A qué hora juega Francia vs Inglaterra en Perú: partido por tercer lugar del Mundial 2026

Francia e Inglaterra protagonizarán el partido por el tercer lugar del Mundial 2026. Crédito: REUTERS

Francia e Inglaterra protagonizarán el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, un duelo que enfrentará a dos de las selecciones más poderosas de Europa. Tras quedar a un paso de la gran final, ambos buscarán cerrar su participación con una victoria que les permita subir al podio y despedirse del torneo con un resultado positivo.

Tanto franceses como ingleses firmaron una destacada campaña en la Copa del Mundo disputada en Norteamérica, pero vieron frustrado su objetivo de luchar por el título al caer en las semifinales. España dejó en el camino a los dirigidos por Didier Deschamps, mientras que Argentina hizo lo propio con el conjunto británico. Ahora, ambas potencias se medirán en un atractivo enfrentamiento con el orgullo y el tercer puesto en juego.

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A qué hora juega Francia vs Inglaterra por tercer lugar del Mundial 2026

El encuentro se disputará este sábado 18 de julio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, escenario que albergará el penúltimo partido del Mundial y el último compromiso de ambas selecciones en el torneo. En Perú, el balón comenzará a rodar desde las 16:00 horas. Revisa a continuación los horarios del Francia vs Inglaterra en distintos países de la región:

Perú, Colombia y Ecuador: 16:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 17:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 18:00 horas

México: 15:00 horas

España: 23:00 horas

Con estos dos duelos finalizará el Mundial 2026. Crédito: FIFA

Francia busca terminar el Mundial en el podio

La selección francesa llegó al Mundial 2026 como una de las grandes candidatas a levantar el trofeo. El equipo dirigido por Didier Deschamps avanzó hasta las semifinales, ganando todos sus partidos en absoluto, pero se encontró con una España que impuso condiciones y consiguió el triunfo por 2-0, dejando a los galos fuera de la final.

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Francia tenía como objetivo volver a disputar un partido por el título después de haber sido campeona en Rusia 2018 y subcampeona en Qatar 2022. Sin embargo, deberá conformarse con luchar por el tercer lugar, una posición que le permitiría cerrar de manera positiva un torneo en el que volvió a demostrar su poderío internacional.

El duelo también será una nueva oportunidad para sus principales figuras, como Kylian Mbappé, quien asumió nuevamente el liderazgo ofensivo de una generación francesa que se mantiene entre las mejores del mundo.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

Inglaterra quiere despedirse con una victoria

Al frente estará Inglaterra, otra selección que llegó con grandes expectativas al Mundial 2026. Tras superar exigentes rondas, el conjunto británico alcanzó las semifinales bajo la dirección técnica de Thomas Tuchel, pero quedó eliminado tras perder 2-1 ante Argentina en un partido donde estuvo cerca de alcanzar la definición por el título.

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Los ingleses habían conseguido instalarse nuevamente entre los mejores cuatro equipos de una Copa del Mundo, continuando un proceso de crecimiento que en los últimos años los llevó a competir en las instancias decisivas de los grandes torneos internacionales.

Con figuras como Jude Bellingham y Harry Kane, Inglaterra buscará quedarse con el tercer puesto y sumar una nueva actuación destacada a su historia mundialista.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Agentina 2 - ES

Un partido entre dos potencias del fútbol europeo

Aunque el partido por el tercer lugar suele recibir menos atención que la final, el choque entre Francia e Inglaterra promete ser uno de los encuentros más atractivos del cierre del Mundial 2026. Se enfrentarán dos selecciones con planteles llenos de talento y con una fuerte rivalidad deportiva en los últimos años.

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Ambos equipos intentarán dejar atrás la decepción de quedarse a un paso de la final y terminar la Copa del Mundo con una victoria. Además, el ganador del duelo se quedará con un lugar en el podio junto a los finalistas del torneo.

El Hard Rock Stadium será escenario de un enfrentamiento entre dos generaciones que marcaron la última etapa del fútbol mundial y que buscarán despedirse del Mundial 2026 con una celebración.