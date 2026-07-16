Macarena Gastaldo da marcha atrás tras acción legal de Christian Cueva y admite que todo fue falso: “Esa llamada no ha existido”

El futbolista Christian Cueva, junto a su abogada, aclara la situación legal con Macarena Gastaldo. Se revela el contenido de la carta notarial en la que Gastaldo se rectifica sobre sus afirmaciones, asegurando que fueron falsas. YouTube/ Atenas Televisión.

La polémica entre Christian Cueva y Macarena Gastaldo dio un giro inesperado luego de que la modelo argentina respondiera formalmente la carta notarial enviada por la defensa del futbolista. Semanas atrás, la exchica reality había asegurado públicamente que el jugador intentó contactarla mientras mantenía una relación sentimental con Pamela Franco, declaraciones que generaron una fuerte controversia en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, la historia cambió por completo después de la acción legal emprendida por el futbolista. De acuerdo con la información revelada por la abogada de Christian, Macarena terminó rectificándose por escrito y reconoció que los hechos que había narrado en televisión nunca ocurrieron.

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Christian Cueva consigue rectificación de Macarena Gastaldo tras polémicas declaraciones en televisión. Captura: Antena TV.

Abogada de Christian Cueva confirma que Macarena Gastaldo respondió la carta notarial

La información fue dada a conocer durante una entrevista concedida a Atenas Televisión, donde la defensa legal del jugador explicó que la carta notarial enviada semanas atrás finalmente obtuvo respuesta.

Según detalló la abogada, el documento tenía como finalidad exigir una rectificación por las afirmaciones que la modelo realizó en un programa de espectáculos, las cuales consideraban falsas y perjudiciales para la imagen del futbolista.

"Hay un tema que queremos precisar, en su oportunidad se le mandó una carta notarial a la señorita Macarena Gastaldo, carta que ya ha sido respondida, en la cual nosotros le pedíamos una rectificación por los hechos falsos que ella habría afirmado en un programa de televisión“, señaló.

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La representante legal explicó que el objetivo nunca fue generar un enfrentamiento mediático, sino obtener una aclaración formal respecto a unas declaraciones que, según sostuvo, no contaban con sustento.

Christian Cueva consigue rectificación de Macarena Gastaldo tras polémicas declaraciones en televisión. Captura: Antena TV.

Macarena Gastaldo admite que la llamada nunca existió

El aspecto más llamativo de la respuesta llegó cuando la abogada reveló el contenido del documento remitido por Macarena Gastaldo.

De acuerdo con su versión, la modelo argentina reconoció expresamente que el supuesto contacto telefónico con Christian Cueva nunca ocurrió, dejando sin efecto las afirmaciones que anteriormente había realizado en televisión.

Christian Cueva consigue rectificación de Macarena Gastaldo tras polémicas declaraciones en televisión. Captura: Antena TV.

"Hemos recibido esa carta donde la señorita se rectifica y dice que esa llamada no ha existido, que todo es falso y no quiere dañar el honor del señor Christian. En este sentido hemos recepcionado esta carta y que quede claro que no cualquiera puede sentarse en un programa ni emitir ninguna opinión falsa, ni difamar, ni calumniar a nadie“, afirmó.

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Con estas declaraciones, la defensa del futbolista sostuvo que quedó acreditado que las versiones difundidas anteriormente carecían de veracidad y que la propia protagonista decidió rectificarse por escrito.

Asimismo, enfatizó que los personajes públicos también tienen derecho a defender su honor cuando consideran que se ha difundido información falsa sobre ellos.

Christian Cueva consigue rectificación de Macarena Gastaldo tras polémicas declaraciones en televisión. Captura: Antena TV.

Christian Cueva sostiene que siempre dijo la verdad

La respuesta de Macarena Gastaldo representa un importante respaldo para la posición que Christian Cueva mantuvo desde que estalló la controversia.

Desde un inicio, el futbolista negó haber intentado contactar a la modelo y rechazó las versiones que señalaban que habría buscado acercarse a ella mientras mantenía una relación sentimental con Pamela Franco.

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Tras conocerse la rectificación, la defensa del jugador sostuvo que el documento demuestra que siempre defendieron una versión basada en hechos reales y que la decisión de acudir a la vía legal buscaba precisamente evitar que información sin pruebas continuara afectando la imagen pública del deportista.

Christian Cueva consigue rectificación de Macarena Gastaldo tras polémicas declaraciones en televisión. Captura: Antena TV.

No obstante, también manifestaron que existe cierta incomodidad porque la rectificación solo fue realizada mediante un documento formal y no de manera pública, considerando que las declaraciones iniciales sí tuvieron amplia difusión en televisión nacional.

Christian Cueva consigue rectificación de Macarena Gastaldo tras polémicas declaraciones en televisión. Captura: Antena TV.

Días antes, Macarena Gastaldo rechazaba retractarse

El desenlace resulta aún más llamativo porque apenas unos días antes Macarena Gastaldo mantenía una postura completamente distinta.

Cuando recibió la carta notarial enviada por la defensa de Christian Cueva, la modelo reaccionó con evidente molestia y lanzó duras declaraciones en contra del futbolista y de su representante legal.

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Christian Cueva consigue rectificación de Macarena Gastaldo tras polémicas declaraciones en televisión. Captura: Antena TV.

En aquella oportunidad incluso manifestó que no tenía intención de retractarse y pidió que fuera el propio jugador quien ofreciera disculpas por haber revelado a Pamela López que ambos habrían mantenido una relación.

Su respuesta también estuvo marcada por una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. "Que se la meta al cu“, expresó al referirse a la carta notarial enviada por el entorno del futbolista.

Aquellas declaraciones reflejaban un escenario completamente distinto al que hoy expone la defensa de Christian Cueva, pues finalmente la exchica reality terminó respondiendo formalmente al requerimiento legal y aceptando rectificarse.

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Christian Cueva consigue rectificación de Macarena Gastaldo tras polémicas declaraciones en televisión. Captura: Antena TV.

La falta de pruebas cambió el rumbo de la polémica

Según explicó la defensa del jugador, uno de los factores que terminó modificando el panorama fue la ausencia de pruebas que respaldaran las afirmaciones realizadas por Macarena Gastaldo.

La abogada sostuvo que, tras analizar el caso, la modelo decidió reconocer que el supuesto intento de comunicación nunca existió, dejando sin sustento la versión difundida anteriormente.

Desde la perspectiva del entorno de Christian Cueva, esta rectificación no solo representa un triunfo legal, sino también una forma de reivindicar el derecho al honor frente a declaraciones públicas que, aseguran, perjudicaron la imagen del futbolista.

La representante legal insistió en que este caso constituye un precedente importante para recordar que cualquier persona que realiza afirmaciones en medios de comunicación debe asumir responsabilidad sobre la veracidad de sus declaraciones.

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Christian Cueva consigue rectificación de Macarena Gastaldo tras polémicas declaraciones en televisión. Captura: Antena TV.

La controversia entre Christian Cueva y Macarena Gastaldo llega a un nuevo capítulo

El enfrentamiento entre Christian Cueva y Macarena Gastaldo había captado la atención de la opinión pública desde que la modelo afirmó en un programa de espectáculos que el futbolista intentó comunicarse con ella mientras mantenía una relación con Pamela Franco.

Las declaraciones generaron múltiples comentarios en redes sociales y programas de entretenimiento, alimentando una nueva controversia alrededor de la vida personal del jugador.

Frente a ello, Christian Cueva optó por recurrir a la vía legal mediante el envío de una carta notarial exigiendo una rectificación, al considerar que las afirmaciones difundidas eran falsas y atentaban contra su honor.

Con la respuesta revelada por su defensa, el caso da un giro importante, ya que, según la versión de la abogada, Macarena Gastaldo reconoció expresamente que la llamada nunca existió y que no buscaba afectar la reputación del deportista.

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Christian Cueva consigue rectificación de Macarena Gastaldo tras polémicas declaraciones en televisión. Captura: Antena TV.