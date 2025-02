FPV presentó ambicioso proyecto de captación de nuevos talentos para la selección peruana de vóley: “Tenemos mapeado 4 millones de deportistas”

El miércoles 19 de febrero, Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), realizó una conferencia de prensa en conjunto con Hilbert Villegas y Andrés Rosales, director y gerente de la Corporación Art Sport correspondientemente, para anunciar su ambicioso proyecto que busca impulsar este deporte y captar nuevos talentos para la selección peruana.

Este lleva el nombre de ‘Creciendo con el voleibol peruano’ y consiste en el desarrollo de un Circuito de Competencia Inter Academias de Vóley. La competencia, que se realizará en Lima y con ayuda de la empresa privada, contará con la participación de las categorías menores a nivel formativo, tanto en la rama femenina como en la masculina. Esta iniciativa se buscará repetir a nivel nacional en un futuro.

“Cuando la Corporación me tocó las puertas el mes de enero y me dijeron ‘queremos ayudar al desarrollo del voleibol’, encontramos un nicho que no está trabajado y puede ser importante. Empezamos con este piloto este año, pero la idea es que el próximo año sea a nivel nacional y podamos tenerlo jugando en todo el mes de febrero. Este torneo inter academias lo terminemos con un campeonato nacional”, exclamó el titular de la FPV.

El proyecto tiene dos propósitos distintos, pero ambos vinculados al aspecto deportivo. El primero y probablemente el más importante, será el hecho de potenciar a las categorías menores de la selección peruana con el incentivo del vóley y la captación de nuevos talentos en la capital.

Esto irá de la mano con la otra iniciativa llamado ‘Proyecto Nacional Perú 2032′, que cuenta con el respaldo de una voleibolista histórica como Cecilia Tait y la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y ya tiene sus primeras deportistas de 11 y 13 años con un importante somatotipo, superando los 1.80 metros.

“Primero, es identificar una cantidad de niñas, lo decía en la conferencia, que tenemos mapeado más de 4 millones de deportistas, es un número que nos puede permitir, acuérdate que la Federación tiene un proyecto de búsqueda de talentos, ser un complemento y nutrir a las selecciones bases. Cuanto más ancho sea ese universo de jugadores, va a ser mejor para el crecimiento de las demás categorías”, añadió.

El otro objetivo de la Federación Peruana de Vóley con el desarrollo de ‘Creciendo con el voleibol peruano’ es llamar la atención de la empresa privada, que podría aportar al voleibol profesional, sobre todo la Liga Peruana de Vóley, con los diferentes auspicios.

“Estoy seguro que vamos a conseguir el apoyo de la empresa privada, el cual nos va a permitir tener un campeonato cada vez más interesante y que vaya creciendo”, sentenció el presidente Gino Vegas sobre la importancia del nuevo proyecto de la FPV.

Se busca impulsar el vóley masculino peruano

El proyecto ‘Creciendo con el voleibol peruano’ no solo busca encontrar a niñas con enorme talento para este deporte, sino también niños. Como es de conocimiento, el vóley masculino no cuenta con un arraigo similar en comparación al femenino en el Perú. Gino Vegas lo tiene consideración y detalla cómo ayudará este nuevo circuito de competencia.

“Va a ser una pelea permanente, fui jugador de vóley masculino y sufrí esa diferencia, no porque uno lo quiera hacer, sino eran temas presupuestales, el femenino tenía más opciones que el masculino, eran los que primeros viajaban y nosotros quedábamos relegados. Para eso es importante que crezca el vóley masculino y se muestre más. Es muy satisfactorio ver una cantidad de niños matriculados en las diferentes academias”, sentenció.