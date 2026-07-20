Eryc Castillo considera que el Torneo Clausura 2026 tendrá mayores complicaciones: “Va a ser más difícil de lo que fue la primera etapa”

Eryc Castillo, héroe del Alianza Lima vs Sport Huancayo por el inicio del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Sergio Vela

Eryc Castillo se puso a los hombros a Alianza Lima para resolver un encuentro que se complicó más de la cuenta contra Sport Huancayo. Un doblete suyo solucionó el lance y sirvió para ganar en casa. Tras su presentación goleadora reconoció que el secreto de la recuperación estuvo en la perseverancia y tenacidad.

“Creo que el grupo está mentalizado en que iba a ser difícil. Sabíamos que era un rival complicado. Por ahí nos sorprendieron con el gol, pero bueno, no bajamos los brazos, seguimos trabajando como lo habíamos planeado, y gracias a Dios encontramos el empate, bueno, y la victoria, que eso es importante", dijo.

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Eryc Castillo allanó el camino de la remontada ante Sport Huancayo con un doblete. - Crédito: Sergio Vela

En su mismo diálogo con L1MAX, Castillo también advirtió que el nuevo recorrido de los aliancistas será mucho más complejo, aunque confía que el equipo saldrá adelante tal y como sucedió en el Apertura 2026.

"Creo que va a ser más difícil de lo que fue la primera etapa. Creo que estamos para eso, nos estamos preparando para aquello. Y como digo, este partido es partido, como te dije, el grupo está mentalizado en eso, el grupo está trabajando, y esperemos siga cosechando victorias", cerró.

El cuadro 'blanquiazul' remontó 2-1 gracias a un doblete de Eryc Castillo - Crédito: L1MAX.

Castillo, inesperado goleador íntimo

El peso ofensivo de Alianza Lima, no es menos cierto, que ha quedado en manos absolutas de Eryc Castillo. A diferencia del curso anterior, el extremo ecuatoriano se ha constituido como una pieza sustancial en los metros finales del área. A su potencia y velocidad le ha añadido el toque goleador que faltaba.

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Aunque su recorrido se encontraba cercado por varias dudas a raíz de su inicio trémulo en el Apertura 2026, muy pronto se espabiló y creció a pasos agigantados. No conforme con apariciones puntuales, fue engrosando sus registros con dobletes e incluso un triplete en aquella escandalosa goleada 8-0 sobre Cusco FC.

Eryc Castillo totaliza 11 goles con Alianza Lima, su mejor registro goleador en Perú. - Crédito: Sergio Vela

Al día de hoy, Castillo ha roto toda clase de moldes con unas estadísticas superlativas que, además, reflejan la cohesión futbolística de Alianza Lima: en 17 partidos celebrados en el plano local, ha firmado 11 goles y contribuido con 5 asistencias.

En concreto, la ‘Culebra’ vive —sino el mejor— uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y por ese mismo motivo no sorprendería que varios clubes del exterior estén muy atentos para acometer una operación futura, aunque el primer paso sería hablar con el club de La Victoria, que hace no mucho lo blindó con una suma importante.

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El extremo apareció en el área rival y puso el 1-1 por el Torneo Clausura 2026 - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima inicia con el pie derecho

Alianza Lima salió al campo de Matute a demostrar que mantenía su vena competitiva pese al receso de de un mes. La forma de aplicar su libreto, sin embargo, se vio un poco ensuciada por el inesperado golpe dado por Sport Huancayo tras el golazo de Nahuel Luján.

A los 18 minutos, el delantero argentino recibió un balón por el lado derecho del campo y lo cubrió con una seguridad plena para luego sacarse de encima a dos oponentes, cederle la responsabilidad a Piero Magallanes e incursionar en el área. Allí controló con dificultad el esférico, pero se rehizo con una chalaca espléndida que acabó en el ángulo.

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Paolo Guerrero es el capitán de Alianza Lima. Crédito: ITEA

Si bien el ‘rojo matador’ sorprendió en plaza ajena, apenas pudo sostener su ventaja. Se avecinaba un cambio drástico en el tanteador por el gran denuedo de un Alianza Lima que jamás hincó la rodilla y de tanto insistir con buen juego halló su recompensa con la igualada rubricada por Eryc Castillo.

A falta de una mayor precisión de los atacantes locales, que dicho sea de paso cumplieron con un adecuado desempeño, la ‘Culebra’ volvió a hacerse presente en el score y decretó la remontada, con la que los suyos arrancaron con buen pie del Torneo Clausura 2026.

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