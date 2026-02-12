Perú Deportes

El cuantioso monto millonario que perdió Alianza Lima al quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘íntimo’ quedó fuera de toda competencia internacional tras el empate con 2 de Mayo y afronta un duro golpe financiero al perder la posibilidad de acceder a las ganancias de la Conmebol

Guardar
El cuantioso monto millonario que
El cuantioso monto millonario que perdió Alianza Lima al quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026. - créditos: Alianza Lima

El empate 1-1 de Alianza Lima frente a 2 de Mayo de Paraguay en el estadio Alejandro Villanueva marcó el final de la campaña internacional para el club peruano en 2026. El resultado, registrado en la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, dejó eliminado al equipo dirigido por Pablo Guede y tuvo un impacto directo en sus finanzas. Justamente, se conoció el cuantioso monto millonario que perdió el club ‘blanquiazul’ por este resultado adverso.

Según información publicada por Marcelo Bee Sellares en su cuenta de Twitter, la entidad nacional percibirá solo 400 mil dólares en premios, una cifra considerablemente inferior a lo obtenido el año anterior.

El contraste con la temporada 2025 es notorio. Bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito, los ‘íntimos’ avanzaron en torneos internacionales y acumularon aproximadamente 6,6 millones de dólares en premios considerando su desempeño en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La eliminación temprana en 2026 representa una diferencia negativa de 6,2 millones millones de dólares respecto a la temporada pasada, según detalló el especialista argentino. Esta cifra no contempla ingresos por taquilla, derechos de televisión ni acuerdos comerciales, por lo que el golpe financiero podría ser aún mayor al evaluarse el impacto total en el presupuesto de la institución.

El millonario monto que perdió
El millonario monto que perdió Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 tras eliminación ante 2 de Mayo. - captura: Twitter Marcelo Bee Sellares

En 2025, el ‘Pipo’ Gorosito condujo a Alianza Lima hasta instancias avanzadas, asegurando premios tanto en la Copa Libertadores (considerando las tres fases previas y la fase de grupos) como en la Copa Sudamericana (desde los ‘playoffs’). Cuartos de final fue la etapa en la que los ‘victorianos’ alcanzaron en el segundo certamen continental, tras la eliminación a manos de Universidad de Chile.

El actual entrenador, Pablo Guede, asumió el reto en 2026 con la expectativa de repetir el buen momento internacional. Aunque la eliminación ante 2 de Mayo frustró esos planes y dejó al club sin actividad internacional por el resto del año.

El golpe deportivo se suma al impacto económico. La directiva ‘aliancista’ deberá revisar su presupuesto, ajustando gastos y considerando nuevas estrategias para compensar la reducción de ingresos, teniendo en cuenta que este año el objetivo es el título nacional para terminar con la hemegonía de su clásico rival, Universitario de Deportes. El club pierde además la posibilidad de potenciar su marca y negociar nuevos acuerdos comerciales vinculados a la exposición internacional.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Declaraciones de Pablo Guede sobre eliminación de Alianza Lima

Tras la eliminación, Pablo Guede analizó el desenlace de la serie y se refirió a las responsabilidades en el penal que pudo haber cambiado la historia en el partido. “(Paolo Guerrero y Eyrc Castillo) Están ellos y yo no me voy a meter en esas cosas, pero no estoy enojado porque ayer entrenamos los penales. Eryc los pateó muy bien y hoy le tocó fallar”, afirmó en conferencia de prensa.

El técnico argentino también abordó la dificultad táctica del encuentro: “Es un poco lo que queríamos tratar de evitar, de que nos salgan un poco a las contras, pero yo creo que carece un poco de importancia ante la eliminación, de hacer un análisis de los 180 minutos como se desarrolló la eliminatoria”.

Sobre las ocasiones desperdiciadas y el balance de la serie, Guede sostuvo: “Nos faltó concretar, porque las tuvimos (ocasiones de gol). Todo el mundo puede sacar conjeturas, todo el mundo tiene el derecho de opinar como quiera, pero creo que en los 180 minutos me puedo equivocar, nos patearon dos veces al arco. Te quedas afuera. Esa es la Copa Libertadores. Y nos metieron dos goles”.

Finalmente, el entrenador de 51 años asumió el golpe anímico de la eliminación: “Yo sé que les encanta decir lo del ‘fracaso’ y no tengo problema porque creo que es muy doloroso quedar afuera en esta fase. Duele mucho, no lo esperábamos. Creo que no hicimos méritos para quedar afuera, pero es fútbol. Todo lo que diga va a sonar a excusa y no quiero poner ninguna. Esto es fútbol. Es la Copa Libertadores que no te perdona”.

Temas Relacionados

Alianza LimaClub 2 de MayoCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

“Aquino y Advíncula aceptaron más la parte económica que el amor a la camiseta”, el lamento de ídolo de Sporting Cristal

Pedro Garay, exjugador del club ‘rimense’, expresó su opinión sobre la incorporación de la ‘Roca’ y el ‘Rayo’ a Alianza Lima, luego de que no se concretara su retorno a La Florida

“Aquino y Advíncula aceptaron más

Alianza Lima eliminado de la Copa Libertadores 2026: goles y resumen del duro empate ante 2 de Mayo en Matute

Luis Advíncula abrió el marcador con golazo al primer palo del portero paraguayo. Pero minutos después, la visita empató el marcador con gol de penal de Brahian Ayala. Así se quedó afuera el equipo de Pablo Guede

Alianza Lima eliminado de la

Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del partido por la fase 2 del torneo internacional

El ‘gallo norteño’ eliminó a Alianza Lima en la primera etapa del torneo internacional y será rival de los ‘cerveceros’. Conoce los detalles del crucial duelo

Sporting Cristal vs 2 de

Pablo Guede dio insólita respuesta al explicar por qué Eryc Castillo pateó el penal ante 2 de Mayo: “No me voy a meter en esas cosas”

El DT argentino se refirió al polémico suceso donde Paolo Guerrero le cedió el balón al ecuatoriano. También habló de la eliminación en Copa Libertadores 2026

Pablo Guede dio insólita respuesta

Pedro García arremetió contra Pablo Guede y Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima: “Extrañé a Néstor Gorosito y Hernán Barcos”

El periodista deportivo criticó el planteamiento del técnico y marcó la responsabilidad del ‘Depredador’ por no haber pateado el penal que terminó fallando Eryc Castillo

Pedro García arremetió contra Pablo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Walter Lozano fuera definitivamente de

Walter Lozano fuera definitivamente de las Elecciones: JNE confirma improcedencia de candidatura de ‘Bica’

Milagros Jáuregui rompe con Renovación Popular y acusa a la cúpula de buscar frenar su candidatura: “Tengo la intuición”

Fernando Rospigliosi podría tomarse hasta 15 días en convocar pleno extraordinario para debatir permanencia de José Jerí

José Jerí autoriza que reos por delitos menores trabajen fuera de penales: ¿en qué consiste la medida y cómo accederán?

Fujimorista Carlos Tubino desata repudio por minimizar violaciones de menores: “A veces son noches de placer, puede suceder”

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver Dawson’s Creek en

Dónde ver Dawson’s Creek en Perú tras la muerte de James Van Der Beek, ícono juvenil de los 90

Laura Spoya es hospitalizada tras chocar su camioneta en Surco: video del aparatoso choque

José María Barraza lanza mensaje tras revelaciones de romance de su expareja y Carlos ‘Tomate’ Barraza

Magaly Medina critica a Milett Figueroa por asegurar que vive ‘de su arte’ en Argentina: “¿Dónde la han contratado?

Tomate Barraza toma radical medida tras ser involucrado con la expareja de su primo

DEPORTES

“Aquino y Advíncula aceptaron más

“Aquino y Advíncula aceptaron más la parte económica que el amor a la camiseta”, el lamento de ídolo de Sporting Cristal

Alianza Lima eliminado de la Copa Libertadores 2026: goles y resumen del duro empate ante 2 de Mayo en Matute

Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del partido por la fase 2 del torneo internacional

Pablo Guede dio insólita respuesta al explicar por qué Eryc Castillo pateó el penal ante 2 de Mayo: “No me voy a meter en esas cosas”

Pedro García arremetió contra Pablo Guede y Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima: “Extrañé a Néstor Gorosito y Hernán Barcos”