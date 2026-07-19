Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: clasificación final y puntajes tras la Semana 3

Japón terminó como líder de la fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026. Crédito: FIVB

La fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Masculina 2026 llega a su cierre este domingo 19 de julio, con el panorama cada vez más claro de cara a la etapa decisiva del torneo. Tras tres semanas de intensa competencia, las 18 selecciones participantes completan su calendario y la clasificación comienza a definir a los equipos que avanzarán a la lucha por el título.

Japón cerró una campaña perfecta al mantenerse invicto y finalizar en el primer lugar de la clasificación. Detrás aparecen Eslovenia, Polonia e Italia, mientras que Estados Unidos, Turquía, Ucrania y Bulgaria completan, de momento, la zona de clasificación a la fase final. Como país anfitrión, China también tiene asegurada su presencia en la siguiente instancia pese a ocupar el último lugar de la tabla.

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Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

Las 18 selecciones afrontaron la última semana de competencia con la presión de asegurar su boleto a la ronda final de la VNL Masculina 2026. La mayoría ya completó sus cuatro partidos programados, dejando una clasificación cada vez más definida tras los resultados registrados. A continuación, repasamos la tabla de posiciones completa del torneo:

Japón — 30 puntos (12 triunfos y 0 derrotas) Eslovenia — 26 puntos (10 triunfos y 2 derrotas) Polonia — 26 puntos (9 triunfos y 2 derrotas) Italia — 26 puntos (8 triunfos y 4 derrotas) Estados Unidos — 25 puntos (8 triunfos y 3 derrotas) Turquía — 22 puntos (8 triunfos y 4 derrotas) Ucrania — 23 puntos (7 triunfos y 5 derrotas) Bulgaria — 20 puntos (7 triunfos y 4 derrotas) Brasil — 19 puntos (7 triunfos y 5 derrotas) Serbia — 16 puntos (5 triunfos y 7 derrotas) Alemania — 15 puntos (5 triunfos y 7 derrotas) Francia — 13 puntos (5 triunfos y 6 derrotas) Bélgica — 12 puntos (4 triunfos y 8 derrotas) Irán — 11 puntos (3 triunfos y 9 derrotas) Argentina — 10 puntos (3 triunfos y 9 derrotas) Cuba — 10 puntos (3 triunfos y 9 derrotas) Canadá — 10 puntos (1 triunfo y 11 derrotas) China — 4 puntos (1 triunfo y 11 derrotas)

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026.

Clasificados a la fase final de la VNL Masculina 2026

Los mejores equipos de la fase preliminar avanzan a la ronda final del torneo, donde competirán por el título de la Liga de Naciones de Vóley Masculina 2026. La clasificación se define con los siete mejores ubicados en la tabla general, además del país anfitrión de la fase final, que obtiene su boleto de manera automática.

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Por ahora, los puestos de clasificación corresponden a las selecciones ubicadas entre las posiciones 1 y 7 de la tabla general:

Japón Eslovenia Polonia Italia Estados Unidos Turquía Ucrania

A estas selecciones se suma China, que tendrá un lugar garantizado al ser el anfitrión de la fase final del torneo, independientemente de su última posición en la ronda preliminar. De esta manera, los ocho equipos que disputarán la fase decisiva de la VNL Masculina 2026 quedarán conformados por los siete mejores ubicados de la tabla y la selección asiática como local.

¿Cuándo se jugará la fase final de la VNL Masculina 2026?

La ronda final de la Liga de Naciones de Vóley Masculina 2026 se llevará a cabo del 22 al 26 de julio en Ningbo, China. Los ocho equipos clasificados se enfrentarán en una fase de eliminación directa que iniciará con los cuartos de final, seguirá con las semifinales y culminará con la gran final, instancia en la que se definirá al nuevo campeón del torneo organizado por Volleyball World bajo el respaldo de la FIVB.

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