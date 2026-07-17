Terremoto en México sacude Centroamérica: Embajador de Perú en Guatemala descarta víctimas peruanas

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió la mañana de este viernes 17 de julio en el sur de México, con epicentro frente a las costas de Chiapas, y sus efectos se extendieron hasta Guatemala y otros países centroamericanos. Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México, el sismo ocurrió a las 08:48 hora local, con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala.
Las autoridades mexicanas reportaron evacuaciones preventivas de viviendas, oficinas y comercios en la zona afectada, así como la activación de protocolos de emergencia, aunque hasta el momento no se han registrado víctimas mortales ni daños de consideración.
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El movimiento telúrico también provocó alarma en Guatemala, sobre todo en el occidente del país, donde se reportaron daños materiales, derrumbes y bloqueos en vías de comunicación. Como medida de precaución, el gobierno guatemalteco dispuso la suspensión de clases escolares en varias regiones.
De acuerdo con reportes oficiales, no se confirmaron fallecidos por el sismo. Este tipo de eventos requieren vigilancia constante, ya que la región forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica.
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó que, tras el fuerte sismo en México, se activaron protocolos de monitoreo para descartar un posible riesgo de tsunami en el litoral peruano.
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Según el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), el evento se registró a 86 kilómetros al oeste de Suchiate, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros. Las autoridades peruanas mantuvieron vigilancia hasta confirmar que el movimiento no representaba amenaza para las costas nacionales.
“No tenemos reportes de ningún ciudadano peruano fallecido o herido”
La comunidad peruana en Guatemala recibió información directa sobre la situación tras el sismo a través de la embajada. Guido Toro, embajador del Perú en Guatemala, aseguró que “no existen reportes de ningún ciudadano peruano fallecido o herido” por el terremoto que se sintió con fuerza en el país centroamericano.
El diplomático explicó que la capital guatemalteca experimentó una menor intensidad del movimiento, y que la mayoría de los aproximadamente 800 peruanos residentes en Guatemala vive en esa ciudad.
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Toro detalló que el sismo afectó principalmente al occidente del país, donde se registraron daños materiales y bloqueos en carreteras. Las redes sociales de la embajada de Perú en Guatemala están abiertas para cualquier conciudadano que haya tenido algún inconveniente y se contacte con nosotros.
También a través del teléfono celular de emergencia de la sección consular: (502) 5554-7548 y del número fijo (502) 2339-4301. El canal de comunicación permanece disponible para atender solicitudes y brindar información a los peruanos en Guatemala.
La embajada permanece en contacto con las autoridades locales y con la comunidad peruana para garantizar la atención rápida ante cualquier eventualidad. Hasta el momento, la capital no ha reportado heridos ni fallecidos, y los connacionales pueden comunicarse en caso de requerir asistencia urgente.
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Cabe destacar que Perú mantiene monitoreo permanente de los terremotos ocurridos tanto en territorio nacional como en la región, ya que algunos pueden tener impacto indirecto en las costas debido a la ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico. La Marina comunicará cualquier cambio relevante a través de sus canales oficiales y continuará informando sobre la evolución del evento.
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