la pareja.
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Valcárcel fue clara en que fue precisamente el nacimiento de esa niña lo que llevó a su mente a cerrar ese capítulo. “En el caso de mi segunda separación, es algo que incluso mi mente ha dejado como detrás desde el día que supe que una niña venía a esta tierra”, señaló.
Una decisión tomada por respeto, no por olvido
Valcárcel también añadió otro argumento para su silencio sobre Carmona: él ya no está. El exgerente de televisión falleció en 2020, lo que hace imposible cualquier réplica o aclaración de su parte. “Las cosas que teníamos que decirnos nos las dijimos y no está aquí, ni siquiera aquí, para en este plano poder hablar de él. Me parecería de muy mal gusto de mi parte“, afirmó la conductora, dejando en claro que no volverá a abordar ese capítulo de su vida en declaraciones públicas ni en futuras publicaciones.
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La distinción que Valcárcel trazó entre ambas relaciones es reveladora. Con Martínez, la historia fue pública desde el principio: un matrimonio televisado, una infidelidad que Magaly Medina expuso en su programa y un proceso de separación que el Perú siguió en tiempo real.
Con Carmona, en cambio, optó por el silencio desde el momento en que supo que una niña estaba en el centro de esa historia. No es que lo haya olvidado, sino que tomó la decisión consciente de no hablar.
Gisela se quiebra al recordar a Roberto Martínez
El contraste entre el silencio sobre Carmona y la apertura sobre Martínez fue uno de los ejes de la conferencia. Valcárcel habló de su primer esposo con una emoción que no logró contener del todo. Recordó el golpe que sintió al ver a Martínez iniciar una relación pública con la exreina de belleza Viviana Rivasplata apenas días después de la separación.
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“Hacía 20 días tenía una foto conmigo, pero 20 días después tenía una foto con otra persona y estaba feliz. Yo estaba tumbada”, dijo con la voz entrecortada. La conductora describió el estado en que quedó tras esa ruptura con una imagen que habla por sí sola: “Te quedas como desmayada, pero ni siquiera has perdido la consciencia, solamente estás en el suelo, tus emociones se multiplican”.
Y reveló cómo veía a Rivasplata en esa época, sin mencionar su nombre en ningún momento: “La veía como Claudia Schiffer, como si midiera un metro ochenta y yo con mi pobre metro 65, la miraba rubia como si nunca el cabello se le fuera a acabar”. Valcárcel también contó que en ese momento le pidió a Martínez que se mantuviera lejos, no por rencor sino por miedo a su propia reacción.
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“A siete kilómetros no te acerques, porque si te acercas vas a ver lo peor que hay en mí”, le dijo. Prefirió el silencio antes que enfrentarlo desde la rabia. “Acumulaba mucha pena, dolor, frustración y solo quería preguntarle por qué había derrumbado todo lo que habíamos construido”, señaló.
Pese a todo, la relación con Martínez hoy es buena. Valcárcel lo confirmó con un detalle que sorprendió: “Ayer pensaba en llamarlo, pero no lo he llamado”. Y aclaró que no lo contactó antes de publicar el libro, aunque él aparece mencionado en varios pasajes. “Las partes que cuento son las partes que incluso él ya ha contado, pero no estoy hablando de él, estoy hablando de cómo me sentí”, precisó.
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El libro y lo que viene
‘El poder de ser tú’ aborda temas como la libertad, el perdón, la disciplina y la aceptación. Valcárcel describió el proceso de escritura como uno de los más difíciles que ha enfrentado. “Fue duro recordar ese episodio porque esto viene casi de improviso. Fue muy doloroso en esa época, no solo porque pensé que el matrimonio era otra cosa, sino porque además no pude hablar con nadie para decirle lo que estaba sintiendo”, dijo.
Tras la separación de Martínez, viajó a la India para encontrar paz y distancia. La presentación oficial del libro está programada para el 2 de agosto a las 5:00 p.m. en el auditorio Blanca Varela de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima), en una conversación con la periodista Patricia del Río, con firma de libros al término del evento.
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A partir del sábado 25 de julio, la obra estará disponible en la FIL Lima. Valcárcel describió el proyecto como el inicio de una iniciativa más amplia que incluirá pódcast, docu-blogs, plataformas digitales, encuentros presenciales y música.
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