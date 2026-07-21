Reparan 28 centros que atienden a niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad

Para niñas, niños, adolescentes y familias que recurren a servicios de acompañamiento y protección social, el lugar donde reciben atención no es un detalle menor. Un techo con filtraciones, una instalación eléctrica que requiere mejoras o un acceso deteriorado pueden limitar las actividades diarias y elevar los riesgos dentro de un establecimiento.
Ese fue el tipo de necesidades atendidas en 28 centros que reciben a población en situación de vulnerabilidad en distintas regiones del país. Cerca de 15 mil personas utilizan estos espacios para acceder a servicios de cuidado, orientación y apoyo familiar.
Las obras comprendieron la reparación de techos, el mejoramiento de redes eléctricas y sanitarias, la renovación de accesos, la instalación de pozos a tierra y el refuerzo de los sistemas de iluminación. Se trata de componentes básicos para que las actividades puedan desarrollarse con regularidad y en condiciones adecuadas para usuarios y trabajadores.
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Los trabajos demandaron una inversión total de S/1.139.647 y se ejecutaron en 22 Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) y seis Centros de Extensión administrados por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).
Entre S/36 mil y S/43 mil por establecimiento
Cada local recibió una inversión de entre S/36 mil y S/43 mil, según las reparaciones programadas y las condiciones identificadas en cada sede.
Las intervenciones se concentraron en ambientes de uso frecuente. Además de atender la infraestructura visible, como techos y accesos, incluyeron componentes menos notorios, pero necesarios para la seguridad del establecimiento, como las conexiones eléctricas, las redes sanitarias y los pozos a tierra.
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“Cada ambiente acondicionado y cada mejora estructural representan una protección directa para la niñez que confía en nuestros servicios”, señaló Melina Locatelli Alfaro, directora ejecutiva del Inabif.
La funcionaria indicó que el mantenimiento busca reducir riesgos y asegurar que los menores puedan participar en actividades educativas, recreativas y de acompañamiento dentro de espacios adecuados.
Centros intervenidos en Lima y regiones
Los trabajos alcanzaron establecimientos ubicados en Lima y otras regiones del país. Entre ellos figuran los CEDIF Año Nuevo, Turquezas, Dalias, Collique, Pestalozzi, Villa Hermosa, Tahuantinsuyo, Pamplona, Huaraz, Tambopata, Yurimaguas, Cajamarca, Ayacucho, Juli y Bagua.
También se realizaron mejoras en los Centros de Extensión IV Zona Tahuantinsuyo, Ermitaño, Hogar Policial Rosa de Lima, Yurimaguas, CRF Iquitos y CRF El Agustino.
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La intervención corresponde al segundo Plan de Infraestructura ejecutado por el Inabif y alcanzó tanto a locales de atención directa como a espacios que extienden sus servicios hacia otras zonas.
¿Qué es el Inabif y qué atención brinda?
El Inabif es una unidad ejecutora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), con autonomía administrativa, funcional y técnica. Tiene sede en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, y opera a nivel nacional bajo la dependencia del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables.
Su misión es brindar protección social a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de abandono, violencia o riesgo social. Para ello, administra albergues y centros de acogida, ofrece atención integral en salud, alimentación, educación y soporte emocional, y promueve la reintegración familiar o social de las personas que atiende.
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Entre sus principales servicios figuran los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), donde se ofrecen programas de cuidado diurno, talleres de capacitación ocupacional y fortalecimiento de vínculos familiares; los centros de acogida residencial para menores sin cuidados parentales; y el Servicio de Educadores en la Calle, orientado a restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
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