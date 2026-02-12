El cuantioso monto millonario que perdió Alianza Lima al quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026. - créditos: Alianza Lima

El empate 1-1 de Alianza Lima frente a 2 de Mayo de Paraguay en el estadio Alejandro Villanueva marcó el final de la campaña internacional para el club peruano en 2026. El resultado, registrado en la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, dejó eliminado al equipo dirigido por Pablo Guede y tuvo un impacto directo en sus finanzas. Justamente, se conoció el cuantioso monto millonario que perdió el club ‘blanquiazul’ por este resultado adverso.

Según información publicada por Marcelo Bee Sellares en su cuenta de Twitter, la entidad nacional percibirá solo 400 mil dólares en premios, una cifra considerablemente inferior a lo obtenido el año anterior.

El contraste con la temporada 2025 es notorio. Bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito, los ‘íntimos’ avanzaron en torneos internacionales y acumularon aproximadamente 6,6 millones de dólares en premios considerando su desempeño en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La eliminación temprana en 2026 representa una diferencia negativa de 6,2 millones millones de dólares respecto a la temporada pasada, según detalló el especialista argentino. Esta cifra no contempla ingresos por taquilla, derechos de televisión ni acuerdos comerciales, por lo que el golpe financiero podría ser aún mayor al evaluarse el impacto total en el presupuesto de la institución.

El millonario monto que perdió Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 tras eliminación ante 2 de Mayo. - captura: Twitter Marcelo Bee Sellares

En 2025, el ‘Pipo’ Gorosito condujo a Alianza Lima hasta instancias avanzadas, asegurando premios tanto en la Copa Libertadores (considerando las tres fases previas y la fase de grupos) como en la Copa Sudamericana (desde los ‘playoffs’). Cuartos de final fue la etapa en la que los ‘victorianos’ alcanzaron en el segundo certamen continental, tras la eliminación a manos de Universidad de Chile.

El actual entrenador, Pablo Guede, asumió el reto en 2026 con la expectativa de repetir el buen momento internacional. Aunque la eliminación ante 2 de Mayo frustró esos planes y dejó al club sin actividad internacional por el resto del año.

El golpe deportivo se suma al impacto económico. La directiva ‘aliancista’ deberá revisar su presupuesto, ajustando gastos y considerando nuevas estrategias para compensar la reducción de ingresos, teniendo en cuenta que este año el objetivo es el título nacional para terminar con la hemegonía de su clásico rival, Universitario de Deportes. El club pierde además la posibilidad de potenciar su marca y negociar nuevos acuerdos comerciales vinculados a la exposición internacional.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Declaraciones de Pablo Guede sobre eliminación de Alianza Lima

Tras la eliminación, Pablo Guede analizó el desenlace de la serie y se refirió a las responsabilidades en el penal que pudo haber cambiado la historia en el partido. “(Paolo Guerrero y Eyrc Castillo) Están ellos y yo no me voy a meter en esas cosas, pero no estoy enojado porque ayer entrenamos los penales. Eryc los pateó muy bien y hoy le tocó fallar”, afirmó en conferencia de prensa.

El técnico argentino también abordó la dificultad táctica del encuentro: “Es un poco lo que queríamos tratar de evitar, de que nos salgan un poco a las contras, pero yo creo que carece un poco de importancia ante la eliminación, de hacer un análisis de los 180 minutos como se desarrolló la eliminatoria”.

Sobre las ocasiones desperdiciadas y el balance de la serie, Guede sostuvo: “Nos faltó concretar, porque las tuvimos (ocasiones de gol). Todo el mundo puede sacar conjeturas, todo el mundo tiene el derecho de opinar como quiera, pero creo que en los 180 minutos me puedo equivocar, nos patearon dos veces al arco. Te quedas afuera. Esa es la Copa Libertadores. Y nos metieron dos goles”.

Finalmente, el entrenador de 51 años asumió el golpe anímico de la eliminación: “Yo sé que les encanta decir lo del ‘fracaso’ y no tengo problema porque creo que es muy doloroso quedar afuera en esta fase. Duele mucho, no lo esperábamos. Creo que no hicimos méritos para quedar afuera, pero es fútbol. Todo lo que diga va a sonar a excusa y no quiero poner ninguna. Esto es fútbol. Es la Copa Libertadores que no te perdona”.