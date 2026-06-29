Horacio Benincasa deja Deportivo Garcilaso y se suma a ADT a préstamo para el Torneo Clausura: el zaguero firmó por todo el 2026

La incorporación del zaguero desde Deportivo Garcilaso para el Torneo Clausura apunta a consolidar la última línea y a sumar oficio local, en un vínculo de cesión que se extenderá hasta diciembre de 2026 (Deportivo Garcilaso)

Horacio Benincasa cambió de equipo en la Liga 1: dejó Deportivo Garcilaso y se incorporará a ADT de Tarma de cara al Torneo Clausura. La salida del defensor nacional quedó formalizada mediante un comunicado del club cusqueño, que precisó que la operación se concretó bajo la modalidad de préstamo.

El propio futbolista también confirmó el final de su paso por la institución a través de sus redes sociales, con un mensaje dirigido a la hinchada y al entorno de Garcilaso. “Gracias por todo, Deportivo Garcilaso. Me voy tranquilo sabiendo que dejé todo e hice lo correcto hasta el último día. Nos vemos pronto, pedacito de cielo”, escribió.

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La transferencia le abre a Benincasa un nuevo destino en el campeonato local y lo coloca en un plantel que afrontará el segundo torneo de la temporada con la intención de reforzarse en una zona clave: la última línea.

La despedida de Benincasa y el anuncio del préstamo

Horacio Benincasa cerró su ciclo en Deportivo Garcilaso con un mensaje de agradecimiento. El defensor continuará su carrera en ADT, que lo incorporó a préstamo para el Clausura. (Deportivo Garcilaso)

El movimiento se conoció tras la publicación del pronunciamiento institucional de Deportivo Garcilaso, donde se informó que el defensor continuará su carrera en ADT en condición de cedido. En ese texto, el club señaló que el jugador asumirá “una nueva etapa” con el equipo tarmeño.

“Nuestro jugador Horacio Benincasa continuará su carrera a préstamo en ADT, donde afrontará una nueva etapa llena de oportunidades y desafíos”, indicó el comunicado difundido por la entidad cusqueña. El mensaje incluyó, además, un reconocimiento al desempeño del futbolista durante su permanencia en el plantel.

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“Agradecemos su compromiso y profesionalismo durante el tiempo que defendió nuestros colores. Confiamos en que esta experiencia será importante para su crecimiento y le permitirá seguir demostrando su calidad dentro del campo”, añadieron desde el club.

En paralelo, Benincasa expresó su cierre emocional del ciclo con una frase de tono personal. “Gracias por todo, Deportivo Garcilaso. Me voy tranquilo sabiendo que dejé todo e hice lo correcto hasta el último día. Nos vemos pronto, pedacito de cielo”, publicó el zaguero, en una despedida que marcó el final de su vínculo con la camiseta celeste.

El acuerdo con ADT y el plazo del vínculo

Luego de disputar el Apertura con Deportivo Garcilaso, Horacio Benincasa cambiará de camiseta. El defensor continuará su carrera en ADT con un préstamo hasta finales de 2026. (Deportivo Garcilaso)

La llegada a ADT fue presentada como un refuerzo para el Torneo Clausura y se mencionó que el jugador permanecerá en Tarma bajo préstamo hasta diciembre de 2026. Esa precisión fue atribuida a información difundida por el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, quien anticipó que el futbolista se sumará al club en esa condición.

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“Horacio Benincasa es nuevo jugador de ADT. El defensor llega a préstamo hasta fines de 2026, procedente de Deportivo Garcilaso”, señaló el comunicador de L1MAX y A presión en una publicación en su cuenta de X.

El pase representa un cambio de camiseta en plena temporada, luego de un semestre en el que el defensor tuvo continuidad en el torneo local. Benincasa había recalado en Garcilaso a inicios de 2026 tras llegar desde Alianza Atlético y, en ese tramo del año, sumó participación en la mayoría de encuentros del Apertura.

Durante los primeros seis meses del 2026 disputó 15 de 17 partidos del Torneo Apertura de la Liga 1 con Deportivo Garcilaso y no registró goles, según el recuento consignado en la información sobre su campaña reciente.

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Recorrido en la Liga 1 y etapa en Universitario

Con años de experiencia en la Liga 1, Horacio Benincasa llega a ADT tras defender varias camisetas. Su paso por Universitario lo consolidó como uno de los zagueros más conocidos del torneo. (Deportivo Garcilaso)

Benincasa arrastra una trayectoria conocida por el público peruano, en especial por su etapa en Universitario de Deportes, club en el que dejó registro de varios años y se ganó un lugar en el recuerdo de parte de la hinchada por su estilo de juego. En su carrera también figuraron pasos por distintas instituciones del medio local.

En el repaso de equipos, el jugador integró planteles como Cusco FC, Carlos A. Mannucci, Real Garcilaso, Ayacucho FC, Inti Gas y EGB, además de un proceso formativo en divisiones menores de Tottenham. A eso se sumó su último tramo en Alianza Atlético y su posterior llegada a Deportivo Garcilaso en el inicio del 2026.

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Su desembarco en Universitario se produjo tras una campaña destacada con Ayacucho FC en 2014. Para la temporada 2015, el defensor pasó a la “U” y se mantuvo hasta fines de 2019, antes de continuar su carrera en Real Garcilaso.

En números, el zaguero alcanzó un total de 136 partidos y marcó ocho goles con la camiseta crema a lo largo de ese periodo. Con ese antecedente, ADT incorporará a un futbolista con recorrido sostenido en el torneo peruano, en un préstamo que lo aleja de Cusco y lo ubica en Tarma para encarar el Clausura.