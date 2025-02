El emotivo relato del papá de Guillermo Viscarra por el penal atajado con Alianza Lima ante Boca Juniors: “Le tuve fe, es su logro más importante”

Sergio Viscarra, padre del portero 'aliancista', se refirió a la gran acción de su hijo en la tanda de penales en La Bombonera. (Video: Que No Me Pierda)

Alianza Lima vivió una noche inolvidable el martes 25 de febrero, cuando eliminó a Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Y es que pese a que perdió por 2-1, el gol de la ida le permitió irse a la tanda de penales, para finalmente imponerse por 5-4. De hecho, Guillermo Viscarra se consagró como la figura al atajarle el último lanzamiento a Alan Velasco, dándole la clasificación a los ‘íntimos’ a la siguiente etapa. En ese sentido, el padre del arquero boliviano, Sergio Viscarra, contó cómo se sintió en ese momento glorioso de su hijo.

“Siento felicidad plena. Ver los sueños realizados de mi hijo, no hay cosa mejor. Por eso hemos luchado muchos años juntos, pero él mucho más, yo solo lo he guiado”, fueron sus primeras palabras en entrevista para el programa ‘Que No Me Pierda’ de Red Uno.

De la misma manera, reconoció que las críticas que ha recibido ‘Billy’ en lo que va de la temporada son normales, pero que su exhibición contra el elenco ‘xeneize’ será un punto de inflexión.

“Como es nuevo en Alianza Lima es normal que haya detractores hasta que se vaya ganando la confianza. Lo mismo le pasó en The Strongest. Para ‘Billy’ es una gran cosa que lo afianza en su equipo y le da brillo continental porque lo suyo no termina acá”, precisó.

Guillermo Viscarra fue felicitado por sus compañeros de Alianza Lima tras atajarle el disparo a Alan Velasco y eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores 2025. - créditos: AFP

Papá de Guillermo Viscarra sobre penal atajado en Alianza Lima vs Boca Juniors

Ahí fue cuando Sergio Viscarra relató cómo vivió los instantes previos a la tanda de penales en La Bombonera. “Un amigo, minutos antes que inicie los penales, que no sabe mucho de futbol, me decía, ‘Billy ¿qué tal es para los penales?, yo le dije ‘le tengo fe porque él sabe atajar penales, atajó muchos penales decisivos en su vida deportiva’ y yo estaba seguro que él iba a tapar algún penal decisivo (ante Boca)”, comentó.

El progenitor del guardameta de la selección boliviana remarcó que este acontecimiento “es algo histórico. Si me contaban que esto iba a pasar, yo no lo iba a creer. Superó todas mis expectativas y valió la pena”.

Evidentemente, el orgullo de padre se apoderó de Sergio y no dudó en enfatizar que el hecho de que Alianza Lima haya dejado fuera a Boca Juniors con la tapada de su sucesor significa uno de los grandes logros en su carrera deportiva.

“¿Lo más grande para cualquier arquero del continente? Sí, es uno de los sueños más grandes. Seguramente, deben haber logros más importantes en la carrera deportiva de algunos jugadores, pero para él (Guillermo), hasta ahorita, es su logro más importante, creo yo”, señaló.

Eso no fue todo, ya que el padre del golero admitió que le quedaba una conversación pendiente con su hijo, pero advirtió que “soy un papá muy llorón, así que seguramente no podré hablar”, para luego culminar la entrevista mencionando que espera que el futbolista de 32 años se gane a la hinchada de Alianza Lima.

Alianza Lima dejó sin Copa Libertadores a los de Fernando Gago. (Video: ESPN)

Guillermo Viscarra, de las críticas a los elogios en Alianza Lima

La dirigencia de Alianza Lima, de cara al 2025, buscó reforzar la portería para elevar el nivel. En un principio querían prescindir de los servicios de Ángelo Campos y Franco Saravia, aunque solo pudieron mantener al ‘Mono’, que aceptó pelear el puesto con el nuevo arquero.

La búsqueda pasó por futbolistas de perfil selección, y el elegido terminó siendo Guillermo Viscarra, quien llegaba desde The Strongest de su país.

No obstante, el nacido en Santa Cruz de la Sierra fue cuestionado por sus primeros partidos en el conjunto ‘victoriano’, debido a que en las pocas llegadas que sufría, acaba padeciendo goles en contra y no parecía brindar seguridad bajo los tres palos. Empero, llegó el duelo con Boca Juniors y La Bombonera como escenario para salvar a su equipo con varias atajadas en el cotejo y luego bloquearle el lanzamiento crucial a Alan Velasco.